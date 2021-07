Šv. Kristoforo kamerinis orkestras kviečia prisiminti lenkų muzikos legendą K. Pendereckį

Vienas įtakingiausių XX a. menininkų Krzysztofas Pendereckis išėjo į amžinybę praėjusiais metais. Kūrėjas, keitęs muzikos istoriją, savo kūriniuose fiksavęs sudėtingą praėjusio šimtmečio istoriją, buvo geras Lietuvos muzikų bičiulis, todėl jo netektis skaudžiai palietė ir mūsų kūrėjų bendruomenę.

Liepos 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras kviečia prisiminti šį legendinį menininką jam dedikuotame koncerte „Krzysztof Penderecki: Europe in Tribute to the Master“.

„Šis koncertas išskirtinis įvykis Vilniaus kultūriniame gyvenime, nes maestro kūryba, atliekama įvairių Lietuvos kolektyvų, skambėjo sostinės scenose, diriguojama paties K.Pendereckio.

Šį koncertą skirtą pavyko organizuoti bendradarbiaujant su Lenkijos kultūros ministerija, Lenkijos kompozitorių sąjunga ir Lenkijos muzikos informacijos centru, kuriems dėkojame už pagalbą. Džiaugiamės unikalia proga pristatyti ryškiausią šių dienų lenkų kompozitorių Vilniaus klausytojui“, – sakė orkestro direktorius Nerijus Masevičius.

Sostinės klausytojų laukia unikali galimybė gyvai išgirsti šiuolaikinių lenkų kompozitorių kūrybą.

„K.Pendereckis ne tik sugalvojo ir atrado novatorišką muzikos rašymo būdą, bet ir stipriai praplėtė griežimo styginiais instrumentais galimybes – naudojo griežimą ant atramėlės, tarp atramėlės ir postygio, ant instrumento korpuso bei daugelį kitų būdų. Papildyti tokiais efektais, kūriniai tampa labai spalvingi ir individualūs.

Koncertas svarbus ir tuo, kad galime pristatyti ne tik žymaus maestro kūrybą, bet ir naujus Lenkijos kompozitorius, kurių darbai pelnė prizines vietas K. Pendereckio vardo konkurse. Visos partitūros tikrai labai įdomios ir vertos būti išgirstos Vilniuje“, – koncerto programą komentavo Šv. Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovas M.Barkauskas.

K. Pendereckis ne kartą lankėsi Lietuvoje, dirigavo savo kūrinius Vilniaus festivalyje, daug gastroliavo su Lietuvos kolektyvais užsienyje. Į savo organizuojamą festivalį jis ne kartą kvietė lietuvių kompozitorius – Bronių Kutavičių, Feliksą Bajorą, Osvaldą Balakauską.

Liepos 15 d. koncerte, be K.Pendereckio „Sinfoniettos“ styginių orkestrui, skambės Lietuvoje negirdėtų jaunosios kartos lenkų kompozitorių Maciejaus Bałenkowskio, Wojciecho Kostrzewos, Andrzejaus Ojczenaszo kūriniai.

Tai – šių dienų Lenkijos kūrėjai, tęsiantys K. Pendereckio kūrybiškumo ir autentiškumo tradicijas. Taip pat programoje išgirsime lietuvių kompozitorės Ramintos Šerkšnytės „De Profundis“.

Koncertą remia Lenkijos kultūros, nacionalinio paveldo ir sporto ministras, Kultūros paramos fondas.

Koncertas „Krzysztof Penderecki: Europe in Tribute to the Master“ – liepos 15 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje.