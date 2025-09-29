Koncertų ciklas „Muzikos peizažas. Čiurlionis“ nuskambėjo Šiauliuose

Programą atliko CAMERATA SOLARIS – Šiaulių miesto simfoninio orkestro styginių grupė (meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis) bei jaunas, perspektyvus pianistas Povilas Ušinskis, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos auklėtinis.
Pirmojoje dalyje skambėjo Povilo Ušinskio atliekami M. K. Čiurlionio fortepijoniniai kūriniai pagal mokytojos ekspertės Raimondos Sližienės parengtą programą „Diena po dienos, metai iš metų...“. Ji ne tik pasiruošė jaunąjį atlikėją šiam pasirodymui, bet ir vedė visą koncertą, jautriai pristatydama kūrinius bei jų kontekstą.
Antrojoje dalyje klausytojai išgirdo M. K. Čiurlionio Styginių kvartetą c-moll, pirmą kartą Lietuvos istorijoje Vilhelmo Čepinskio aranžuotą styginių orkestrui. Kūrinys išlaikė originalią kompozitoriaus idėją, tačiau orkestrinė versija atvėrė dar platesnį skambesio lauką, suteikdama muzikai naujų atspalvių.
Koncertas klausytojus panardino į jautrią muzikinę kelionę – salėje tvyrojo ypatinga tyla, kai suskambėjo subtilūs fortepijono garsai, o po styginių orkestro atliekamo kūrinio pasigirdo ilgi ir nuoširdūs plojimai. Publika šiltai priėmė tiek jaunąjį atlikėją, tiek orkestrą, o daugelis neslėpė, kad šis vakaras tapo išskirtiniu susitikimu su Čiurlionio genialumu.
Šią įspūdingą ir išskirtinę programą turėjo galimybę išgirsti klausytojai Radviliškyje, Kuršėnuose bei Šiauliuose. Ciklas „Muzikos peizažas. Čiurlionis“ savo kelionę užbaigs lapkričio mėnesį Telšiuose, dar kartą primindamas, kad M. K. Čiurlionio muzika ne tik gyva, bet ir nuolat atsiveria naujomis spalvomis.