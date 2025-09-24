LNOBT scenoje atgimsta Giedriaus Kuprevičiaus baletas „Čiurlionis“

„Man nerūpėjo M.K.Čiurlionis kaip ikona, M.M.Čiurlionis kaip mitas. Labiausiai mane domino M.K.Čiurlionis kaip gyvas žmogus, toks, kaip ir kiekvienas mūsų, – jaučiantis ir turintis savo pasaulėžiūrą. Šis spektaklis nebūtų atsirad[ęs be G.Kuprevičiaus idėjų ir muzikos, be choreografijos ir režisūros visumos“, – kalbėjo choreografas R.Bondara.
Keturios M.K.Čiurlionio meilės
2013-aisiais jam tebuvo trisdešimt, tačiau R.Bondara, pastatęs baletus „Andante con motto“, „Tavo pabaiga ir mano pradžia“, „Sodo vartai“, „Pavergtas protas“, jau tuomet buvo laikomas vienu perspektyviausių Europos šokio kūrėjų. 2018 m. jis buvo paskirtas Poznanės operos teatro baleto meno vadovu.
Tarp naujausių choreografo darbų – Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre pastatytas „Faustas“ (2020 m.), šokio spektaklis „Pasiimk mane su savimi“ pagal „Radiohead“ muziką Poznanės operos teatre (2021 m.), „Šventasis pavasaris“ pagal Igorio Stravinskio muziką Chemnico baleto trupėje Vokietijoje (2021 m.), Przemysławo Zycho baletas vaikams „Alisa stebuklų šalyje“ Bydgoščiaus teatre „Opera Nova“ (2022 m.), „Niekas dukart“ Vakarų Australijos baleto trupėje (2024 m.) ir kt.
„Labai troškau nevietinio choreografo – norėjau netikėto žvilgsnio, kitokio požiūrio į M.K.Čiurlionį, jo kūrybą ir asmenį. Baletas jokiu būdu nėra autobiografinis, nors visi jame veikiantys personažai realūs. Akcentavau keturias didžiąsias M.K.Čiurlionio meiles: Mariją, Bronislavą, Sofiją ir Kūrybą“, – apie savo parašytą baletą yra sakęs kompozitorius G.Kuprevičius.
Atgimsta su naujais šokėjais
Ką reiškia dvylika metų, prabėgusių nuo „Čiurlionio“ premjeros, LNOBT baleto trupei? Virsmą, kai dauguma į sceną žengiančių šokėjų nebepamena šio baleto premjeros. Iš pagrindinių vaidmenų atlikėjų nuo 2013 m. pavasario M.K.Čiurlionio vaidmenį tebešoka vienintelis Genadijus Žukovskis, o štai Ignui Armaliui, Jonui Lauciui ir Imanolui Sastre M.K.Čiurlionį G.Kuprevičiaus balete teks įkūnyti pirmą kartą.
Svarbiausias M.K.Čiurlionio gyvenimo moteris taip pat įkūnys šiame balete debiutuojančios solistės: Sofiją šoks Kristina Gudžiūnaitė ir Nora Straukaitė, Mariją – Marija Kastorina ir Vilija Montrimaitė, Bronislavą – Ieva Repšytė ir Miryam Roca Cruz.
Kai baleto scenoje pasikeičia tiek pagrindinių atlikėjų, neišvengiamai atsinaujina ir pats baletas, sugerdamas naujų šokėjų požiūrius ir patirtis. Tuo labiau kad keletą savaičių su visais „Čiurlionio“ šokėjais Vilniuje dirbo pats R.Bondara ir atnaujino choreografinį baleto tekstą.
Taigi žiūrovai, savaitgalį atvyksiantys į „Čiurlionio“ spektaklius LNOBT, galės pasijusti kuo tikriausiais didžiajam Lietuvos menininkui dedikuoto baleto atgimimo liudytojais.
Mikalojus Konstantinas ČiurlionisBaletasRobertas Bondara
Rodyti daugiau žymių