Festivalyje netradicinės operos peržengs žanro ir sąmonės ribas

Festivalis kvies pažvelgti, kokios operos versijos gali atsirasti šiuolaikinių autorių vaizduotėje ir kaip jos atspindi dabartį? Ar gali šių dienų operą įkvėpti archyviniai vaizdo įrašai, o kūrinio libreto pagrindu tapti telefono būdelėje nuskambėjusios lankytojų išpažintys? Kaip kuriant operą gali būti panaudotas dirbtinis intelektas? Ar šiuolaikinei operai atlikti būtini dideli chorai ir orkestrai? O galbūt šiuolaikinei operai nė nereikalingas siužetas?
Kiekvienas 9-ojo NOA festivalio kūrinys – išskirtinė žanro variacija, peržengianti tradicinės operos ribas, ieškanti tarpdisciplininių susikirtimų, tačiau visuomet atliepianti esminį – muzikos ar garso kaip dramaturgijos variklio – principą.
Spalio 18 ir 19 d. NOA festivalį „Menų spaustuvėje“ atidarys režisieriaus Karolio Kaupinio, scenografės Sigitos Šimkūnaitės ir laisvos improvizacijos kvinteto (fleitininko Kristupo Giko, saksofonininko Armino Bižio, tūbininko Simono Kaupinio, gitaristo Povilo Vaško ir perkusininko Arno Mikalkėno) kuriamas muzikinis koliažas „Dainų šventė“.
Kūrinys paremtas XX amžiaus paskutinio dešimtmečio šeimų videoarchyvais. Tai švelnus, nostalgiškas, ironiškas žvilgsnis į Lietuvos nepriklausomybės pradžią – odė praeinančio laiko neišvengiamybei.
Spalio 19 ir 20 d. Sapiegų rūmuose nuskambės Paryžiuje gyvenančio kompozitoriaus Alberto Navicko oratorijos „Miške“ pasaulinė premjera.
Ši oratorija sukurta su erdvinės elektronikos autoriumi Edvinu Siliūnu ir bus atlikta vokalistų okteto (Indrė Anankaitė, Ieva Marmienė, Nora Petročenko, Vaidas Bartušas, Paulius Klangauskas, Vygantas Bemovas, Artūras Miknaitis, Alfredas Miniotas).
Kūrinys perkels į Lietuvos miško istorinį ir simbolinį pasaulį.
Spalio 21 ir 22 d. „Menų spaustuvėje“ vyks režisieriaus Dariaus Gumausko dokumentinės fikcijos „Anoniminiai šokiai“ premjera. Šis darbas kuriamas Valstybiniame Šiaulių dramos teatre kartu su kompozitoriumi Vytautu Leistrumu, dramaturgu Rimantu Ribačiausku, choreografe Erika Vizbaraite ir scenografe Renata Valčik.
Dešimt Šiaulių dramos teatro aktorių su kūrinio autoriais tyrinėja dopamino paieškos, priklausomybių ir desperatiško noro pabėgti nuo realybės temą. Kolektyvinė improvizacija, baroko estetikos įkvėpta elektroninė muzika, veiksminė dramaturgija, tikrų liudijimų gretinimas su išgalvotais – visa tai čia kuria sąmoningą sceninį vyksmą.
Spalio 22 ir 23 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje vyks alfabetizuotos meilės istorijos „LLLLOVE“ premjera. Kompozitoriaus Jono Jurkūno, judesio režisierės Erikos Vizbaraitės, scenografės Onos Juciūtės, skulptoriaus Donato Jankausko-Duonio bendras darbas įkvėptas amerikiečių menininkės Karen Reimer romano „Legendary Lexical Loquacious Love“.
Šioje knygoje meilės romano tekstas išardomas ir iš naujo surikiuojamas griežta abėcėlės tvarka. Sekdami šia trajektorija operos kūrėjai kelia klausimą: ar meilė išlieka prasminga, kai iš jos pašalinamas pasakojimas, emocinis tempas, o prasminis laukas kuriamas remiantis vien tik struktūrine kalbos logika?
Spalio 23 ir 24 d. Universiteto Mažojoje auloje vyks vizualaus meno kūrėjų „Pakui Hardware“ (Neringa Černiauskaitė ir Ugnius Gelguda) debiutinio performatyvaus kūrinio „Sporos“ premjera.
9-ajam NOA festivaliui ir 11-ajai Niujorko performanso meno bienalei „Performa“ kuriamas darbas nagrinėja emocinės sveikatos ir ryšio su dirbtinio intelekto terapeutu temą.
Spalio 24 ir 25 d. Vilniaus senajame teatre vyks bene didžiausia festivalio premjera – įsivaizduojama M.K.Čiurlionio opera „Jūratė“. Remdamasi Čiurlionių laiškuose įamžintomis idėjomis, scenovaizdžio eskizais, taip pat naudodamasi dirbtinio intelekto (DI) įrankiais muzikinei medžiagai generuoti gausi kūrybinė komanda sukūrė įsivaizduojamą M.K.Čiurlionio operą „Jūratė“.
Keletą metų operą kūrė istorinis konsultantas Rokas Zubovas, libreto autorius Julius Keleras, kompozitoriai Mantautas Krukauskas, Arvydas Malcys, Mykolas Natalevičius, režisierė Gintarė Radvilavičiūtė, choreografė Sigita Mikalauskaitė.
Vilniaus senojo teatro scenoje Jūratės ir Kastyčio legendą pasakojančią operą atliks solistai Lauryna Bendžiūnaitė (sopranas), Romanas Kudriašovas (baritonas), Raimundas Juzuitis (bosas), choras „Jauna muzika“, Šv.Kristoforo kamerinis orkestras, Vilniaus senojo teatro aktoriai, kiti atlikėjai, vadovaujami dirigento Karolio Variakojo.
Spalio 25 ir 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje scenoje bus pristatytas jau antrus metus sėkmingai rodomas kūrinys – taksofono opera „Dalykai, kurių neišdrįsau pasakyti, ir dabar jau per vėlu“.
Režisierės Kamilės Gudmonaitės, kompozitoriaus Dominyko Digimo, scenografės Barboros Šulniūtės ir gausios bendrakūrėjų komandos spektaklis paremtas tikromis išpažintimis, įrašytomis taksofono būdelėje, kuri stovėjo prie Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro.
Spalio 26 d. muzikos klube „Tamsta“ NOA festivalį užbaigs koncertas „Geros dienos! REMIX“.
Pianistas ir aranžuotojas Kęstutis Pavalkis su grupe, spektaklio dainininkėmis bei kūrėjomis pakvies į gyvą penkioliktus metus minėsiančios operos „Geros dienos!“ (autorės Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė, Rugilė Bazdžiukaitė) improvizuotą šventę.
Kūrinio arijos skambės džiazo, bliuzo, techno-, psichodelinio roko stiliumi.
Šiuolaikinės operos festivalis NOA įvairiose sostinės vietose vyks spalio 18–26 d.
OperaNaujosios operos akcija (NOA)Festivalis
