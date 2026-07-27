26-ąjį „Nida Jazz Maratoną“ lydėjo išskirtinis įvertinimas festivalio įkūrėjui Leonidui Šinkarenkai

Festivalio metu bronzinę plokštę su muzikanto delno įspaudu festivalio įkūrėjui įteikė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis ir vicemeras Narūnas Lendraitis.
„Man tai labai netikėtas ir jautrus įvertinimas. Vis dėlto šį įamžinimą priimu ne tik kaip asmeninį įvertinimą, bet ir kaip pagarbą visai Lietuvos džiazo bendruomenei, žmonėms, kurie daugelį metų kūrė ir augino „Nida Jazz Maratoną“. Festivalis niekada nebuvo vieno žmogaus darbas – jį kūrė muzikantai, komanda, rėmėjai ir ištikimi klausytojai. Esu jiems visiems nuoširdžiai dėkingas.“ – sako festivalio įkūrėjas ir prodiuseris Leonidas Šinkarenka.
Į Nidą dėl festivalio ir jo metu tradiciškai vykstančio mėgėjų VIP teniso turnyro „Nida Jazz Cup“ sugrįžta ištisos džiazo gerbėjų kartos. Šiemet per tris festivalio vakarus „Nida Jazz Maratono“ scenoje koncertavo Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Festivalio kulminacija tapo šeštadienio vakaro koncertas – Leonido Šinkarenkos projektas „Shinkarenko Jazz 6N“ kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru.
Šio projekto dieną prieš, Jūros šventėje Klaipėdoje, su pasimėgavimu klausėsi ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdiene.
„Džiazas šiandien yra neatsiejama Neringos kultūrinės tapatybės dalis. Leonido Šinkarenkos iniciatyva jis Neringoje skambėjo ne tik vasaros festivalio metu. Vis dėlto „Nida Jazz Maratonas“ yra ypatinga tradicija, dėl kurios ištisos džiazo gerbėjų kartos kasmet tuo pačiu metu sugrįžta į Neringą. Delno įspaudas Nidos Šlovės take – pelnytas įvertinimas žmogui, kurio talentas, atkaklumas ir meilė muzikai padėjo sukurti vieną ilgiausiai gyvuojančių Neringos kultūrinių tradicijų“, – sako Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Oficiali Leonido Šinkarenkos įamžinimo Nidos Žvaigždžių Šlovės take ceremonija vyks spalio 3 dieną, „Kernaginių“ metu. Jau daugiau nei ketvirtį amžiaus „Nida Jazz Maratonas“ suburia džiazo kūrėjus ir klausytojus iš Lietuvos bei užsienio. Festivalio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams, partneriams ir visiems klausytojams, kurie kasmet sugrįžta į Nidą. Būtent jų dėka ši tradicija gyvuoja, todėl organizatoriai neabejoja – kitą vasarą „Nida Jazz Maratonas“ sugrįš ir vėl pakvies susitikti džiazo muzikos mylėtojus.