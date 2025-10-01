„Kaukės – mistinis emocijų ir muzikinių kūrinių junginys“: studentų pasirodymas sužavėjo Vilniaus Rotušę

Studentai atliko muzikinius kūrinius, o kaukės – per judesį, mimiką ir sceninę plastiką – kūrė bežodį, emocinį pasakojimą. Ši unikali sintezė vyko sustiprindama kūrinių nuotaiką ir prasmę.
„Kaukės čia veikia kaip mistinis tiltas tarp muzikinių kūrinių – jos nekalba žodžiais, tačiau kartu su judesiu ir muzika perteikia vidinį personažų pasaulį“, – teigia muzikos vadovė doc. Eglė Juozapaitienė.
Spektaklis „Muzikinių kaukių misterija“ yra Vilniaus kolegijos Menų ir dizaino fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studentų kūrybinis projektas, kuriame derinamas muzikinis teatras ir sceninė plastika. Baltos kaukės simbolizuoja transformaciją, tylą ir paslaptį, o atlikėjų judesiai ir muzika atskleidžia gyvą emocijų spektrą.
Žiūrovai pasakojo, kad pasirodymas sukūrė ypatingą atmosferą – tarsi mistinę kelionę, kurioje žodžiai buvo pakeisti garsais ir vaizdu.
Spektaklį kūrė Vilniaus kolegijos Menų ir dizaino fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studentai, o kūrybinė komanda: doc. Eglė Juozapaitienė (muzikos vadovė), lekt. Tomas Kizelis (režisierius), lekt. Vaida Polionovienė ir dėst. prakt. Michailas Levinas (sceninės plastikos autoriai).
Sceninį įamžinimą užtikrino Fotografijos technologijos studentai, o afišą kūrė Indrė Žygaitytė. Renginys vyko bendradarbiaujant su Vilniaus Rotuše, kurios vadovas Perlis Vaisieta pažymėjo, kad šis spektaklis yra gražaus kūrybinio bendradarbiavimo pradžia.
