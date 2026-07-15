LMKA išsirinko naują prezidentą: asociacijai vadovaus rašytojas M. Gailius

Jis vadovavimą perims iš buvusio asociacijos prezidento Jono Staselio. Pastarasis nuo pareigų buvo nušalintas dar birželio 15-ąją – po to, kai balandžio pabaigoje vykusios konferencijos metu asociacija išreiškė nepasitikėjimą juo.
Trečiadienį vykusio LMKA konferencijos metu iš 18 tarybos narių už jo kandidatūrą balsavo 14, prieš – 1, susilaikė 3.
„Jaučiuosi energingai, veiklos yra labai nemažai, nes yra didžiulis potencialas šitoje organizacijoje. Na, ir pradėjus nuo pamatinių, bazinių dalykų kaip komunikacijos atnaujinimas, svetainės atnaujinimas, šiais metais ieškosime būdų sukurti asociacijos veiklos strategiją ir atnaujinti įstatus, kuriems yra daugiau kaip 20 metų – jau morališkai, teisiškai pasenę“, – Eltai kalbėjo naujasis LMKA prezidentas.
Susiję straipsniai
Pats J. Staselis Eltai anksčiau teigė šioje situacijoje įžvelgiantis galimą politinę įtaką. Jis taip pat nurodė, kad neketina darsyk kandidatuoti į LMKA vadovus.
Savo ruožtu naujasis LMKA vadovas sakė, kad į šias pareigas kandidatuoti jį paskatino meno kūrėjai bei buvusios valdančiosios daugumos veiksmai bei įtampos kultūros srityje.
„Ačiū, kaip aš sakau, ponui Ignotui Adomavičiui. „Nemuno aušros“ veiksmai ir valdančiosios daugumos veiksmai sujudino visus kultūrininkus, tarp jų – ir mane. Praėjusių metų ruduo – spalio mėnuo, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Jūra“ – tiek man, tiek daugeliui mano lauko žmonių knietėjo kažką daryti“, – sakė M. Gailius.
Šiuo metu M. Gailius yra Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime atstovas spaudai. Šias pareigas naujasis LMKA prezidentas teigė eisiąs ir toliau, tačiau tvirtino nusišalinsiantis nuo kultūros srities klausimų viešinimo.
„Tęsiu šiuos darbus, tik vienas niuansas – aš nusišalinu nuo kultūros srities klausimų viešinimo“, – nurodė jis.
„Antra, kultūros srities įstatymai – kadangi man teks dalyvauti priimant sprendimus, tai jeigu aš, pavyzdžiui, su bet kuriuo Seimo nariu kalbėčiau apie tos srities įstatymus, įprasta tvarka reikės deklaruoti“, – akcentavo M. Gailius.
ELTA primena, kad pernai gruodį visuomeninio transliuotojo vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė paskelbė sulaukusi J. Staselio laiško. Jame Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) Turinio komiteto pirmininkas teiravosi apie protesto „Šalin rankas“ pranešimus ir tylos minutes visuomeninio transliuotojo eteryje.
Reaguojant į tai, LMKA narės Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga pranešė nepritariančios tokiai J. Staselio pozicijai. Tuo metu Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga bei Lietuvos fotomenininkų sąjunga ragino jį atsistatydinti iš LMKA vadovo pareigų. Be to, Lietuvos literatūros vertėjų bei Lietuvos fotomenininkų sąjungos sakė suspenduosiančios savo narystes asociacijoje iki kol nesikeis jos prezidentas.
Po šios situacijos buvo ketinama rengti neeilinę konferenciją, tačiau galiausiai ji neįvyko.
LMKA vienija 12 savarankiškų kūrybinių organizacijų.