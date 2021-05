Vilniaus festivalis prasidės sveikinimu „Viva Vivaldi!“

Prieš porą metų Vilniaus publiką nepaprastai sužavėję atlikėjai – koloratūrinis mecosopranas Vivica Genaux ir smuikininko Thibault Noally vadovaujamas orkestras „Les Accents“ – noriai ruošiasi sugrįžti į Vilnių. Aliaskoje gimusi dainininkė Vivica Genaux šiuo metu daugiausia dėmesio skiria baroko muzikai.

Per daugiau kaip 20 karjeros metų solistė yra dainavusi Händelio, Vivaldi, Scarlatti, Glucko, Donizetti, Rossini, Meyerbeerio ir kitų kompozitorių operose ir oratorijose. Jos gastrolių keliai driekiasi per Europą, Izraelį, Australiją, Šiaurės ir Pietų Ameriką. Ne veltui, atsakydama į klausimą, kur buvusi aliaskietė dabar gyvena, ji pamini Italiją ir juokdamasi priduria gyvenanti savo lagaminuose!

V. Genaux dainuoja garsiausiuose pasaulio teatruose, koncertų salėse ir festivaliuose, tarp kitų – Niujorko „Metropolitan Opera“ ir „Carnegie Hall“, Vienos valstybinė opera ir „Konzerthaus“, Ženevos didysis teatras, Paryžiaus „Théâtre des Champs-Élysées“, Vokietijos valstybinė opera Berlyne, Los Andželo, Šanchajaus operos teatrai. Solistė yra pelniusi daugybę įvairių apdovanojimų, apie ją sukurtas dokumentinis filmas.

„Tai, ką gali Vivica Genaux, yra fenomenalu – jos koloratūrų atlikimo greitis ir precizika, gebėjimas užtikrintai šuoliuoti itin plačiame diapazone tarp stipraus ir skambaus krūtininio registro ir aukščiausių natų, nepailstanti atlikimo ištvermė bei temperamentas yra tikra retenybė. Kartais atrodo, kad ji viršija žmogaus galimybių ribas“, – „7 meno dienose“ rašė Renata Dubinskaitė.

Su V. Genaux koncertuosiantis prancūzų baroko muzikos orkestras „Les Accents“ susibūrė 2014 metais. Ansamblis atlieka vokalinę ir instrumentinę XVII–XVIII amžių muziką, prikelia iš užmaršties Antonio Caldaros, Nicolos Porporos, Giovanni Bononcini, Alessandro Stradellos kūrinius, įvairių kompozitorių motetus ir bažnytines kantatas. Taip pat orkestro dėmesio centre – tų laikų smuiko muzika.

„Les Accents“ koncertuoja su dainininkais: Philippe’u Jaroussky’u, Blandine Staskiewicz, Anthea Pichanick, Ana Quintans ir kitais. Ansamblio įrašyta kompaktinė plokštelė „Venezia 1700“ pelnė muzikinio žurnalo „Classica“ prizą „Chocs de l’année“.

Kolektyvui vadovauja smuikininkas Thibault Noally, bendradarbiaujantis su įvairiais ansambliais: „Ensemble Baroque of Limoges“, „Concerto Köln“, „Matheus Ensemble“, „Les Musiciens of the Louvre Grenoble“. Kaip solistas jis pasirodo Paryžiaus, Tokijo, Madrido, Vienos, Šanchajaus, Honkongo scenose.

Vilniaus festivalį svečiai atvers programa „Viva Vivaldi!“. Joje numatytos šio įstabaus baroko genijaus operų „La fida ninfa“ („Ištikimoji nimfa“), „Farnace“ („Farnakas“), „Catone in Utica“ („Katonas Utikoje“), „Griselda“ („Grizelda“) bei pastišo-serenados „Andromeda liberata“ („Išvaduotoji Andromeda“) arijos, Koncertas styginiams C-dur, RV 115, taip pat Koncertai smuikui ir styginiams e-moll, RV 275, bei g-moll, RV 326.

Koncertas „Viva Vivaldi!“ vyks birželio 6 d., sekmadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje. Visa informacija apie festivalį – svetainėje filharmonija.lt.