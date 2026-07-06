Moksleivių dainų šventę vainikuos Dainų diena: Vingio parke uždainuos 10 tūkst. choristų

Lietuvos moksleivių dainų šventė artėja link pabaigos – penktadienį prasidėjusi programa jau džiugino Pučiamųjų orkestrų, Ansamblių ir Šokių dienomis. Paskutinis šventės „Laiku. Ratu. Kartu“ akcentas – Dainų diena, kurioje uždainuos net 10 tūkst. choristų.
„Šių metų Dainų diena kuriama pagal aiškų konceptą. Jos centre – vaiko kelias nuo gimimo iki brandos, pirmųjų meilės ženklų: nuo mamos rūpesčio iki jaunos meilės.
Dainų diena prasidės lopšine, nes juk viskas prasideda nuo lopšio. Ją užgiedos Veronika Povilionienė. Vokalinis ansamblis „Duodeco“ nuspalvins jos lalavimus, kurie betarpiškai pereis į jaunučių chorų atliekamą Laimio Vilkončiaus „Gimtinę“, – pasakojo Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis.
Susirinkę klausytojai taip pat išgirs gerai žinomus kūrinius – „Lietuva brangi“, „Kur giria žaliuoja“, „Aš padainuosiu dainų dainelę“. Pastarasis kūrinys bus verčiamas į gestų kalbą. Tačiau lauks ir netikėtumų bei staigmenų – skambės anksčiau Dainų šventėse neskambėję kūriniai, į sceną lips ir reperis Pijus Opera.
„Jaučiuosi taip, tarsi Dainų šventėje būčiau buvęs – peržiūrėjau kone visus „YouTube“ įrašus, apie ją daug pasakojo dalyvavę draugai. Deja, visais kartais aplinkybės susiklostydavo taip, kad pats šventės stebėti negalėjau. Todėl labai gera, kad Moksleivių dainų šventę patirsiu tokiu būdu – tikiu, kad tai bus labai gilus prisiminimas. Beje, improvizuoto repo Moksleivių dainų šventėje dar nebuvo“, – pasirodymui artėjant pasakojo reperis.
V.Miškinio teigimu, pats Moksleivių dainų šventės pavadinimas sufleruoja Dainų dienos svarbą. Emocine prasme tai yra viena svarbiausių šventės dalių, pagrindinė jos ašis.
Sėdimi bilietai į Dainų dieną jau išpirkti, o nemokamų stovimų, kuriuos būtina išsiimti norint patekti į renginį, likę vos 15 proc. Išdalijus visas numatytas nemokamas vietas, stovimų bilietų išdavimas bus stabdomas.
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Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos ir 2026 m. Moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis priminė, kad šiemet, siekiant užtikrinti dalyvių saugumą ir efektyvesnį srautų valdymą, buvo įvesta naujovė – nemokami stovimų vietų bilietai. Kiekvienas į Vingio parką atvykstantis žiūrovas tokį bilietą be papildomų mokesčių galėjo išsiimti internetu.
„Žiūrovus kviečiame nepamiršti gertuvių (svarbu, kad jos būtų ne iš stiklo), pasirūpinti apsauga nuo lietaus – turėti lietpalčius, o skėčius, augintinius ir automobilius palikti namuose. Visą dieną Vilniuje viešuoju transportu bus galima naudotis nemokamai“, – informavo D.Numgaudis.
Lietuvos moksleivių dainų šventėVingio parkasVytautas Miškinis
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