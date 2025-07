Ekscentriškas pianistas iš Norvegijos Akselis Kolstadas: „Žmonės vieni kitiems kalba per kultūrą“

Tokį spektaklį Lietuvos klausytojams žada Kristupo festivalis. Liepos 29-osios vakarą, antradienį, fortepijonas juoksis kartu su publika – A. Kolstadas pasirodys Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. Čia skambės J. S. Bachas, E. Griegas, F. Chopinas, paties Kolstado kūriniai ir netikėtos muzikinės improvizacijos.

Kai norvegas pianistas, aktorius pasirodo scenoje, koncertas tampa reginiu. „The New York Times“ atlikėją vadina vienu iš nedaugelio pianistų pasaulyje, gebančių klasikinę muziką pateikti ypatingu būdu. „Time Magazine“ Akselį pavadino klasikos Quentinu Tarantinu, o amerikiečių humoristas Jeffrey Gurian, turėdamas omeny pianisto gebėjimą juoką sujungti su sudėtinga fortepijono technika, jam suteikė naujojo norvegų Victoro Borge titulą.

A. Kolstadas gimė 1981 metais Norvegijoje, Osle. Fortepijonu groti pradėjo vos ketverių, o netrukus – kurti. Jo mama, aktorė ir dainininkė Kirsti Kolstad, skatino improvizaciją – štai iš kur Kolstado artistiškumas. Ant pianino mama jam uždėdavo paveikslėlių knygas, o Akselis grodavo muziką, kurią girdėdavo žiūrėdamas iliustracijas.

Būdamas vaikas, jis žygiuodavo gatvėmis, pasikabinęs ant juosmens būgną ir dar keletą instrumentų.

Studijas muzikas baigė Norvegijos muzikos akademijoje pas prof. Sigurdą Slåttebrekką, kuris, beje, 1991 metais, pirmąją nepriklausomos Lietuvos dieną, koncertavo per Lietuvos nacionalinę televiziją.

2010 metais A. Kolstadas debiutavo Niujorke, „Carnegie Hall“ koncertų salėje jį pasitiko didžiausios ovacijos. Jis yra koncertavęs daugiau nei 25 šalyse – nuo Japonijos iki Meksikos, nuo Portugalijos iki Australijos.

Pianistas įkūrė unikalų projektą Café de Concert, sujungusį klasiką ir šiuolaikinį meną. 2009 metais A. Kolstadas atidarė pirmąją pasaulyje klasikinės muzikos kavinę, kurioje koncertai vyko tarp meno kūrinių ir kavos puodelių.

Pianistas ne tik labai muzikalus, bet ir itin spalvinga asmenybė. Dažnai pavadinamas klasikinės muzikos maištininku, kuris koncerte gali pasirodyti vilkėdamas spalvotą „Moods of Norway“ kostiumą arba tiesiog džinsus ir marškinėlius. Jis grojo Norvegijos karaliaus gvardijoje, parašė muziką Švedijos princesei Madeleine ir netgi teiravosi Richardo Bransono, ar negalėtų tapti pirmuoju muzikantu, koncertuosiančiu kosmose!

„Jei nori ką nors nuveikti, pirmiausia turi įsivaizduoti. Išgyventi scenarijų savo galvoje su smulkiausiomis detalėmis. Taip ir kuriu. Dalykai pirmiausia nutinka mano galvoje, bet kartais, kai groju, kai muzika mane pagauna, persikeliu į pasąmonę. O tai – dar stipriau“, – taip jis kalba apie kūrybos procesą.

Akselis taip pat yra sporto entuziastas – profesionaliai žaidė krepšinį, iki šiol rungtyniauja antroje Norvegijos lygoje, o savo gimtadienius švenčia atlikdamas šimtus atsispaudimų. Jo tėvas Leonas Hazanas buvo Norvegijos nacionalinės krepšinio rinktinės treneris. Prieš 50 metų muziko tėvas atvežė stipriausią tuo metu Norvegijos krepšinio komandą į Lietuvą žaisti prieš vietines komandas.

„Tikiu likimu. Ir tikiu, kad žmonės vienas kitam prabyla per įvairius kanalus. Per muziką, meną ir kultūrą. Tai nėra atsitiktinumas. Gražiai surežisuota, bet – ne atsitiktinai, – šypsosi muzikantas ir sako, kai apie tai galvoja, sukasi muzikinė frazė, atsikartojanti vis kitoje tonacijoje: tėtis – kalba per sportą, jo profesorius – per Bethoveną ir televizijos ekraną, dabar ir jis pats su fortepijonu ir istorijomis įžengia į tą pačią kultūrinę Lietuvos erdvę. Tai – tarsi trijų kartų dialogas su Lietuva be žodžių, bet su garsu.

A. Kolstado koncertas Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje vyks liepos 29 dieną, 19 val. Kristupo vasaros festivalis A. Mickevičiaus bibliotekos kieme, Šv. Kazimiero, Šv. Kotrynos bažnyčiose, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje tęsis iki rugsėjo 9 dienos.