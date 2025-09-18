Jubiliejų švenčiantis tenoras Edgaras Montvidas: „G. Puccini „Toska“ – dovana man pačiam“

Nors šiuo metu E.Montvido grafikas itin įtemptas, prieš koncertą solistas rado kelias minutes pasikalbėti apie ypatingą ryšį su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, profesinės sėkmės paslaptis ir ateities svajones.
– Gerbiamas Edgarai, vienas iš Jūsų jubiliejui skirtų koncertų įvyks LVSO koncertų salėje, kartu su maestro G. Rinkevičiaus vadovaujamu Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Gal galėtumėte prisiminti pažintį su šiuo orkestru?
– Su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru debiutavau, berods, dar būdamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentu, rodos, buvau tik antrame ar trečiame kurse. Statėme Richardo Strausso „Salomėją“, režisavo tuomet Jonas Vaitkus, dirigavo maestro G.Rinkevičius. Man buvo patikėta antrojo žydo partija (šypsosi). Tad mūsų draugystė tęsiasi jau ilgus dešimtmečius. Paruošta labai daug programų, įvairių Lietuvoje neatliktų kūrinių, o kur dar bendri darbai su „Vilnius City Opera“ kolektyvu! Tad šis orkestras ir maestro Gintaras užima labai svarbią vietą mano kūrybiniame gyvenime.
– LVSO koncertų salėje atliksite G.Puccini operą „Toska“. Kodėl pasirinkote būtent šį kūrinį? Kuo jis Jums artimas?
– Mario Cavaradossi – visų pasaulio tenorų trokštamas sudainuoti vaidmuo, pilnas nuostabių arijų bei iššūkių. Nusprendžiau, kad tai bus dovana man pačiam jubiliejaus proga (šypsosi). Tikiuosi, tai taps gražia dovana ir publikai!
– Šįsyk „Toską“ dainuosite kartu su K.Bakhritdinova ir K.Smoriginu pagrindiniuose vaidmenyse. Koks Jūsų profesinis ryšys su šiais kolegomis?
– Su Kostu esame labai seni draugai bei scenos partneriai, jis – puikus, pasaulyje pripažintas solistas. Man didelė garbė stovėti scenoje šalia jo. Ksenija – nepaprastai profesionali ir darbšti dainininkė. Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, jai per kelias savaites teko paruošti jai naują Toskos vaidmenį. Ksenija išties puiki, ir jai linkiu kuo geriausios kloties Lietuvos bei užsienio scenose.
– Kaip galėtumėte įvardyti, koks Jūsų raktas į profesinę sėkmę? Kas Jums labiausiai padėjo pasiekti to, ko norėjote?
– Manyčiau, kad atkaklumas, darbštumas ir… kantrybė. Kantriai laukiau, kuomet galėsiu imtis vienokių ar kitokių vaidmenų. Blaiviai vertinu savo galimybes ir nedainuoju to, kas ne mano jėgoms. Solistui reikia turėti daug įvairių savybių – paletė plati. Sėkmės komponentas ne mažiau svarbus!
– Ką dar svajojate nuveikti scenoje? Ar yra partijų, kurias norėtumėte sudainuoti? O gal turite kitokių profesinių ambicijų?
– Svajoju atlikti naujų, dar nedainuotų vaidmenų, juos padainuoti scenose, kuriose dar nesu buvęs. Man patinka dainuoti, tad tai ruošiuosi daryti ir toliau!
„LVSO sezono pradžios koncertas: Edgaro Montvido jubiliejus“ įvyks 2025 m. rugsėjo 19 d. 19 val. LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Bilietus platina LVSO koncertų salės kasa ir Bilietai.lt. Orkestro generalinis rėmėjas – „Embank“, mecenatas – advokatų kontora „Cobalt“.