Sostinėje kitą savaitę prasideda Tarptautinis šiuolaikinio džiazo festivalis „Vilnius Jazz“

Koncertų programos pagrindiniai akcentai – JAV avangardo grandų ir Prancūzijos improvizacinės muzikos žvaigždžių pasirodymai. Vieną paskutiniųjų savo koncertų Europoje festivalio scenoje surengs JAV trimito legenda Wadada Leo Smithas. Šių metų gruodį iškilus menininkas švęs savo 84-ąjį gimtadienį. Į Vilnių jis atvyks su ilgamete scenos bendražyge šveicarų pianiste Sylvie Courvoisier pristatyti ką tik išleisto debiutinio dueto albumo.
Staigmena laukia ir improvizacinės muzikos gigantų Williamo Parkerio, Hamido Drake‘o bei Cooper-Moore‘o gerbėjų. Susitinkantys įvairiuose projektuose jau daugiau kaip tris dešimtmečius šie seni bendražygiai tik praėjusiais metais pirmą kartą įsiamžino albume trise ir šio albumo kompozicijas atliks „Vilnius Jazz“ scenoje.
Brandžiausių savo kūrinių programą festivalyje pristatys puikiai žinomo Vilniaus publikai norvegų bosininko Ingebrigto Håkerio Flateno JAV suburta eksperimentinės scenos virtuozų grupė „The Young Mothers“, palikusi ryškų atspaudą Teksaso, Čikagos, Niujorko, Skandinavijos progresyvios muzikos scenose. O Juodosios muzikos bei kultūros palikimui ištikimi „Irreversible Entanglements“ primins festivalyje pirmosios „free“ džiazo bangos maišto tradiciją.
Prancūzų improvizacinės muzikos gausa festivalyje – tai simbolinis atsakas į Lietuvos kultūros sezoną Prancūzijoje, kuris 2024 metais pristatė būrį lietuvių džiazo virtuozų. „Vilnius Jazz“ pažers šio sezono Prancūzijoje atgarsių. „Improdimensijos orkestras“ su iškiliais prancūzų improvizuotojais atkurs Strasbūro „Jazzdor“ festivalyje pristatytą programą, „Vilnius Jazz“ taip pat pasirodys šios šalies džiazo korifėjų Dominique‘o Pifarély ir Fran?ois Couturier duetas, maištingas trio „Abacaxi“, į džiazo aukštumas kopianti Valentino Ceccaldi tarptautinė grupė „Bonbon Flamme“.
Pažintį su šiuolaikiniu Prancūzijos džiazu kvies pratęsti ilgametis Strasbūro džiazo festivalio „Jazzdor“ direktorius Philippe’as Ochemas, atvyksiantis į Vilnių kaip lektorius. MO muziejuje rengiamame susitikimų cikle taip pat bus dalijamasi prisiminimais apie Lietuvos muzikos reiškinį – klubą „Langas“ bei šviesaus atminimo televizijos režisierių Petrą Savickį.
Daug atradimų festivalyje žada pripažintos bei kylančios Lietuvos žvaigždės. Vytautas Labutis, Tomas Kutavičius, Juozas Milašius, Arkadijus Gotesmanas ir Kristupas Gikas su žinomų videomenininkų komanda ir reperiu Pijumi Opera pristatys unikalų, specialiai festivaliui sukurtą triptiką „Pokalbiai su šviesa“, dedikuotą džiazo meistrų įkvėpėjams – trims iškilioms šalies kultūros asmenybėms.
Jaunosios kartos atstovų „Llaki Trio“ muzikuos su Slovėnijos ir Bolivijos improvizuotojais. Jau 20-tus metus iš eilės dieniniame festivalio koncerte sekmadienį varžysis džiazo konkurso „Vilnius Jazz Young Power“ finalininkai. Vilniaus senojo teatro fojė publiką pasitiks nauja fotoparoda „Džiazas iš pirmos eilės“. Joje praėjusių „Vilnius Jazz“ momentus ir nuotaikas perteiks nuolatiniai festivalio fiksuotojai, kasmet stebintys koncertus iš pirmosios parterio eilės Vytautas Suslavičius, Daiva Klovienė, Greta ir Vygintas Skaraičiai bei kiti.
Seniausias Baltijos šalyse šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos festivalis „Vilnius Jazz“ kviečia jungtis prie savo aistruolių bendruomenės ne tik muzikos, bet ir visų kitų menų, taip pat istorijos, filosofijos mėgėjus. „Vilnius Jazz“ suteiks peno visiems.
38-ojo tarptautinio festivalio „Vilnius Jazz“ koncertai vyks spalio 15–19 d. Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Bilietus platina Bilietai.lt Platesnė informacija apie festivalį – vilniusjazz.lt
džiazasfestivalis „Vilnius Jazz“Programa
Rodyti daugiau žymių