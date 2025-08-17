Lietuvos nacionalinis dramos teatras sezoną atidarys spektakliu visai šeimai

„Sudominti jaunąją kartą, kviesti į teatrą ir kurti jai aktualius spektaklius – vienas LNDT uždavinių. Džiugu, kad pagaliau galime pakviesti ir šią auditoriją į po rekonstrukcijos atnaujintą Didžiąją salę ir pristatyti vaikų visame pasaulyje mėgstamą kūrinį „Ronja plėšiko duktė“.
Į spektaklį kviečiame ne tik žiūrovus nuo 7 metų, bet ir jų tėvus. Tai kūrinys visai šeimai, nagrinėjantis kartų klausimus“, – kalbėjo LNDT generalinis direktorius Martynas Budraitis.
„Ronja plėšiko duktė“ – vienas žymiausių garsios švedų rašytojos vaikams A.Lindgren (1907–2002) kūrinių. Jos knygos išverstos daugiau nei į 90 kalbų.
A.Lindgren pelnė kelias dešimtis apdovanojimų, tarp jų – ir Hanso Christiano Anderseno medalį – aukščiausią tarptautinį apdovanojimą, skiriamą vaikų rašytojams ir knygų iliustratoriams. Rašytoja sukūrė tokius visame pasaulyje žinomus personažus kaip Pepė Ilgakojinė, Karlsonas, Emilis iš Lionebergos.
„Ronja atsirado todėl, kad aš pati, gyvendama mieste, labai ilgėdavausi laukų ir gūdaus miško. Prasidėjo nuo to, kad ėmiau vaizduotis kalną, ant kalno plėšikų pilį, kuri staiga perskilo pusiau. „Kokie ten žmonės gyvena?“ – galvojau. Aha, viena plėšikų šeima turi dukterį, o kita – sūnų. Visiškai kaip Romeo ir Džuljeta. Iš pradžių jie pykstasi, erzina kits kitą, bet pamažu susidraugauja...“ – yra sakiusi A.Lindgren.
„Ronja yra mergaitė, kuri išdrįsta pasirinkti savo kelią. Nors ji labai panaši į savo tėvą, negali sutikti su jo pasaulio matymu ir pasilikti jo pilyje, ji privalo savo kailiu patirti, ką reiškia draugystė, ką reiškia mylėti ir netekti. Vaikai, pabėgę iš namų į laisvę, miške ne tik subręsta, bet ir parodo suaugusiesiems, kad vienintelis kelias į stiprybę yra mokytis sugyventi ir susivienyti.
Man atrodo, kad A.Lindgren kūrinyje užrašytos pamokos dabar be galo aktualios ir svarbios. Mūsų kuriama „Ronja plėšiko duktė“ – muzikali, šmaikšti ir gili brandos istorija“, – sakė spektaklio režisierė ir dramaturginės adaptacijos autorė Eglė Švedkauskaitė. Pernai už LNDT spektaklio „Stand-up’as prasmei ir beprasmybei“ režisūrą E.Švedkauskaitė buvo nominuota Auksiniam scenos kryžiui, 2023 m. nominuota ir apdovanota už Jaunimo teatro spektaklio „Jauno žmogaus memuarai“ režisūrą.
Pagrindinį Ronjos vaidmenį kuria neseniai Sidabrinę gervę pelniusi aktorė Irena Sikorskytė, Ronjos tėvus įkūnys Algirdas Dainavičius ir Airida Gintautaitė, o draugą Birgą – Šarūnas Rapolas Meliešius.
Spektaklyje taip pat vaidina gausus būrys LNDT trupės aktorių: Arūnas Sakalauskas, Povilas Budrys, Jolanta Dapkūnaitė, Elzė Gudavičiūtė, Jurga Kalvaitytė, Vainius Sodeika, Jūratė Vilūnaitė, Marius Repšys, Augustė Pociūtė, Augustė Ona Šimulynaitė, Kęstutis Cicėnas, Arūnas Vozbutas, Vaidilė Juozaitytė. („Sostinė“)
premjerasezonasLietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT)
Rodyti daugiau žymių