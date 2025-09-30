Baroko architektui J. K. Glaubicui skirtas koncertų ciklas tęsiamas ukrainiečių šventovėje

Šių metų programos akcentas – baroko laikų Vilniaus daugiatautiškumas ir religinė tolerancija. Ypatingas dėmesys skiriamas ukrainiečių tautai – koncertas vyks unitų šventovėje, Švč.Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje, kurioje pamaldas ukrainietiškai veda Šv.Juozapato Bazilijonų ordino vienuoliai iš Ukrainos, koncerte dalyvaus vargonininkė Varvara Turta, atvykstanti tiesiai iš karo niokojamo Kijevo, o programoje bus pristatomas ir pirmasis Europoje pripažintas profesionalus ukrainiečių kompozitorius Maksimas Berezovskis.
Vokiečių kilmės architektas J.K.Glaubicas (c.1700–1767), gimęs Silezijoje ir gyvenęs Vilniuje nuo 1737 m. iki savo gyvenimo pabaigos, laikomas svarbiausiu LDK vėlyvojo baroko architektu, sukūrusiu unikalią Vilniaus baroko architektūros mokyklą. Jam skirti „Canto Fiorito“ koncertai jau vyko Šv.Kotrynos, Šv.Jonų, Šv.Dvasios ir Evangelikų liuteronų bažnyčiose (pastarojoje – du kartus).
Šiais metais ciklo koncertas vyks jau šeštą kartą ir skambės Vilniaus Švč.Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje, kuriai J.K.Glaubicas pridėjo du grakščius bokštelius. Link šios bažnyčios nuo Nacionalinės filharmonijos veda garsieji Bazilijonų vartai – vienas genialiausių šio kūrėjo darbų, puikiai atspindinčių jo stiliaus unikalumą.
Minėtoji šventovė yra unitų bažnyčia, kuri kaip niekas kitas atspindi Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei ir jos sostinei būdingą religinę toleranciją, nes sugebėjo suvienyti Vakarų ir Rytų krikščionybės formas. O protestantas J.K.Glaubicas buvo išskirtinis ir tuo, kad dirbo net penkioms skirtingoms konfesijoms – protestantams, katalikams, ortodoksams, unitams ir žydams – taigi, jis pats buvo ryški religinės ir tautinės Vilniaus tolerancijos iliustracija.
J.K.Glaubicui skirtame koncerte skambės vien sakralinė muzika, atspindinti tris konfesijas – protestantų, katalikų ir ortodoksų – ir sujungianti įvairių tautų muzikinį palikimą. Programoje bus pristatomi tuo pačiu metu kaip ir J.K.Glaubicas kūrę vokiečių, prancūzų, italų, čekų, lenkų ir ukrainiečių vėlyvojo baroko muzikos kūrėjai.
Klausytojai koncerte galės išgirsti mūsų šalyje mažiau žinomų vokiečių tautybės kompozitorių – Johanno Christiano Pezelio, Johanno Davido Heinicheno, Johanno Georgo Christiano Störlio – kūrinius, architekto gimtajam kraštui Silezijai atstovaus čekų genijaus Jano Dismaso Zelenkos bei lenkų kompozitoriaus Grzegorzo Gerwazy Gorczyckio muzika.
Baroko laikų Vilniui, kaip ir visai Europai, didžiulę įtaką darė Italijos kūrėjai, todėl koncerte bus pristatomos ir G.B.Pergolesi, A.Scarlatti, D.Scarlatti kompozicijos. Programą užbaigs ukrainiečių vėlyvojo baroko ir ankstyvojo klasicizmo muzikos autorius M.Berezovskis. Gluchove apie 1745 metus gimęs kompozitorius studijavo ne tik gimtojoje Ukrainoje ir Sankt Peterburge, bet ir Italijoje, kur buvo priimtas į prestižinę Bolonijos filharmonijos akademiją. Italijoje jis sukūrė bei pastatė operą „Demofoonte“, o vėlesnėje kūryboje savitai sujungė italų operos ir slavų liturginio giedojimo tradicijas.
Tragiško likimo (mirė sulaukęs vos 31 m.) M.Berezovskis laikomas pirmuoju profesionaliu ukrainiečių kompozitoriumi, pripažintu Europoje.
Baroko muzikos programą koncerte atliks tarptautinė „Canto Fiorito“ komanda: keturi lietuvių dainininkai Ieva Gaidamavičiūtė, Renata Dubinskaitė, Povilas Vanžodis ir Nerijus Masevičius, kornetininkai Frithjofas Smithas (Šveicarija) bei Rodrigo Calveyra (Brazilija, Prancūzija, meno vadovas), barokinio trombono atlikėjai Miguelis Tantosas Sevillano (Ispanija,JK) ir Fabio de Cataldo (Italija).
Ypatinga šio koncerto viešnia – klavesinininkė V.Turta iš Ukrainos, grosianti portatyviniais vargonais. Ji pakviesta tarpininkaujant Lietuvos kultūros atašė Ukrainoje Tomui Ivanauskui.
Prieš koncertą tradiciškai rengiama istorikės Erikos Meškauskienės vedama ekskursija po J.K.Glaubico Vilnių.
„Vilniaus baroko veidas VI“. J.K.Glaubicas. Spalio 5 d., sekmadienį, 19 val. Vilniaus Švč.Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje (Bazilijonų bažnyčioje), Aušros vartų 7B, Vilnius. Tarptautinis senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“. Koncertas nemokamas.
