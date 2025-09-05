Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
KultūraScena

LNOBT pozicija: „Lietuvių“ premjeroje Gianluca Marcianò nebediriguos

2025 m. rugsėjo 5 d. 13:10
LNOBT inf.
Kilus abejonei dėl šiandien vyksiančios operos „Lietuviai“ premjeros muzikos vadovo, italų dirigento Gianlucos Marcianò galimo dalyvavimo muzikiniuose renginiuose Rusijoje, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovybė atsisako šio dirigento paslaugų.
Nors savo viešuose pasisakymuose Vilniuje dirigentas G.Marcianò nedviprasmiškai pabrėžė palaikantis ukrainiečių kovą už laisvę, akcentavo savo bendradarbiavimą su žymiais Ukrainos menininkais ir neigė savo dalyvavimą renginiuose Rusijoje, jis nesugebėjo visiškai išsklaidyti kilusių abejonių.
LNOBT vadovybė, turinti aiškias ir principingas vertybines nuostatas menininkų, galimai bendradarbiaujančių su Rusija, atžvilgiu, nutarė atsisakyti šio žymaus dirigento paslaugų.
Premjeriniuose „Lietuvių“ spektakliuose G.Marcianò dirigento pulte pakeis LNOBT vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila.
lietuviaiOperadirigentas
