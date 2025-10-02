Mirė aktorė Milė Šablauskaitė

Per daugiau nei penkis dešimtmečius trukusią karjerą aktorė sukūrė daugiau nei 100 vaidmenų Nacionaliniame Kauno dramos teatre, kine ir televizijoje, pelnė garbių apdovanojimų, ilgus metus dirbo teatro trupės vedėja. Visus vaidmenis aktorė M. Šablauskaitė kūrė su didele meile, pjesės žodžius paversdama širdies kalba.
Temperamentingoji Milė Šablauskaitė gimė 1944 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos rajone. 1962– 1967 m.
studijavo vaidybą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Nuo 1967 m. įsiliejo į Kauno valstybinio dramos teatro trupę. Ją po studijų į Kauną pakvietė režisierius Jonas Jurašas. Net ir sulaukusi siūlymų grįžti į Vilnių, aktorė visą gyvenimą liko Kauno dramos teatre sakydama: „Aš visiškai ištikima Kaunui.“ Moteris 54 metus dirbo aktore (iki 2021 metų pabaigos), iš jų 20 metų neapleisdama scenos, vadovavo teatro aktorių trupei. Pirmasis Milės vaidmuo buvo R. Rolano pjesėje „Meilės ir mirties žaidimai“, bet jos vardą publika labiausiai atpažįsta iš legenda tapusio spektaklio Keturakio „Amerika pirtyje“. Kauno dramos teatre jis buvo pastatytas 1974 metais, vėliau atnaujintas, bet nuo pat pirmosios premjeros Agotos personažą be galo įtaigiai vaidino M. Šablauskaitė. „Amerika pirtyje“ scenoje gyvavo 40 metų, suvaidinta 800 spektaklių.
Taip pat Milei Šablauskaitei sekėsi dirbti su žinomais režisieriais J. Vaitkumi, G. Padegimu, A. Lebeliūnu, G. Varnu.
Žymiausi aktorės vaidmenys ir spektakliai: Ponia Pačė pagal F. G. Lorcos ir L. Pirandello kūrinius „Sombras“ ( rež. G. Varnas), Kunigunda A. Landsbergio „Vėjas gluosniuose“ ( rež. Gytis Padegimas), Diana Imki John Gay „Vargšų opera“ ( rež. A. Kurienius), Ponia Kavaplempė I. Paliulytės „Astrida“ (rež. ir dram. Inesa Paliulytė), Žanos mama B. Srlbjanovič „Skėriai“ (rež. R. Atkočiūnas), Olga – Baba M. Macevičiaus „Antoškos kartoškos“ ( rež. R. Kudzmanaitė), Ponia Cuker D. Loher „Nekalti“ ( rež. G. Varnas), Pulkininko našlė J. Smuul „Svečiuose pas pulkininko našlę“ ( rež. D. Juronytė), Auklė F. G. Lorca „Donja Rosita, arba Gėlių kalba“ ( rež. G. Varnas), Zina J. Grušo „Meilė, džiazas ir velnias“ ( rež. J. Vaitkus), Marselina P. Baumarchais „Figaro vedybos“ ( rež. V. Balsys), Fiokla N. Gogol „Vedybos“ (rež. V. Tertelis), Senė Semiramidė E. Ionesko „Kėdės“ ( rež. L. Zaikauskas), Kurisienė M. Kortes „Senelių namai“ (rež. J. Vaitkus), Ivdė N. Kuliš „Taip pražuvo Guska“ ( rež. G. Padegimas), Misis Smit. T. Wilder „Mūsų miestelis“ ( rež. G. Padegimas), Agota Keturakio „Amerika pirtyje“ ( rež. V. Lencevičius), Marija J. Glinskio „Grasos namai“ (rež. J. Jurašas), Džozi E. O’ Neill „Mėnulis likimo posūniams“ ( rež. S. Motiejūnas), Asilo oda R. Rolan „Meilės ir mirties žaidimai“ ( rež. A. Lapėnas ir L. Zelčius).
Vaidmenys TV filmuose ir kine: „Ten, kur namai“, Žemaitės „Petras Kurmelis“, rež. J. Sabolius, rež. L. Kairys, „Elzė iš Gilijos“, rež. A. Puipa, „Raudonmedžio rojus“, rež. B. Talačka, „Faktas“, rež. A. Grikevičius, „Rungtynės nuo 9 iki 9“, rež. R. Vabalas, „Sūnus paklydėlis“, rež. M. Giedrys, „Virto ąžuolai“, rež. Gytis Lukšas, „Žaizdos žemės mūsų“, rež. M. Giedrys, „Vyrų vasara“, rež. M. Giedrys ir kiti.
Apdovanojimai už kūrybinę veiklą: „Fortūnos“ apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus, Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas – Tauriuko statulėlė, Kauno miesto savivaldybės pasidabruotas burmistro J. Vileišio medalis, Kauno miesto savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas, „Auksinis scenos kryžius“ už vaidmenį spektaklyje „Nekalti“ (rež. Gintaras Varnas), „Fortūnos“ apdovanojimas už vaidmenį spektaklyje „Donja Rosita, arba Gėlių kalba“ ir kiti.
Atsisveikinimo su aktore detalės:
Spalio 5 d. (sekmadienį). 10 val. Šv. Mišios Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Kauno sobore).
Spalio 6 d. 10 –15 val. (pirmadienį). Atsisveikinimas Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiojoje scenoje. 15 val. urna išlydima į Kauno miesto Petrašiūnų kapines.