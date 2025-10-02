Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
KultūraScena

Nuaidėjo šventinis koncertas „Valso aidas“, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių ir Pasaulinei muzikos dienai

2025 m. spalio 2 d. 08:22
Spalio 1 d. koncertų salėje „Saulė“ šiauliečiai ir miesto svečiai pasitiko Tarptautinę pagyvenusių žmonių bei Pasaulinę muzikos dieną ypatingu koncertu „Valso aidas“. Renginio programa sujungė muzikos grožį, šventinę nuotaiką ir pagarbą vyresniajai kartai.
Vos per parą išdalinti kvietimai į šį renginį atskleidė didžiulį klausytojų susidomėjimą. Į pilnutėlę salę susirinkę žiūrovai ne tik patogiai klausėsi muzikos, bet ir aktyviai įsitraukė – drauge dainavo, lingavo ir gausiais aplodismentais apdovanojo atlikėjus. Koncerte netrūko ir juoko, nuoširdumo bei šilto bendravimo su publika.
Scenoje pasirodė ryškūs Lietuvos atlikėjai – Lietuvos nacionalinio operos teatro solistė, unikalaus balso savininkė Ona Kolobovaitė ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, tenoras Egidijus Bavikinas.
Kartu su jais žiūrovus džiugino smuikininkė Viktorija Čepinskienė, trimitininkas Ignas Vaišnoras, saksofonininkas Gediminas Brūzga bei Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga).
Nuostabia muzikine puokšte buvo nudžiuginti visi žiūrovai – orkestras ir solistai atliko įvairius kūrinius nuo klasikinių operetės arijų iki žinomų populiariosios muzikos šlagerių, o vakaro kulminaciją simboliškai vainikavo Vytauto Kernagio daina „Mūsų dienos kaip šventė“, palikdama klausytojams jausmingą ir džiugią nuotaiką.
KoncertasŠiauliai

