Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pradžios koncerte – G. Puccini opera „Toska“

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras klausytojus pakvies išgirsti operos „Toska“ koncertinį atlikimą, kuriame E. Monvidas pirmąkart debiutuoja Kavaradosio vaidmenyje. Šį debiutą pirmieji galėjo išgirsti Pažaislio muzikos festivalio klausytojai – jis sulaukė geriausių muzikos kritikų įvertinimų. LVSO koncertų salėje taip pat dainuos operos solistai Kseniya Bakhritdinova, Kostas Smoriginas, Joris Rubinovas, Arūnas Malikėnas, Mindaugas Jankauskas, Aleksandras Kunskis, berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (vad. Vytautas Miškinis), Kauno valstybinis choras (vad. Robertas Šervenikas), grieš Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro G. Rinkevičiaus.
Tenoras E. Montvidas – vienas iškiliausių Lietuvos operos vardų, savo talentu ir įspūdingais darbais pelnęs neblėstančią klausytojų meilę ir pagarbą. „Dabar, kai viskas taip laikina ir trapu, kai sužiba ir čia pat krenta naujos žvaigždės, tas pastovumas ir nuolatinis kopimas į kalną yra vertybė“, – taip apie savo karjeros kelią kalba E. Montvidas.
Solistas garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje – per savo karjerą sukūrė daugiau nei 40 vaidmenų, kuriuos atliko Anglijos nacionaliniame, Londono karališkajame „Covent Garden“, Olandijos nacionaliniame, Ženevos, Frankfurto, Liono, Paryžiaus, Briuselio, Strasbūro, Sinsinačio, Santa Fė (JAV) ir kituose žymiausiuose operos teatruose. Dainininkas aktyviai koncertuoja su garsiausiais Europos, JAV ir Japonijos simfoniniais orkestrais tokiose prestižinėse koncertų salėse, kaip Vienos „Musikverein“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Berlyno filharmonija ir kitose. 2020 m. E. Montvidas tapo Pažaislio muzikos festivalio meno vadovu. Solistas apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ 2023 m. jam įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
„LVSO sezono pradžios koncertas: Edgaro Montvido jubiliejus“ įvyks 2025 m. rugsėjo 19 d. 19 val. LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Bilietus platina LVSO koncertų salės kasa ir Bilietai.lt. Orkestro generalinis rėmėjas – „Embank“, mecenatas – advokatų kontora „Cobalt“.