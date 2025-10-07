Lietuvos ir Ukrainos pianistų duetų dedikacija Čiurlionio metams

Rūta Rikterė ir Zbignevas Ibelhauptas – vienas ryškiausių ir brandžiausių fortepijoninių duetų Lietuvoje, aktyviai koncertuojantis nuo 1989 metų. Abu pianistai – M. K. Čiurlionio pianistų konkurso (1982) laureatai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriai.
Būdami Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais, jie nuosekliai puoselėja fortepijoninio dueto žanro tradiciją, nuolat pristato išskirtines programas, yra daugelio lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių pirmieji atlikėjai.
Jurijus Kotas ir Iryna Aleksiychuk – ukrainiečių fortepijoninis duetas, įgijęs tarptautinį pripažinimą ir koncertuojantis nuo 1983 metų. Atlikėjai yra tarptautinių konkursų laureatai, vieni ryškiausių Ukrainos kompozitorių kūrybos fortepijoniniam duetui interpretatorių.
Abu pianistai – Nacionalinės muzikos akademijos Kyjive profesoriai, jiems suteikta Nacionalinė Ukrainos kultūros ministerijos L. Revutskio premija, jie abu pripažinti Ukrainos nusipelniusiais menininkais.
Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui dedikuotam koncertui pianistai parengė įtraukiančią ir stilistiškai margą programą. Publika išgirs Čiurlionio simfoninę poemą „Miške“ (Jono Aleksos aranžuotė dviem fortepijonams) ir gana retai atliekamus vargonų preliudus (Kęstučio Grybausko aranžuotė dviem fortepijonams).
Klausytojai turės galimybę palyginti, kaip Čiurlionio kūryba skamba atsidūrusi jo amžininkų kontekste, tad programoje – ir Ferenco Liszto bei Maurice’o Ravelio, kurio 150-ąsias gimimo metines šiemet mini visas pasaulis, muzika. Skambės F. Liszto Simfoninė poema „Preliudai“, S. 97 (autoriaus aranžuotė dviem fortepijonams) ir M. Ravelio Valsas, M. 72 (autoriaus aranžuotė dviem fortepijonams).
Taip pat įvyks kompozitorės Zitos Bružaitės naujo kūrinio „Urbs urbium“ („Miestų miestas“), sukurto „Čiurlioniadai“, premjera. Anot autorės, kūrinio idėja kilo iš Čiurlionio miestų, regimų jo paveiksluose.
Ryškiu vakaro akcentu taps originalios Irynos Aleksiychuk kompozicijos. Dėmesio centre – siuita pagal ukrainiečių rašytojo Nikolajaus Gogolio apysaką „Baubas“, kurios siaubą ir įtampą keliančiuose epizoduose yra Ukrainos folkloro motyvų ir mitinių veikėjų. Su folkloru susijusi ir kita koncerte skambėsianti kompozicija – Koncertinė fantazija „Ivano Kupalos naktį“.