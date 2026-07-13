Kintuose – Taivano ir Japonijos orkestro koncertai su pianiste A. Žvirblyte bei talentingu jaunimu

Ką dvidešimčiai „Artistico“ dalyvių ir jų mokytojams pavyko nuveikti per savaitę trukusią rezidenciją, bus galima išgirsti liepos 17-ąją Didžiojoje Kintų bažnyčioje. Jaunieji smuikininkai ir violončelininkai čia koncertuos su D.Dėdinskaitė ir G.Pyšniaku – skambės kamerinė muzika, įvairių epochų ir kompozitorių kūriniai.
Liepos 18 dieną Palangos kurhauzo salėje viena „Artistico“ solisčių violončelininkė Marija Sokolova, grieš su TASO orkestru. Tai Tarptautinio M.K.Čiurlionio festivalio koncertas, jo organizatorė pianistė Aleksandra Žvirblytė pati pakvietė jaunąją muzikantę. Kaip ir kitą kylantį talentą iš Šilutės pianistę Alisą Januševską.
Net dvi „Artistico“ solistės – violončelininkė Smiltė Petrošiūtė ir smuikininkė Adriana Černiukaitė – liepos 19-ąją gros solo su maestro Lu Ching-Mingo diriguojamu TASO Didžiojoje Kintų bažnyčioje. Kita šio koncerto solistė A.Žvirblytė skambins Frédérico Chopino Koncertą fortepijonui ir orkestrui, skambės ir tik TASO atliekami kūriniai.
„Kintų festivalio draugystė su TASO vadovu Ching-Ming Lu tęsiasi jau antrus metus. Smagu, kad šįmet orkestro muzikantai dirba ir su „Artistico“ dalyviais. Jaunimui tai reiškia daug. Nusprendėme, kad su šiuo puikiu kolektyvu pasirodys net trys solistai. Tai ženklas, jog jų meninis lygis šiandien yra išties labai aukštas, norisi suteikti galimybę pasirodyti visiems ryškiausiems talentams“, – mokiniais džiaugiasi G.Pyšniakas.
„Artistico“ idėja jam ir D Dėdinskaitei kilo tuomet, kai abu studijavo Vienoje.
„Labai norėjome padėti jaunimui žengti muzikos keliu, nors patys dar buvome jaunimas. Programa įkurta ne tam, kad tik vestume individualias pamokas ir tobulintume mokinių meistriškumą. Mes kviečiame juos groti kartu, parengti gražų koncertą, norime sugriauti sieną tarp dėstytojo ir studento, parodyti, kad pirmiausia esame kolegos. Tik mes labiau patyrę. Ir ta patirtimi dalijamės drauge atlikdami kamerinę muziką“, – sakė violončelininkas.
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Sėkmingai pradėję projektą „Artistico“, jo sumanytojai kuriam laikui buvo padarę pauzę.
„Intensyviai užsiėmėme savo veikla, o šis projektas reikalauja daug išteklių, kelia organizacinių rūpesčių. Kai ėmėmės aktyviai dirbti Kintų muzikos festivalyje, jo vadovė Audra Juodeškienė priminė „Artistico“. Taip kursai tapo festivalio dalimi“, – pasakojo G.Pyšniakas.
Prieš porą metų Kintuose patirtimi su jaunimu dalijosi ir žymioji dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla, Zalcburgo orkestro „Mozarteum“ koncertmeisteris Frankas Stadleris. „Artistico“ sumanytojams labai svarbus jų ir kitų čia buvusių žinomų muzikantų iš užsienio žvilgsnis – taip pasitikrina, ar dirba teisinga linkme.
Pernai „Artistico“ dalyvavo devyni muzikantai, kurių amžius – nuo aštuonerių iki penkiasdešimties.
„Baigę programą, paprašėme papasakoti savo emocijas. Nepaisant amžiaus skirtumo, visi turi savo baimių, nepasitikėjimo, bet grodami kartu juos įkvėpėme“, – sakė G.Pyšniakas.
Garsas apie „Artistico“ – galimybę gyventi Kintuose, tobulėti su puikiais pedagogais, drauge kurti – netruko pasklisti. Šįmet projekto rengėjai paskelbė, kad priims ne daugiau kaip dešimt dalyvių. Susidomėjimas buvo toks, kad teko sąrašą padidinti iki dvylikos, galiausiai – aštuoniolikos, bet prašymai nesustojo plaukę. Teko priimti dvidešimt.
Tokio entuziazmo „Artistico“ sumanytojai nesitikėjo, bet tai tik patvirtina programos reikalingumą ir prasmę.
„Kintai pamažu tampa svarbiu jaunųjų atlikėjų ir jų profesinio augimo centru“, – džiaugėsi festivalio meno vadovas.
Kintų muzikos festivalisGlebas PyšniakasDalia Dedinskaitė
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