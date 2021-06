Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ šiemet prasidės ant dviračio

Kaip ir kasmet, festivalio programa apims geriausių lietuviškų spektaklių pristatymą, užsienio teatro meistrų darbus bei netikėtą programą festivalio klube – koncertus, diskusijas, teatrinius pasivaikščiojimus. Festivalis vyks rugsėjo 15 – spalio 7 dienomis.

Kaip įprasta, festivalio ašis – tema, aplink kurią rikiuojasi visa programa. Šiemet ta ašis – tai pandemijos pauzė, kurią pastaraisiais metais išgyvenome teatre, užsidarius visoms scenoms. Buvome priversti įsiklausyti į mus supančias tylos formas.

Pasak festivalio meno vadovės Kristinos Savickienės, „Gyvenome pauzėje be pauzės, tyloje be tylos, bendravime be bendravimo, kūrėme virtualų teatrą be teatro. Ėmė kauptis užspaustos emocijos, neišsakytos mintys, neišleistos premjeros, nepapasakotos istorijos. O pasak Fernando Pessoa, istorijos, kurių niekam nepapasakojame, tiesiog išnyksta.“

Tylos apgaubtoms teatro istorijoms atskleisti festivalis šiais metais renkasi šūkį „Nepapasakotos istorijos išnyksta“. Rugsėjo 15 – spalio 7 dienomis įvyksiančios „Sirenos“ teatro ir kultūros išsiilgusius žiūrovus pakvies išgirsti 5 užsienio ir 12 Lietuvos kūrėjų istorijų.

Festivalį atidarys interaktyvus ir naujai miestą patirti žiūrovus kviečiantis projektas „Ir tarė dviratininkas“. Kūrėjų iš Didžiosios Britanijos kuruojamame pasivažinėjime dalyviai galės išbandyti gyvą žaidimą, kuriame atsiveria ryšys tarp viešų ir privačių erdvių, šiuolaikinių technologijų siūlomos komunikacijos poveikis žmogaus patirčiai šiandieniniame pasaulyje.

Kaip teigia projekto autoriai, pasivažinėjimo metu sukuriama ne tik galimybė iš naujo pažinti galbūt jau pažįstamas erdves, bet tuo pačiu bent trumpam atitrūkti nuo realybės ir užmegzti intymų dialogą su savimi. Išbandyti „Ir tarė dviratininkas“ žiūrovai galės rugsėjo 15 – 23 dienomis. Dviračių startas prasidės Menų spaustuvės kiemelyje.

Vienas svarbiausių tarptautinės programos akcentų – vengrų režisieriaus Kornél Mundruczó spektaklis „Moters dalys“, kuris šiemet bus parodytas ir prestižiniame Avinjono teatro festivalyje. Tai įspūdingas šiuolaikinių moterų, kovojančių už teisę apsispręsti dėl savo gyvenimo, paveikslas.

Režisierius Kornél Mundruczó ir scenarijaus autorė Kata Weber kiekvieno veikėjo charakterį kuria su didele empatija – jie nevertina ir nekritikuoja nė vieno veikėjo, susirinkusio prie šeimos stalo. Žiūrovai spektaklį išvys rugsėjo 27 d. Naujojoje Lietuvos nacionalinio dramos teatro salėje.

1963 metais filosofė, politologė Hannah Arendt parašė politinės teorijos knygą „Eichmannas Jeruzalėje: ataskaita apie blogio banalumą“. Atsispirdamas nuo jos, slovėnų režisierius Jernej Lorenci suvokė būtinybę spręsti blogio banalumo ir jo buvimo kiekviename žmoguje problemą tuomet, kai beveik visa Europa kelia klausimus dėl savo antifašistinių šaknų… Spektaklį „Eichmannas Jeruzalėje“ bus galima pamatyti rugsėjo 28-29 d. Lietuvos rusų dramos teatre.

Tarptautinėje programoje žiūrovai galės išvysti itin kontraversiško režisieriaus Oliverio Frljićiaus spektaklį „Mūsų smurtas ir jūsų smurtas“. Praėjusiais metais festivalyje turėjęs pasirodyti kūrinys šį kartą tikrai pasieks žiūrovus ir pakvies užduoti galbūt nepatogius, bet dabartinį politinį ir socialinį klimatą atspindinčius klausimus. Kaip teigia „Mūsų smurtas ir jūsų smurtas“ autoriai, Europoje jaučiamas atgyjantis fašizmas, kurio šaknys glūdi Senojo Žemyno kolonialistinėje praeityje.

Ar tikrai esame geresni už kitus ir ar vienodai jaučiame nuoskaudą dėl šalia įvykusių tragedijų ir tų, kurios vyksta Vidurio Rytuose? „Mūsų smurtas ir jūsų smurtas“ bus parodytas spalio 4-5 dienomis Lietuvos nacionalinio dramos teatro Naujojoje salėje.

Spalio 6 d. Menų spaustuvės Juodojoje salėje tarptautinę festivalio programą uždarys prancūzų menininko ir muzikanto Frank Vigroux estetine poema vadinamas darbas „Flesh“. Įkvėptas anglų rašytojo J. G. Ballard knygų ir asmeninės kelių eismo įvykio patirties, Frank Vigroux šiame performanse tyrinėja akimirką, kuri seka po sukrėtimo. Tai trumpas momentas, kai laikas sustoja arba išsiplečia.

Praėjusiais metais dėl pandemijos atšaukta „Lietuviška vitrina“ šiemet žiūrovus pakvies į gyvą susitikimą ir leis susipažinti su dvylika kuratorių atrinktų darbų. Programoje – aktualiausi ir įdomiausi pastarųjų teatro sezonų darbai ir pažintis su ne tik scenos grandais, bet ir jaunaisiais, dar tik karjerą teatre tvirtais žingsniais pradedančiais kūrėjais.

Be gausios teatro programos „Sirenų“ lankytojų laukia ir įkvepianti „Sirenų Klubo“ programa, kurioje bus kviečiama iš arčiau susipažinti su dabartiniu teatro ir meno lauku bei jame veikiančiais kūrėjais. Taip pat sugrįžta bene nauja tradicija tampantys audioturai, kviesiantys žiūrovus ne tik atrasti į spektaklių rėmus nesutelpančias istorijas, bet ir pasinerti į dialogą su Vilniaus miestu.

Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Festivalį remia Vilniaus miesto savivaldybė. Organizatorius: „Vilniaus festivaliai“.

Visa festivalio programa bus paskelbta liepos pradžioje. Daugiau informacijos apie renginius: www.sirenos.lt. Bilietus į tarptautinės programos renginius galite įsigyti Tiketa ir Teatrai.lt bilietų platinimo platformose. Įsigijant festivalio abonementą taikomos nuolaidos. Daugiau informacijos: https://www.sirenos.lt/bilietai/