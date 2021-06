Gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis“ – šviesos ir vilties pliūpsnis po pandemijos stingulio

Festivalis sugrįžta į Klaipėdą

Vasarą Klaipėda tampa Lietuvos teatralų sostine – čia ką tik nubangavo tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“, o dabar estafetę perima „Šermukšnis“ – uostamiesčio savivaldybės Žvejų rūmų kultūros centro kas dveji atvirose erdvėse rengiamas gatvės teatrų festivalis.

Festivalio rengėjų ir dalyvių siekiai ir ambicijos sutampa - vaduotis iš koronaviruso pandemijos sukeltos atskirties gniaužtų, grąžinti meną ir kultūrą į kasdienį gyvenimą, skleisti vilties ir laisvės emocijas net ir sudėtingomis sąlygomis. Festivalio dalyviams ir svečiams dar teks taikytis prie karantino reikalavimų.

„Dar gegužės pradžioje nežinojome, ar į trečiąjį gyvavimo dešimmetį įžengęs festivalis įvyks. Stabdė diskusijos su Kultūros ministerija, savivaldybės tarnybomis, epidemiologais. Apsisprendę ir gavę finansinę paramą pasiraitojome rankoves – žaibiškai atlikti visi darbai, kuriam anksčiau prireikdavo metų“, – pasakojo "Šermukšnio" programos koordinatorius Arūnas Peštenis.

Dėl nuolat kintančių karantino reikalavimų ir kitokių aplinkybių pakeistos festivalio renginių vietos. Klaipėdos piliavietėje, Teatro aikštėje, kitose senamiesčio erdvėse numatyti didieji pasirodymai persikels į Bastionų kompleksą - Jono kalnelio salą, aikštę prie Kultūros fabriko ir Klaipėdos lėlių teatro kiemelį.

Tris dienas vyksiančio festivalio „Šermukšnis“ dalyvių ir svečių niekas neatleis nuo tuo metu galiosiančių saugumo reikalavimų, galbūt prireiks skubių ir netradicinių sprendimų.

Pagrindinė arena – prie bastionų

„Šermukšnis“ – vienas seniausių, spalvingiausių, žiūrovų laukiamų renginių populiariausiose uostamiesčio viešosiose erdvėse po atviru dangumi.

Kaip ir ankstesniuose festivaliuose dauguma spektaklių bus kartojami – rodomi po du kartus, kad kuo daugiau klaipėdiečių, uostamiesčio svečių pamatytų Lietuvos ir užsienio artistų pasirodymus.

Organizatoriai apgailestauja, kad pandemija privertė atsisakyta kai kurių puikių projektų, o kitus teko koreguoti: „Gatvės teatrui labai svarbūs atlikėjų ir publikos ryšiai, neretai ir patys žiūrovai tampa veiksmo dalyviais. Ar spektaklių po atviru dangumi kokybė dėl suvaržymų nukentės, greitai pamatysime.

„Esame pasirengę dovanoti gražią ir įsimintiną šventę teatro gerbėjams. Gal ne visose gatvėse, bet pagrindinėje festivalio arenoje, Bastionų komplekse prie Vasaros estrados, apsilankę žiūrovai tikrai neliks nuvilti“, – intriguojančią „Šermukšnio“ programą žada A.Peštenis.

Dervišų šokiai ir klerkų godos

Per festivalį pirmąkart ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse pasirodys Sceninių formų akademijos „Teatro Tascabile di Bergamo“ (Italija) trupė. Kultinis italų gatvės spektaklis „Valsas“ (režisierius Renzo Vescovi) jau ketvirtį amžiaus yra geidžiamiausias daugelyje tarptautinių renginių.

Skambant klasikinio valso muzikai, spektaklio dramaturgijoje persipins socialinės kultūros mitai, istorija, kosmologija ir antropologija (dangiškųjų sferų sukiniai, dervišų šokiai). Pasipuošę lyg Vienos baliaus dalyviai aktoriai scenoje vaikštinės ant kojūkų, publiką įsuks į pasakišką veiksmo sūkurį su konfeti sniegu.

„Šermukšnio“ žiūrovams jau pažįstamas tarptautinis scenos meno ansamblis „antagon theaterAKTion“ (Vokietija) anksčiau Klaipėdoje parodė įspūdingą spektaklį „F.A.U.S.T. III“, o dabar pristatys kitą savo darbą „Package“ („Paketas“) – teatro ir Japonijos režisieriaus, choreografo Shusaku Takeuchi projektą.

„Package“ kūrėjai atskleis šiuolaikiškų biurų, kur persipina monotonija, priekabiavimas, kova dėl karjeros, gyvenimą ir kasdienybę. Iš Frankfurto prie Maino atvykusios vokiečių trupės pastatymas bus kupinas estetiškų vaizdų, netikėtų situacijų, atspindės uniformuotų klerkų santykius, jų požiūrį pasaulį.

Žvilgsnis į žmogaus sielos gelmes

Gatvės teatras itin populiarus Lenkijoje. Iš Krokuvos pakviesti svečiai („Teatr KTO“ ) festivalyje pristatys kaukių spektaklį „Peregrinus“ (režisierius Jerzy Zoń), rodytą Niujorke, Monrealyje, Londone, Seule, Sankt Peterburge).

Lenkijos artistai, pasitelkę patrauklią choreografiją ir groteską, malonia vizualine forma kalba apie šiuolaikinį pasaulį, pinkles, į kurias įsipainioję individai blaškosi, blanksta, vysta, praranda savo išskirtinę tapatybę.

Šis jau apkeliavęs pusšimtį festivalių Thomo Sternso Elioto poezijos inspiruotas kūrinys „Peregrinus“ – tik vienos šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dienos atspindys, pasakoja, kaip žmonės patys save skurdina, griauna savo vidinį pasaulį. „Teatr KTO“ pastatymas bus rodomas ir Šventojoje.

Svečių iš Portugalijos („Teatro SÓ“) spektaklis „Sorriso“ („Šypsokis“) – lyrinis pasakojimas apie vienos senjorų poros gyvenimą, meilę, nesibaigiančią net tada, kai vienas jų palieka šį pasaulį.

Anapilin išėjusiojo siela laimina likusį gyventi sutuoktinį ir laukia kito susitikimo metafizinėje erdvėje. Vienatvė - dažna „Teatro Só“ pastatymų tema, bet jų veikėjai nepasiduoda nevilčiai.

Gyvenimo grožis ir praradimai

„Life is Good!“ („Gyvenimas puikus!“) – optimizmą žadinanti tarptautinio dueto „Dansk Rakkerpak“ (Danija - Italija) muzikinė bufonada, suprantamas įvairaus amžiaus žiūrovams bet kurioje pasaulio vietoje.

Tai savotiška odė gyvenimo grožiui, žmogų supantiems paprastiems, bet svarbiems dalykams, įtaigi sakmė apie kultūrų susidūrimą, draugystę, naują pradžią ir viltį.

Lietuviškoje "Šermukšnio" programoje Vilniaus „Senųjų menų studija“ pristatys ispano Adriano Schvarzsteino darbą - muzikinį spektaklį „Gekumen“ („Sugrįžo“). Šis režisierius uostamiesčio publikai pažįstamas iš kitų anksčiau matytų spektaklių – „Atvykėliai“, „Šv. Genezijaus kelionė per Europą“.

Pastarasis „Senųjų menų studijos“ kūrinys šiemet rodytas internete kaip Vasario 16-ąjai sukurtas ir Klaipėdai adaptuotas projektas „Signatarai eina fotografuotis“.

„Gekumen“ atgaivins istorinę atmintį, kai žydai sudarė nemenką Lietuvos populiacijos dalį, o Šiaurės Jaruzale vadintas Vilnius buvo svarbus Rytų Europos žydų litvakų kultūros, pasaulio judaistikos židinys.

„Aš kuriu dramaturgiją, bet išgalvoti personažai primena tikrus žmones. Dokumentikos audinyje susilieja atmintis, muzika, vaizduote - svarbiausi spektaklio palydovai“, – teigė A. Schvarzsteinas.

Programoje - šokių spektakliai

„Šermukšnio“ scenoje pirmąkart visu gražumu išsiskleis Agnijos Šeiko šokio teatras. Tiesa, planuota naujo spektaklio premjera atidėta, susirgus prancūzų choreografui Rachidui Ouramdane'ui.

Tačiau žiūrovai išvys kito prancūzo Alban‘o Richard‘o ir Klaipėdos kultūros magistrės titulą ką tik pelniusios A.Šeiko teatro spektaklio „Pareiškiu – Brandir“ naująją versiją, pritaikytą atviroms erdvėms.

Šiame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtame kūrinyje šokio kalba atskleidžiami individo ir tautos siekiai, svarstoma, kaip išsaugoti savo tapatybę nepaisant socialinių, politinių, etinių, religinių aplinkybių.

Teatro šamanu tituluojamas aktorius, režisierius, performansų kūrėjas Benas Šarka su šokėjais Rūta Butkus ir Mariumi Pinigiu festivalyje pristatys naujausią savo darbą „Sausos gyslos, drėgnos žarnos“.

Pagarsėjęs provokatorius ir intrigantas B.Šarka visų savo kortų kaip visada iš anksto neatverčia. Prie šokėjų trio prisijungs ir daugiau garsių scenos meistrų, kuriuos teatro šamanas pristatys prieš renginį.

Per daugelį metų B.Šarka praleido tik vieną „Šermukšnio“ festivalį po to, kai per ekstremalų performansą atviroje erdvėje žongliruodama su ugnimi nesuvaldė liepsnų ir patyrė traumų.

Mimai atskries iš praeities

„Šermukšnis“ neįsivaizduojamas be mimo Alekso Mažono ir jo pantomimos teatro „A“ nuotaikingų pasirodymų – spalvingų gatvės paradų, teatro akcijų, improvizacijų, hepeningų, įvairiausių pramanų ir žaidimų.

Iš praeities atsibeldę į jiems keistą ir nesuprantmą laikmetį mimai festivalio dalyvius ir svečius įtrauks į žaidimą „Iškasenos“.

Neįprasto mimanso atmosferą atvirose erdvėse paryškins teatrališki dailininkės Ainos Zinčiukaitės kostiumai, projekto „Perk-Unija“ atlikėjų būgnų garsai

Interaktyvų muzikinės klounados spektaklį-paradą vaikams ir suaugusiems „Let‘s Jazz!“ parodys Klounų teatro studijos „Dulidu“ atlikėjai, kuriems talkins Klaipėdos džiazo orkestras.

Pasirodys ir cirko meistrai

"Šermukšnio" festivalyje pirmą kartą dalyvaus jauniausio Lietuvos teatro žanro – šiuolaikinio cirko atstovai.

Kęstas Matusevičiaus siurrealistinėje komedijoje „Aš, drabužiai ir kas jie?“ parodys, kaip žmogaus apdarai gali kvėpuoti, mistiškai atgimti. Monospektaklyje susipins komedija, klounada, daiktų manipuliacijos.

Suomė Aino Mäkipää spektaklyje „Jugglescapes“, jungdama žongliravimą, šokio meno elementus, išlaisvins daiktus ir savo kūną. Susilies daug tikslumo ir kruopštumo reikalaujantis procesas, sudėtingos kombinacijos ir kraštovaizdžiai.

Tarptautinis duetas Džiugas Kunsmanas (Lietuva) ir Adrianas Carlo Bibiano (Meksika) savo spektaklyje „Ryšio beieškant“ analizuos neverbalinių kontaktų svarbą ir naukas problemas.

Kūrėjai neslepia, jog tokiai kūrybai juos inspiravo pandemija, kai daugelis žmonių atsiribojo vienas nuo kito.