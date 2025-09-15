Renginių ciklas, skirtas maestro Virgilijaus Noreikos 90-osioms gimimo metinėms

Renginių maratonas prasidėjo rugpjūčio 26 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje, kur Pažaislio muzikos festivalis surengė vakarą – koncertą „Maestro Virgilijaus Noreikos atminimui“. Rugsėjo 17 d. 15 val. Vilniuje, ant namo Šilo gatvėje 54, kuriame gyveno V.Noreika, bus atidengta atminimo lenta, o rugsėjo 21 d. 12 val. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, 13 val. vyks sakralinės muzikos bei poezijos valanda „In memoriam Virgilijus Noreika“.
Pagrindinis šio renginių ciklo akcentas maestro gimtadienio dieną – rugsėjo 22 d. 18 val. Lietuvos valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje įvyksiantis vakaras–koncertas „Didysis tenoras“. Jo programoje skambės įvairių kartų profesoriaus mokinių – operos solistų Arūnas Malikėno, Liudas Norvaišo, Dainiaus Puišio, Kęstutis Alčauskio, Rafailo Karpio, Jovitos Vaškevičiūtės, Laimono Pautieniaus, Vaido Vyšniausko, Salomėjos Petronytės ir Mindaugo Zimkaus balsai.
Dainininkams akompanuos ilgamečiai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. V.Noreikos klasės koncertmeisteriai bei scenos partneriai – pianistai Rasa Jakutytė-Biveinienė (Lietuva–Ispanija), Lina Giedraitytė ir Povilas Jaraminas. Vakarą ves muzikologai Eglė Ulienė ir Viktoras Gerulaitis. Renginį režisuos ilgametė LRT kūrėja, filmo „Brilijantinis tenoras“ autorė Laima Lingytė.
Vėlesni ciklo renginiai klausytojus kvies spalio 29 d. į Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Sauliaus Sondeckio koncertų salę, kur vyks vakaras – koncertas „Susitikti Jus norėčiau vėlei…“. Lapkričio 7 d. maestro gimtojo miesto Šiaulių koncertų salėje „Saulė“, įvyks baigiamasis ciklo koncertas, kuriame kartu su Šiaulių miesto simfoniniu orkestru „Camerata solaris“ (meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis) pasirodys profesoriaus mokiniai. Atlikėjams vadovaus dirigentai Martynas Staškus ir Vilhelmas Čepinskis.
Maestro atminimui ypatingą vakarą rengia ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Alma mater, kurioje Virgilijus Noreika studijavo pas legendinį Kiprą Petrauską, o vėliau net 42 metus dalindamasis profesine ir gyvenimiška patirtimi pats joje dėstė ugdydamas jaunuosius solistus, iškilaus menininko ir savo bendruomenės nario atminimą pagerbs Gruodžio 2 d. LMTA Didžiojoje salėje vyksiančiu vakaru – koncertu, kuriame dainuos Dainavimo katedros studentai, o prisiminimais apie profesorių dalinsis jo mokiniai ir kolegos.
Šis renginių ciklas – tai ne tik pagarba vienam ryškiausių Lietuvos muzikos pasaulio atstovų, bet ir galimybė visuomenei prisiminti Virgilijaus Noreikos asmenybę, neblėstantį talentą, kūrybinį kelią, neįkainojamą indėlį į operos meną, kultūrą bei pedagoginę veiklą, įkvėpusią ne vieną jaunųjų atlikėjų kartą.