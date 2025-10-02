Filharmonijos publiką žavėjo M. K. Čiurlionio ir jo mokytojų muzika

Minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo 150-ąsias metines rengiami įvairiausi koncertai. Šiame didžiojo menininko vardo kvartetas su scenos partneriais pateikė kiek kitokį rakursą – M.K.Čiurlionio mokytojų temą.
1897–1899 m. Varšuvos muzikos institute M.K.Čiurlionis studijavo Zygmunto Noskowskio kompozicijos klasėje, 1901–1902 m. Leipcigo karališkojoje konservatorijoje kompozicijos meno meistrystės sėmėsi iš Carlo Reinecke's, o kontrapunkto – Salomono Jadassohno klasėje.
Tad greta M.K.Čiurlionio skambėjo ir jo mokytojų kamerinio žanro kūriniai, atspindintys gana įvairius XIX a. pabaigos–XX a. pradžios romantinės muzikos pavidalus.
Mikalojus Konstantinas ČiurlionisGimtadienisAleksandra Žvirblytė
