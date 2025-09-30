LVSO koncertų salėje – žymi vokiečių smuikininkė Anne Luisa Kramb ir romantinės muzikos šedevrai

Smuikininkė A. L. Kramb studijavo Viurcburgo aukštojoje muzikos mokykloje, Kronbergo muzikos akademijoje ir Hannso Eislerio aukštojoje muzikos mokykloje Berlyne. Nuo 2024 m. ji tęsia studijas Leipcigo aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje. Solistė pelnė daugybę apdovanojimų tarptautiniuose konkursuose, įskaitant pirmąsias vietas „Młody Paganini“ (2014), Georgo Philippo Telemanno (2015), Grażynos Bacewicz (2015) ir Louiso Spohro (2016) konkursuose.
A. L. Kramb užėmė prizinę vietą prestižiniame Yehudi Menuhino konkurse Londone (2016 m.) ir pirmąją vietą Manhattano tarptautiniame muzikos konkurse Niujorke (2017 m.), po kurio laimėjo galimybę surengti debiutinį rečitalį Niujorko „Carnegie Hall“ koncertų salėje. 2022 m. vasarą Anne Luisa laimėjo pagrindinę premiją Vokietijos muzikos tarybos rengiamame Vokietijos muzikos konkurse (DMW) Bonoje. 2023–2024 m. sezono metu ji buvo prestižinės Berlyno filharmonijos Karajano akademijos narė.
Kaip solistė ir kamerinė muzikantė smuikininkė koncertavo Berlyno filharmonijoje ir „Konzerthaus Berlin“ koncertų salėje, Kijevo filharmonijoje, Eseno filharmonijoje, Niujorko „Carnegie Hall“, taip pat Elbės filharmonijoje, Hamburgo „Laeiszhalle“, Frankfurto „Alte Oper“ koncertų salėse ir kitur. Susitikimai su iškiliomis muzikos asmenybėmis kaip seras Andrasas Schiffas, seras Simonas Rattle, Tabea Zimmermann, Christophas Eschenbachas ir Gidonas Kremeris praturtino A. L. Kramb kaip solistės ir kamerinės muzikos atlikėjos muzikinį kelią. Nuo 2024–2025 m. sezono smuikininkė yra Vokietijos simfoninio orkestro Berlyne (Deutsches Symphonieorchester Berlin – DSO) antrųjų smuikų koncertmeisterė. Solistės debiutinį albumą „in:cantando“ 2023 m. išleido leidykla „Genuin Classics“.
Virtuoziškumu, charizmatiškumu, grynu ir brandžiu skambesiu žavinti solistė („Augsburger-Allgemeine“) sako, kad jos didžiausias tikslas muzikoje – būti nuolankiai. „Nesijaučiu gerai, kai žmonės ant scenos demonstruoja save, nes tikiu, kad atlikėjas yra tarsi mediumas tarp kompozitoriaus parašytos muzikos ir klausytojų“, – sako A. L. Kramb.
A. L. Kramb griežia Antonio Stradivari 1724 m. gamybos smuiku, kuris jai paskolintas iš privačios Wiegandų šeimos kolekcijos. Rugsėjo 26 d. LVSO koncertų salės scenoje solistė grieš vieną žymiausių kūrinių smuikui, užimantį kertinę vietą smuiko repertuare – vokiečių kompozitoriaus Felixo Mendelssohno (1809–1847) Koncertą smuikui ir orkestrui e-moll, op. 64.
Antrojoje koncerto dalyje Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atliks čekų kompozitoriaus Antonino Dvorako (1841–1904) Septintąją simfoniją. Karališkosios filharmonijos bendruomenės užsakyta simfonija pirmą kartą atlikta 1885 m. Londone ir iš karto sulaukė kritikų pagyrų. „Kartu su keturiomis J. Brahmso simfonijomis ir F. Schuberto Devintąja A. Dvorako Septintoji simfonija yra vienas puikiausių ir tyriausių šios meno formos pavyzdžių nuo L. van Beethoveno laikų“, – rašė žymus to meto britų muzikos analitikas ir muzikologas seras Donaldas Tovey’us.
Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguos maestro iš Čilės Luisas Toro Araya.
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertas „Anna Luisa Kramb griežia F. Mendelssohną“ įvyks 2025 m. spalio 10 d. 19 val. LVSO koncertų salėje. Dirigentas Luisas Toro Araya. Bilietus platina LVSO koncertų salės kasa ir Bilietai.lt. Orkestro generalinis rėmėjas – „Embank“, mecenatas – advokatų kontora „Cobalt“.