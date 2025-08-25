„Sirenos“ narplios sudėtingas problemas

Šiemet festivalio dėmesio taikiklyje – humanisto, Avinjono teatro festivalio meno vadovo Tiago Rodrigueso kūryba, netradicinis seksualumas ir jį atskleidžiantys lietuvių scenos darbai.
Šiųmečių „Sirenų“ pasididžiavimas – bendradarbiavimas su prestižinio Avinjono teatro festivalio meno vadovu T.Rodriguesu, kuris Vilniuje pristatys du savo režisuotus spektaklius.
Tai vienas svarbiausių šiandieninės Europos teatro kūrėjų – portugalų kilmės režisierius ir dramaturgas, kurio darbuose pinasi poezija ir politika, egzistenciniai klausimai ir šių dienų aktualijos.
T.Rodrigueso distopinis spektaklis provokuojančiu pavadinimu „Katarina ir fašistų žudymo grožis“ bus rodomas Lietuvos nacionaliniame dramos teatre spalio 9 ir 10 d. Jame pasakojama istorija, kelianti klausimus apie empatiją, smurtą, kerštą ir demokratiją.
Spalio 8–10 d. LNDT Mažojoje salėje bus pristatytas kitas T.Rodrigueso darbas – „Atmintinai“. Jo idėja atsirado režisieriui bendraujant su savo močiute, kuriai silpo regėjimas. Ji siekė išmokti mėgstamus kūrinius atmintinai, kad netekusi regėjimo galėtų jais mėgautis. T.Rodriguesą tai paskatino sukurti spektaklį, siekiantį apginti tą slaptą vietą mūsų galvose ir širdyse, kuri saugo tai, kas brangiausia, – žodžius, poeziją, prisiminimus.
Dar viena svarbi festivalio „Sirenos“ dalis – Lietuvos teatro programa, kurioje pristatomi vis kito kuratoriaus atrinkti svarbiausi ir įdomiausi pastarųjų metų scenos darbai.
Lietuvišką programą „Queer žvilgsnis“ šiemet kuruoja režisierius Naubertas Jasinskas. Jis sakė, kad į paraštes nustumtų asmenų pasakojimai scenoje ar apskritai meno kūriniuose jam asmeniškai labai svarbūs, o į šią temą siūlo žvelgti plačiau: „Požiūrio kampų gali būti labai daug – pačių kūrėjų priklausymas bendruomenėms ar jų palaikymas, taip pat jų bandymas telkti žmones, rodyti pasakojimus tų, kurie yra paraštėse, kalbėti apie psichinės sveikatos gerovę, LGBTQ+ teises, moterų reprezentaciją teatre, emigrantus ir t.t.“
Peržiūrėti jo atrinktų ir Lietuvos teatrinius procesus pristatančių scenos meno kūrinių susirinks teatro profesionalai iš užsienio festivalių ir teatrų, taip pat tarptautinė žiuri, įsimintiniausiems spektakliams skirsianti prizus.
Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ įvairiose sostinės vietose vyks rugsėjo 25–spalio 10 d.
