Operos premjera – tarsi laisvės daina: „Lietuviai“ pasirengę žygiui į LNOBT sceną

„Gyvename globaliame pasaulyje, o tai reiškia, kad yra didelis pavojus sunykti mūsų savasčiai. Opera „Lietuviai“ kaip tik ir kalba apie vertybes, padedančias sustiprinti mūsų savastį ir atsparumą: laisvę, pasiaukojimą, meilę tėvynei. Tai tos vertybės, kurios mūsų tautą stiprina iš vidaus dabartinių grėsmių akivaizdoje“, – pabrėžė LNOBT generalinė direktorė Laima Vilimienė.
Pastatymą kūrė tarptautinė komanda
Sukurti lietuviams itin reikšmingos itališkos operos pastatymą buvo patikėta tarptautinei menininkų komandai. Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele de Maigretas, šiuo metu vadovaujantis ir Italų kultūros institutui Vilniuje, pabrėžė, kad sunku būtų įsivaizduoti geresnę progą sutvirtinti Italijos ir Lietuvos kultūrinius santykius, kaip A.Ponchielli operos „Lietuviai“ pastatymas.
„Tai, kad Lietuvos teatre šiuo metu darbuojasi tokio masto režisierius kaip Hugo de Ana ir tokio masto dirigentas kaip Gianluca Marcianò, įrodo, kaip nuosekliai Italija rūpinasi savo kultūros populiarinimu užsienio šalyse“, – teigė ambasadorius.
Argentinoje gimęs premjeros režisierius, scenografijos ir kostiumų dailininkas H.de Ana nebuvo linkęs plačiai pasakoti apie tai, ką konkrečiai žiūrovai išvys pakilus teatro scenos uždangai šį penktadienį, nes siekia išsaugoti intrigą iki pat premjerinio vakaro. Tačiau jis neslėpė gigantiškų visos trupės įdedamų pastangų.
„Kompozitoriui A.Ponchielli šioje operoje, kaip ir, pavyzdžiui, Giuseppe Verdi „Nabuke“, svarbiausia buvo per muziką išreikšti tėvynės ir laisvės sampratą. Ir tai tapo didžiule atsakomybe mums visiems. Kasdien pradedame savo darbą aštuntą ryto, baigiame dešimtą vakaro ir vis tiek atrodo, kad nieko nespėjame – tokia sudėtinga ir prisodrinta įvairiausių niuansų yra ši opera.
Neatsitiktinai tarp atskirų operos veiksmų regėsite trumpas Adomo Mickevičiaus poemos „Konradas Valenrodas“ citatas: šis kūrinys, tapęs operos „Lietuviai“ libreto pagrindu, buvo kertinis XIX amžiaus pasaulio literatūros veikalas, įkvėpęs netgi tolimosios Kubos revoliucionierius sukilti prieš kolonistus ispanus“, – priminė H.De Ana.
Operos pastatymą Vilniuje jam padeda kurti šviesų dailininkas Valerio Alfieri, vaizdo projekcijų dailininkas Sergio Metalli, choreografijos ir judesio režisierius Michele Cosentino.
Autentiškiausia operos versija
Premjeros muzikos vadovas, italų dirigentas G.Marcianò atskleidė, kad pastangų pareikalavo ir pati operos partitūra: „Išlikusiame A.Ponchielli rankraštyje kai kurios operos dalys buvo išimtos, kai kurios – vėliau sugrąžintos, o kai kurias mes patys, konsultuodamiesi su Ponchielli teatru Kremonoje, į operą sugrąžinome. Todėl pagrįstai galime tvirtinti, kad tas „Lietuvių“ variantas, kurį žiūrovai išgirs skambant premjeroje Vilniuje, bus autentiškiausias ir išbaigčiausias“, – tvirtino G.Marcianò.
Dirigentas pasidžiaugė galingu LNOBT orkestru ir ypač maestro Česlovo Radžiūno vadovaujamu teatro choru, kuris šioje operoje pasirodys tarsi savarankiškas veikėjas.
„Apskritai opera „Lietuviai“ yra tarsi laisvės daina, ir mes, italai, jaučiamės privilegijuoti galėdami ją atlikti kartu su lietuviais. O tai, kad vienas pagrindinio Konrado vaidmens atlikėjų premjeroje bus ukrainiečių tenoras Denisas Pivnickis, – taip pat žinutė apie laisvės dainą, kurią mes norėtume perduoti visiems“, – sakė G.Marcianò.
Kitas dainininkas, premjeriniuose spektakliuose atliksiantis Konrado partiją, bus žymus lietuvių solistas Kristianas Benediktas. Aldoną dainuos operos solistės Viktorija Miškūnaitė ir Sandra Janušaitė, Albanį – Tadas Girininkas ir Liudas Norvaišas, Arnoldą – Eugenijus Chrebtovas ir Steponas Zonys, Vitoldą – Konstantinas Tomanas ir Alfredas Miniotas.
Premjeros mecenatas – Vilniaus klubas
„Lietuvių“ pastatymui LNOBT scenoje atsirasti padėjo ir artėjančios premjeros dabar nekantriai laukia Vilniaus klubo nariai. Vilniaus klubo fondo valdybos pirmininkas Vilius Bernatonis džiaugėsi, kad visi klubo nariai pagal išgales prisidėjo prie šio nuostabaus meninio projekto atsiradimo.
„Mūsų tikslas – tapti mecenatystės židiniu Vilniuje. Prie „Lietuvių“ pastatymo projekto prisidėjo absoliučiai visi Vilniaus klubo nariai, ir mes itin didžiuojamės, kad viena jų yra buvusi Čikagos lietuvių operos primadona Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė, atlikusi Aldonos partiją 1981 m. „Lietuvių“ premjeroje Čikagoje“, – pabrėžė V.Bernatonis.
Pirmasis „Lietuvių“ premjerinis spektaklis LNOBT scenoje nuskambės rugsėjo 5-osios vakarą. Lietuvos vardą garsinančios klasikinės operos publika galės klausytis iki rugsėjo 12 d.
lietuviaiOperaKristianas Benediktas
Rodyti daugiau žymių