Lukas Geniušas surengs Vilniuje išskirtinį koncertą: gros ne tik su jam ypatingu žmogumi, bet ir su garsiu britų elektronikos atlikėju

Lukas Geniušas yra įsitvirtinęs kaip vienas įdomiausių ir ryškiausių savo kartos pianistų. „Geniušas, rodosi, žino, kaip viską daryti geriau, nei kiti... „, taip apie jo pasirodymą 2019 m. rašė muzikos žurnalas „Diapason“.
Kritikai Luką Geniušą giria už talentą ir brandą („The Guardian“), o atlikti rečitalius nuolat kviečia prestižiškiausios pasaulio koncertų salės: pianistas yra grojęs Londono „Wigmore Hall“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Paryžiaus „Salle Gaveau“, „Louvre Auditorium“, Niujorko „Zankel Hall at Carnegie Hall“ ir „Frick Collection“, Vašingtono „Phillips Collection“, Tokijo „Suntory Hall“, Genujos „Teatro Carlo Felice“, Milano „Sala Verdi“.
Luko Geniušo talentas nuolat spindi grojant solo su žymiais orkestrais, tarp kurių – Prancūzijos radijo filharmonijos, Liono nacionalinis, NHK simfoninis, Toronto simfoninis, Birmingemo simfoninis, Stavangerio simfoninis, Varšuvos filharmonijos orkestras ir kiti aukščiausio lygio kolektyvai. Pianistas taip pat reguliariai pasirodo festivaliuose – „La Roque d’Anthéron“, „Piano aux Jacobins“, „Schloss Elmau“, Reingau, Ruro, Lokenhauzo ir kt.
Lukas Geniušas – plačių muzikinių interesų atlikėjas, ką absoliučiai atspindi jo meistriškai įvaldytų kūrinių spektras. Pianisto repertuaras driekiasi nuo baroko muzikos, L. van Beethoveno koncertų fortepijonui iki modernių ir šiuolaikinių opusų, pavyzdžiui, Paulio Hindemitho „Ludus Tonalis“ ir žymiojo postminimalisto Johno Adamso kūrinių.
Būdamas nepaprastai smalsus atlikėjas, Lukas Geniušas su malonumu atlieka šiandienos kompozitorių kūrinius ar imasi retai koncertų salėse skambančio repertuaro atgaivinimo.
Ne kartą pasirodęs didžiausiame Baltijos šalyse aktualios muzikos festivalyje „Gaida“, pianistas šiemet ruošia naują išskirtinę koncertinę programą, kurioje skambės abejingų nepaliekanti Johno Adamso muzika, tradicinių Amerikos ir Balio melodijų įkvėpti Frederiko Rzewskio, Collino McPhee kūriniai bei žymaus britų elektroninės muzikos atlikėjo ir kūrėjo Gabrielio Prokofievo opusai, kuriuose Luko Geniušo pianizmas susilies su gyvu elektronikos skambesiu, savo intensyvumu „nuskraidinančiu“ šį koncertą į visiškai kitą dimensiją.
Pirmoje koncerto dalyje kartu su Luku Geniušu pasirodys ir jo žmona, pianistė Anna Geniushene. Tarptautinį proveržį ji patyrė ir gausybę naujų gerbėjų įgijo 2022 m., kuomet tapo tarptautinio Van Cliburno pianistų konkurso laureate. Už gaivias, daugiasluoksnes ir paveikias interpretacijas giriama pianistė groja svarbiausiose Šiaurės ir Pietų Amerikos, Europos ir Azijos koncertų salėse ir pasirodo su žymiais dirigentais – Marin Alsop, Edwardu Gardneriu, Nicholu McGeganu, Arvo Volmeriu, Gintaru Rinkevičiumi ir kt. Atlikėja ypač atsidavusi kamerinei muzikai, ji glaudžiai bendradarbiauja su „Quartetto di Cremona“ ir groja fortepijoniniame duete su savo vyru Luku Geniušu. Šį pavasarį pripažinta klasikinės muzikos leidykla „Alpha Classics“ išleido debiutinį dueto albumą „Hallelujah Junction“.
Antroje koncerto dalyje kerintį Luko Geniušo muzikavimą gyvosios elektronikos skambesiu praturtins Gabrielis Prokofievas. Garsus britų elektroninės muzikos kūrėjas ir atlikėjas, kurio senelis legendinis kompozitorius Sergejus Prokofjevas, gimė Londone ir čia kuria muziką, kuri kartu ir aprėpia, ir meta iššūkį Vakarų klasikinės muzikos tradicijoms. Nepatenkintas, anot jo, uždaru šiuolaikinės klasikinės muzikos pasauliu, menininkas lygiagrečiai susikūrė muzikinę karjerą kaip šokių, grime, electro ir hiphopo muzikos prodiuseris. Šios dvi šokių muzikos ir klasikos sritys G. Prokofievo kūryboje susilieja suteikdamos jo muzikai unikalų šiuolaikišką skambesį.
Išskirtinis garsiojo pianisto Luko Geniušo koncertas „+1“ nuskambės spalio 28 d. Nacionalinėje filharmonijoje, kartu su pianistu pasirodys Anna Geniushene (fortepijonas) ir Gabriel Prokofiev (gyvoji elektronika, Didžioji Britanija). Bilietus platina „Kakava.lt“.