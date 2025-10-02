Lrytas Premium prenumerata tik
Filharmonijos publiką žavėjo M. K. Čiurlionio ir jo mokytojų muzika

2025 m. spalio 2 d. 13:46
LNF inf.
Pilnutėlėje Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje  salėje Čiurlionio kvartetas ir žinomi pianistai, fortepijono meistrų dinastijos atstovai Aleksandra Žvirblytė ir Paulius Anderssonas pristatė programą „Čiurlionis ir jo mokytojai“.
Minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo 150-ąsias metines rengiami įvairiausi koncertai. Šiame didžiojo menininko vardo kvartetas su scenos partneriais pateikė kiek kitokį rakursą – M.K.Čiurlionio mokytojų temą.
1897–1899 m. Varšuvos muzikos institute M.K.Čiurlionis studijavo Zygmunto Noskowskio kompozicijos klasėje, 1901–1902 m. Leipcigo karališkojoje konservatorijoje kompozicijos meno meistrystės sėmėsi iš Carlo Reinecke's, o kontrapunkto – Salomono Jadassohno klasėje.
Tad greta M.K.Čiurlionio skambėjo ir jo mokytojų kamerinio žanro kūriniai, atspindintys gana įvairius XIX a. pabaigos–XX a. pradžios romantinės muzikos pavidalus.
