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„iPhone“ užfiksuota Ričardo Jarmalavičiaus nuotrauka – pasaulio TOP 25

2026 m. rugpjūčio 4 d. 14:48
Lrytas.lt
Mobiliuoju telefonu užfiksuotas žinomo Lietuvos komunikacijos eksperto ir fotografo Ričardo Jarmalavičiaus kadras išrinktas tarp 25 geriausių pasaulyje vienspalvių nuotraukų, skelbia prestižinis fotografijos žurnalas „Dodho“.
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Nuotrauka „Ryto pažadas“ pateko į konkurso „Monochromatic Awards 2026“ finalą. Rugsėjį ji bus publikuota specialiame žurnalo albume, į kurį įtraukiami geriausi konkurso darbai.
Tarptautinį pripažinimą pelniusi juodai balta nuotrauka padaryta mobiliuoju telefonu „iPhone“ ankstyvą vasaros rytą viename Bordo viešbutyje Prancūzijoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
R. Jarmalavičius teigia, kad šis kadras leidžia kiekvienam žiūrovui pamatyti skirtingą istorijos tęsinį.
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„Virš miesto tingiai kyla saulė. Gretimame viešbučio balkone ilgai rymo moteris. Ant staliuko stovi dar naktį nugerta viena alaus skardinė ir du karštai garuojantys šviežios kavos puodeliai. Tuo metu iš kambario sklinda duše bėgančio vandens garsas. Mano užfiksuota akimirka yra tik istorijos pradžia, o tęsinį kiekvienas žiūrovas gali matyti savaip, kaip savo istoriją. Tačiau joje bet kuriuo atveju jau įamžintas ryto pažadas“, – pasakoja autorius.
Mobiliuoju telefonu darytomis juodai baltomis nuotraukomis išgarsėjusio R. Jarmalavičiaus kūryba pelnė daugiau kaip 140 tarptautinių apdovanojimų.
 Ryto pažadas. Bordo, Prancūzija, 2025. iPhone 15 Pro Max.<br>R. Jarmalavičiaus nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
 Ryto pažadas. Bordo, Prancūzija, 2025. iPhone 15 Pro Max.
R. Jarmalavičiaus nuotr.
Fotomenininkas yra pelnęs aukščiausius įvertinimus pasauliniuose konkursuose „iPhone Photography Awards“, „Tokyo Foto Awards“, „PX3 Prix de la Photographie Paris“, „International Photography Awards“, „ND Awards“ ir kt.
Vaikų globos namuose užaugęs R. Jarmalavičius yra baigęs žurnalistiką ir fotožurnalistiką Vilniaus universitete. Daug metų dirbo žurnalistu ir redaktoriumi įvairiose žiniasklaidos priemonėse, jau 25 metus vadovauja savo įkurtai ryšių su visuomene agentūrai „Publicum“ ir yra pasaulinės komunikacijos grupės „Havas“ partneris Baltijos šalyse.
Daugiau R. Jarmalavičiaus nuotraukų galima rasti autoriaus „Instagram“ paskyroje.
Ričardas JarmalavičiusiPhoneFotografija

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