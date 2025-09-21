Nacionalinė filharmonija 85-ąjį sezoną pradėjo reveransu M. K. Čiurlioniui

Programos pradžioje simboliškai skambėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio uvertiūra „Kęstutis“ – vienas iš nebaigtų, tik vėliau rekonstruotų kompozitoriaus opusų.
Po trečiuoju M.K.Čiurlionio kodu slėpėsi ir jo laikmečio kompozitorių kūriniai, atspindintys skirtingas Europos modernizmo linijas. Eugeniuszas Morawskis-Dąbrowa – M.K.Čiurlionio bendramokslis Varšuvos muzikos institute, lenkų kompozitorių ir politinį veikėją Ignacy Janą Paderewskį M.K.Čiurlionis galėjo sutikti studijuodamas Varšuvoje ar Leipcige.
Koncertą vainikavusi Richardo Strausso simfoninė poema „Mirtis ir pragiedrėjimas“ – tai jaunojo kompozitoriaus žvilgsnis į menininko mirties procesą. R.Straussas ir M.K.Čiurlionis priklauso skirtingoms muzikinėms tradicijoms, tačiau jų kūrybą jungia simbolizmo motyvas.
Prieš pradedant sezoną Nacionalinės filharmonijos fojė atidaryta ryški ir įsimenanti paroda iš gausios mecenatų Dalios ir Gintaro Gruodžių meno kūrinių kolekcijos. Prieš koncertus ir per jų pertraukas lankytojai gali grožėtis dviejų menininkų – šviesaus atminimo Gintarės Uogintaitės ir Virginijaus Viningo – kūryba.