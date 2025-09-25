Ypatingame Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerte – violončelės virtuozas Glebas Pyšniakas

Glebas Pyšniakas yra vienas ryškiausių Lietuvos violončelininkų, aktyviai koncertuojantis Europoje, JAV ir Azijoje. Keturiolikos debiutavęs kaip solistas su Lietuvos kameriniu orkestru Lietuvos nacionalinės filharmonijos scenoje, šiandien menininkas gali didžiuotis kaip solistas ir kamerinės muzikos atlikėjas, pasirodęs daugelyje pasaulio prestižinių koncertų salių, tarp jų – Amsterdamo „Royal Concertgebouw“, Vienos „Musikverein“, Romos Quirinal rūmuose, „Accademia Filarmonica Romana“, Helsinkio „Musiikkitalo“, Porto „Casa da Musica“, Niujorko Juilliard School „Paul Recital Hall“, Čikagos kultūros centre ir kt.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bakalauro, o Vienos konservatorijoje – magistro studijas su pagyrimu baigęs violončelininkas savo meistriškumą tobulino su tokiais pasaulinio garso meistrais kaip Yo-Yo Ma, Mstislavas Rostropovičius, Ivry Gitlis. Svarbią vietą atlikėjo veikloje užima duetas su smuikininke Dalia Dėdinskaite „Duettissimo“. Jau keliolika metų gyvuojantis duetas yra pelnęs tarptautinį pripažinimą – „The Guardian“ apie jų albumą rašė: „Šie muzikantai – tikras nušvitimas“, o po jų koncertas prestižiniame 72-ajame Liublianos festivalyje buvo įvardytas kaip geriausias viso festivalio kamerinės muzikos pasirodymas.
LNSO koncerte spalio 24 d. G. Pyšniakas atliks magiško paveikumo muziką kūrusio kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo Trečiąjį koncertą violončelei ir orkestrui. 2012 m. parašytą kūrinį kompozitorius dedikavo vienam iškiliausių Lietuvos violončelininkų Rimantui Armonui, pas kurį bakalauro studijas baigė ir G. Pyšniakas, bei kartu – visai Armonų dinastijai: R. Armono tėvas buvo žymus Lietuvos fleitininkas, motina ir sesuo – smuikininkės, žmona – pianistė, sūnus – violončelininkas. Pačiam A. Šenderovui muzikų dinastijos dvasia buvo itin artima, nes jis pats buvo panašios dinastijos narys. Šiame koncerte yra nemažai muzikinių simbolių, susijusių su R. Armono gyvenimu. Kūrinys prasideda smuiko ir fleitos – tarsi tėvo ir motinos – dialogu, vėliau taip pat girdėti fortepijoninio dueto ir trio fragmentai. „Kūrinį tarsi „žemės“ ir „dangaus“ ženklai vienija tik du motyvai. Jie nuolat skamba, dalyvauja kūrinio plėtojimo etapuose ir lemia jo dramaturgiją. Tačiau staiga viskas tarytum „apsiverčia“, užleidžia vietą ironijai. „Dangaus“ tema virsta džiazo žaidimu. Koncertas baigiamas tarsi fejerverku“, taip apie savo Trečiąjį koncertą violončelei yra pasakojęs pats kompozitorius.
A. Šenderovo (1945–2019) muzika nuolat skambėjo svarbiausiuose festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje – Muzikos bienalėje Berlyne, „Varšuvos rudenyje“, Edinburgo muzikos festivalyje, Šlėzvigo-Holšteino festivalyje, Pasaulio naujosios muzikos dienose ir kt. Kompozitoriaus muzikai ryškų atpažįstamą, magiškai paveikų skambesį suteikė ryškus emocingumas, tvirta muzikos dramaturgija, energetika, specifinė skambesio spalva ir improvizacinė muzikinės medžiagos plėtotė.
Lietuvių violončelės virtuozo Glebo Pyšniako pasirodymas Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerte – spalio 24 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Kitoje šio koncerto dalyje publika išgirs Vokietijos smuiko žvaigždę Carolin Widmann. Bilietus platina „Kakava.lt“. Koncerto rėmėjas – Geros valios fondas. Festivalį „Gaida 2025“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.
