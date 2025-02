„Kaunas Jazz“ dovana Vilniui: atvyksta garsi JAV dainininkė, „Grammy“ nominantė Jazzmeia Horn

Tris kartus prestižiniams muzikos apdovanojimams „Grammy“ nominuota dainininkė, vadinama viena ryškiausių naujųjų laikų džiazo žvaigždžių, Lietuvoje koncertuos pirmą sykį.

„Ji – viena įspūdingiausių jaunųjų džiazo vokalisčių“, – dar praėjusiame dešimtmetyje apie šią dainininkę rašė leidinys „The New York Times“.

Netrukus liaupsių jos adresu pasipylė tiek, jog niekam nekilo abejonių – prieš akis dainininkė, pasižyminti išskirtiniu talentu.

Keletą pasaulinių koncertų turų surengusi, „Grammy“ ceremonijoje ir UNESCO Tarptautinės džiazo dienos iškilmingame koncerte pasirodžiusi, daugybę pasaulio jaunų dainininkų jau įkvėpusi Jazzmeia Horn į Lietuvą atvyks, pristatydama naujausią savo albumą „Messages“.

Atrodo, kad dainininkės karjera jai buvo išpranašauta pirmosiomis gyvenimo dienomis. Vardą Jazzmeia, kuriame skamba džiazo pavadinimas, jai suteikė močiutė.

Dalase gimusi ir religingoje šeimoje augusi Jazzmeia užaugo, dainuodama gospelus, vėliau įstojo ir baigė prestižinę muzikos mokyklą, o 2009-aisiais persikraustė į Niujorką, kur tęsė muzikos studijas ir įsiliejo į gyvybingą šio miesto muzikos sceną. 2013-aisiais ji laimėjo tarptautinį Sarah Vaughan vardo vokalistų konkursą, o dar po dvejų metų – tarptautinį Theloniouso Monko instituto džiazo konkursą (vienas svarbiausių įvertinimų jauniems džiazo atlikėjams).

Su legendinėmis džiazo vokalistėmis Sarah Vaughan, Betty Carter, Nancy Wilson neretai lyginama Jazzmeia Horn 2017-aisiais išleido pirmąjį solinį albumą „A Social Call“ – ir iškart buvo nominuota „Grammy“ apdovanojimui geriausio metų vokalinio džiazo albumo kategorijoje.

Tokio pat svaraus įvertinimo sulaukė 2019-aisiais išleistas antrasis jos albumas „Love & Liberation” – o prieš jam pasirodant svarbiausias džiazo pasaulio žurnalas „Downbeat“ ją paskelbė ryškiausia kylančia džiazo vokaliste.

2021-aisiais su savo suburta grupe „Her Noble Force“ Jazzmeia išleido albumą „Dear Love“ – jis buvo nominuotas „Grammy“ geriausio metų didelės sudėties džiazo ansamblio albumo kategorijoje.

Pernai spalį pasirodė ketvirtasis Jazzmeios albumas „Messages“, kupinas asmeninių pastebėjimų ir apmąstymų.

Jame dainininkė svarsto apie meilę, santykius, padrąsinimą, gijimą, susitaikymą. Kūriniuose – daug užuominų apie jos pačios kasdienybę, romantinius santykius, savo vaikų ilgesį, keliaujant po ilgas gastroles. Pasirodymų jos grafike – išties labai daug. Nuo JAV iki Europos ir Azijos, nuo džiazo klubų, kuriuose Jazzmeia neretai pasirodo dukart per vakarą, iki garsiojo „North Sea“ džiazo festivalio Nyderlanduose. Jau pačioje metų pradžioje dainininkė buvo suplanavusi keliasdešimt koncertų – nėra abejonių, jog jų bus gerokai daugiau.

Dainininkės sėkmės paslaptis? Pirmiausia – muzikalumas, hipnotizuojantis balsas, puikus jo valdymas, vokalinės improvizacijos sugebėjimai ir sceninė charizma. Tai – viena atlikėjų, nuo kurių scenoje sunku atplėšti žvilgsnį.

Be to, dainininkė savo muzikavimu rodo pagarbą džiazo tradicijoms, tačiau sugeba tai suderinti su šiuolaikiškumu – ši formulė žavi ir vyresnio amžiaus, ir jaunuosius džiazo klausytojus.

Jos įrašytuose albumuose skamba kūriniai, pasižymintis asmenišku požiūriu, emocine jėga, nevengiantys nagrinėti svarbių temų, tokių kaip socialinės problemos.

Nesvarbu, ar koncertuotų su nedidele grupe, ar su bigbendu, Jazzmeia Horn visada prikausto dėmesį, o savo sukaupta patirtimi noriai dalijasi su jaunesniais vokalistais meistriškumo pamokose.

„Ji dainuoja ir improvizuoja su olimpinės gimnastės ištverme ir užsidegimu“, – vaizdžiai šią džiazo žvaigždę apibūdino leidinys „San Francisco Chronicle“.

Dainininkės talentą pirmą sykį gyvai galės įvertinti ir lietuviai – išskirtiniame koncerte, kurį išgirsti galės mažiau nei tūkstantis klausytojų.

Kaip skelbta anksčiau, festivalio „Kaunas Jazz“ publiką Nacionaliniame Kauno dramos teatre balandžio 25-ąją džiugins JAV saksofonininkas Jamesas Carteris, o balandžio 26-ąją – žymios JAV grupės „Snarky Puppy“ žvaigždžių Michaelo League ir Billo Laurance‘o duetas.

Net keturis koncertus – Jurbarke, Kaune, Palangoje ir Joniškyje – surengs šveicarų gitaristas, prieš 34 metus pirmajame „Kaunas Jazz“ festivalyje koncertavęs Heinzas Affolteris su savo grupe „Appletree“.