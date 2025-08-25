Valdas Adamkus apie artėjančią „Lietuvių“ premjerą: „Ši opera – tai istorinis liudijimas“

„Amilcare‘s Ponchielli opera „Lietuviai“ – tai XIX amžiaus italų muzikinės kultūros dovana mūsų tautai. Ne tik dėl operos pavadinimo, bet ir todėl, kad joje įamžinta lietuvių tautos kova už laisvę, tapatybę ir nacionalinį orumą. Kūrinys, kurio libretas paremtas Adomo Mickevičiaus poema, savaip rezonuoja su tikrąja Lietuvos istorija – jos skausmais, viltimis ir pasiaukojimu“, – teigia Vilniaus klubo Garbės narys, kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.
Pasaulinė operos „Lietuviai“ premjera dar 1874 m. įvyko garsiajame Milano teatre „La Scala“. Vėliau mūsų tautos kovas už laisvę garsinantis italų kūrinys pradėjo savo keliones po pasaulį.
Lietuvos operoje „Lietuvius“ ketinta statyti dar 1939 m. – Italijos spaudos ir propagandos ministerija Lietuvos operai tuomet buvo padovanojusi teisę statyti šį kūrinį. Deja, sovietų okupacija ir Antrasis pasaulinis karas sutrukdė operos premjerai.
„Lietuviai“ Čikagos lietuvių operoje
„Sovietų okupacijos metais, kai Lietuvoje opera „Lietuviai“ dėl cenzūros negalėjo būti statoma, jai kelią į tautos širdis atvėrė Čikagos lietuvių opera, ir toliau puoselėjusi gyvą laisvosios Lietuvos kultūrinę dvasią. Lituanistinės temos kūriniai Čikagos lietuvių operos repertuare visuomet užėmė ypatingą vietą – tai buvo erdvė, kur galėjai nevaržomai kalbėti apie tautinę tapatybę, istoriją, tremtį, pasipriešinimą“, – pasakoja V. Adamkus.
Pirmoji „Lietuvių“ premjera Čikagos lietuvių operoje įvyko 1981 m. Joje buvo dainuojama lietuviškai – Antonio Ghislanzoni parašytą operos libretą į lietuvių kalbą meistriškai išvertė poetas Stasys Santvaras. Pagrindinę Aldonos partiją tuomet Čikagoje atliko dabartinė Vilniaus klubo narė Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė.
Ypatingu įvykiu „Lietuvių“ istorijoje tapo 1991 m. pastatymas Čikagos lietuvių operoje, kuriame pirmą kartą kūrybines galias simboliškai suvienijo abipus Atlanto gyvenantys lietuviai. Jį sukūrė dirigentas Vytautas Viržonis, režisierius Eligijus Domarkas, dailininkė Janina Malinauskaitė, o pagrindines Aldonos ir Valterio partijas atliko LNOBT solistai Irena Milkevičiūtė ir Virgilijus Noreika. Tais pačiais metais šis reikšmingas pastatymas buvo pristatytas ir Vilniuje.
Operos pastatymai Lietuvoje
Lietuvos vardo tūkstantmečiui dedikuota „Lietuvių“ premjera 2009 m. įvyko istorinėje Trakų pilyje. Šį pastatymą parengė režisierius Jonas Jurašas, dirigentas Robertas Šervenikas, dailininkai Mindaugas Navakas ir Aleksandra Jacovskytė. Ir štai artėja rugsėjo 5-oji – diena, kai išvysime pirmąjį „Lietuvių“ pastatymą, specialiai kuriamą didžiajai LNOBT scenai. Premjeros režisierius, o taip pat jos dekoracijų ir kostiumų dailininkas – Hugo de Ana. Muzikos vadovas ir dirigentas – Gianluca Marcianó. Operos, garsinančios Lietuvos vardą, pastatymo mecenatas – Vilniaus klubas.
„Man atrodo svarbu, kad opera „Lietuviai“ pagaliau bus pastatyta Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Ši opera – tai istorinis liudijimas, kad mūsų tauta užsieniečių akimis buvo vertinama kaip stipri, didinga ir verta įamžinimo. „Lietuvių“ premjera Vilniuje primins mums, kas esame, ir įkvėps naujas kartas puoselėti tai, ką turime brangiausio – savo laisvę, kultūrą ir istoriją“, – džiaugiasi artėjančios premjeros laukiantis V. Adamkus.