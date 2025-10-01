38-ojo „Vilnius Jazz“ programoje – ir kino seansai, pokalbiai, paroda

Spalio 13 d. „Skalvijos“ kino centre festivalį pradės, o spalio 21 d. užbaigs kino ciklo „Vilnius Jazz Screen Beats“ filmai. Šiemet bus rodomos garsaus JAV muzikos kino režisieriaus Roberto Mugge‘s įvairių dešimtmečių dokumentinės juostos su džiazo grandais Sonny Rollinsu, Sun Ra, Gilu Scottu Heronu ir kitais bei britų kino režisieriaus Oliverio Murray dokumentinis filmas apie Londono džiazo klubą „Ronnie Scott‘s“. Numatomi ir „Zoom” pokalbiai su filmų kūrėjais.
„R. Mugge‘s dokumentika leis atrasti ar artimiau pažinti legendinius atlikėjus, pakeliauti ir patyrinėti Ameriką. Dėl ypatingų šio režisieriaus santykių su filmų herojais prieš kamerą jie itin atviri ir laisvi, dažnai kviečia pažvelgti į pasaulį iš netikėtos perspektyvos. Kurdamas menininkų portretus R. Mugge daug dėmesio skiria jų muzikai“, – pasakojo kino programos kuratorė, režisierė ir žurnalistė Neringa Medutytė.
Pasak jos, itin svarbu buvo atvežti filmą apie Ronnie Scotto džiazo klubą Londone, kuriame daugybę metų groja pasaulinės legendos. „Tai filmas apie džiazo fenomeną ir žmogaus viziją. Panašus reiškinys Lietuvoje yra festivalis „Vilnius Jazz“, į kurio sceną jau 38-tus metus lips pasauliniai grandai, kur susiformavo Vilniaus džiazo mokykla“, – pabrėžė N. Medutytė.
Spalio 15 ir 17 d. „Vilnius Jazz“ pakvies publiką į tris renginius MO muziejuje. Čia bus prisimintas džiazo metraštininkas, LRT režisierius Petras Savickis (1956–2025). Svečias iš Prancūzijos, ilgametis Strasbūro džiazo festivalio „Jazzdor“ direktorius Philippe‘as Ochemas paskaitoje pristatys šį artimą „Vilnius Jazz“ estetikai festivalį bei šiuolaikinį Prancūzijos džiazą, kuriam šiemet daug dėmesio bus skirta ir festivalio muzikos programoje.
Legendinio muzikos klubo „Langas“ vakarėlių liudininkai ir visi besidomintys lietuvių klubinės kultūros ištakomis MO muziejuje galės susitikti su pirmojo Lietuvoje „gyvos“ muzikos klubo kūrėjais Petru Ubartu (Sniegiumi), Daliumi Abariu, Sauliumi Pilinkumi ir kitais. Klubas „Langas“ savo veiklą Vilniuje pradėjo 1992-ųjų rudenį ir greitai tapo mėgstamu žymių dailininkų, muzikantų ir šou verslo atstovų traukos tašku.
„Tai buvo laisvės sala, jungusi skirtingus menus, įkvėpdavusi menininkus tarpdisciplininei kūrybai. Savo dvasia ji man primena „Vilnius Jazz“ festivalį“, – sakė vakaro iniciatorius „Vilnius Jazz“ prodiuseris Antanas Gustys.
Spalio 15–19 d. Vilniaus senojo tetaro fojė publiką pasitiks nauja fotoparoda „Džiazas iš pirmos eilės“. Joje praėjusių „Vilnius Jazz“ momentus ir nuotaikas perteiks nuolatiniai festivalio fiksuotojai, kasmet stebintys koncertus iš pirmosios parterio eilės Vytautas Suslavičius, Daiva Klovienė, Greta ir Vygintas Skaraičiai bei kiti.
38-ojo tarptautinio festivalio „Vilnius Jazz" koncertai vyks spalio 15–19 d. Vilniaus senajame teatre.