„Kaukės – mistinis emocijų ir muzikinių kūrinių junginys“: studentų pasirodymas sužavėjo Vilniaus Rotušę

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Kaukės – mistinis emocijų ir muzikinių kūrinių junginys“: studentų pasirodymas sužavėjo Vilniaus Rotušę

2025 m. spalio 1 d. 09:42
Muzika, baltos kaukės ir judesys – mistinis emocijų ir muzikinių kūrinių junginys. Rugsėjo 20 dieną Vilniaus Rotušėje įvykęs Vilniaus kolegijos studentų spektaklis „Muzikinių kaukių misterija“ tapo išskirtiniu kūrybiniu eksperimentu, kuriame muzika, kūno kalba ir sceninė plastika susiliejo į vieningą emocinę visumą.
Studentai atliko muzikinius kūrinius, o kaukės – per judesį, mimiką ir sceninę plastiką – kūrė bežodį, emocinį pasakojimą. Ši unikali sintezė vyko sustiprindama kūrinių nuotaiką ir prasmę.
„Kaukės čia veikia kaip mistinis tiltas tarp muzikinių kūrinių – jos nekalba žodžiais, tačiau kartu su judesiu ir muzika perteikia vidinį personažų pasaulį“, – teigia muzikos vadovė doc. Eglė Juozapaitienė.
Spektaklis „Muzikinių kaukių misterija“ yra Vilniaus kolegijos Menų ir dizaino fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studentų kūrybinis projektas, kuriame derinamas muzikinis teatras ir sceninė plastika. Baltos kaukės simbolizuoja transformaciją, tylą ir paslaptį, o atlikėjų judesiai ir muzika atskleidžia gyvą emocijų spektrą.
Žiūrovai pasakojo, kad pasirodymas sukūrė ypatingą atmosferą – tarsi mistinę kelionę, kurioje žodžiai buvo pakeisti garsais ir vaizdu.
Spektaklį kūrė Vilniaus kolegijos Menų ir dizaino fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studentai, o kūrybinė komanda: doc. Eglė Juozapaitienė (muzikos vadovė), lekt. Tomas Kizelis (režisierius), lekt. Vaida Polionovienė ir dėst. prakt. Michailas Levinas (sceninės plastikos autoriai).
Sceninį įamžinimą užtikrino Fotografijos technologijos studentai, o afišą kūrė Indrė Žygaitytė. Renginys vyko bendradarbiaujant su Vilniaus Rotuše, kurios vadovas Perlis Vaisieta pažymėjo, kad šis spektaklis yra gražaus kūrybinio bendradarbiavimo pradžia.
Eglė JuozapaitienėVilniaus kolegijaspektaklis
