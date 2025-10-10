„Kaunas Blues“ pristato: bliuzas ant ratų

Viskas prasidėjo, kai festivalio „Kaunas Blues“ organizatorius Žilvinas Švarplys, kurio automobilis tuo metu buvo sugedęs, pasiskolino iš draugo 1982-ųjų metų „Mercedes“. Vieną dieną, besiruošiant festivaliui ir važinėjant po miestą, Žilvinui šovė mintis – pristatyti bliuzo muzikantus važinėjant šiuo senu automobiliu! Taip prasidėjo kruizinimas po Lietuvą su bliuzu ir buvo parengta vaizdo laidų serija, kuri linksmai pasakoja apie bliuzo istoriją ir legendas bei pristato festivalio programą.
Tai kas tas kruizinimas? „Tai lėtas važiavimas per rajoną, kai pamatęs pažystamų sustoji, pabendrauji ir vėl važiuoji toliau“ – pasakoja Žilvinas.
„Cruising“ yra autentiška JAV kultūros dalis, kuri glaudžiai siejasi su bliuzo, rokenrolo ir laisvės dvasia. Iš pradžių, penktąjame, šeštąjame dešimtmečiuose kruizinimas buvo paauglių ir jaunų suaugusiųjų reikalas – savotiškas jaunimo klubas ant ratų. Be socialinių tinklų, automobilis tapo būdu parodyti savo stilių, muziką ir asmenybę. Vėliau, kai tie patys jaunuoliai užaugo, jie ėmė kruzinti su šeimomis ar bendruomenėmis. Šiandien kruizinimas tapo kultūros tradicija, kur susitinka kelios kartos – vyresni mėgėjai mėgsta rodyti restauruotus automobilius, o jaunesni važinėja leisdami muziką ir ieškodami pažinčių.
Festivalis „Kaunas Blues“ spalio 10/11 dienomis kviečia pajusti tikrą bliuzo dvasią – laisvę, improvizaciją ir judėjimą. Tarp nemokamos dienos programos vietų kursuos senasis „Mercedes“, tapęs „Blues Cruise“ simboliu. Į jį galės įšokti visi norintys ir tilpsiantys – tiesiog pasiduokite ritmui ir leiskitės į bliuzo kelionę Kaune!
Festivalio „Kaunas Blues“ koncertai:
Spalio 10 d., 19:00, Kauno sporto halė
Fuzzrider (Graikija)
Tia Carroll ir Oscar Wilson (JAV)
Spalio 11 d., 19:00, Kauno sporto halė
Delgres (Gvadelupa)
Robert Finley (JAV)
Spalio 11 d. 12:00–18:00, Kauno stoties rajonas
Nemokama dieninė programa
Bilietai ir informacija: bilietai.lt
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba