Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
KultūraScena

Ignalinoje – jubiliejinis teatrų festivalis

2025 m. spalio 14 d. 15:03
Lina Kovalevskienė
Ignalinoje gyvos ir gražiai puoselėjamos teatro tradicijos. Spalio 24–26 d. jau 30-tą kartą rudeninį dangų ryškiai ir linksmai nušvies vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“ – režisierės Jolantos Narbutaitienės sumanytas, augintas, tapęs išskirtiniu kultūros reiškiniu.
Daugiau nuotraukų (3)
Jubiliejinė šventė tęsis tris dienas. Jos bus skirtos vaikų, jaunimo ir profesionaliems teatrams. Ignaliną aplankys seni geri bičiuliai ir nauji draugai iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Plungės, Ukmergės, Molėtų, Pasvalio, Kretingos, Jurbarko. Per tris dienas bus parodyta 13 spektaklių.
Du naujus spektaklius pristatys Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos teatro IKI jaunesniųjų ir vyresniųjų grupės. IKI premjeros visada laukiamos. Linksmųjų pertraukų metu tradiciškai koncertuos Ignalinos krašto jaunieji solistai, šokėjai, vyks kūrybinės dirbtuvės festivalio dalyviams. Gražus kultūrinis akcentas – aktoriaus ir režisieriaus Justo Tertelio akustinis koncertas.
„Bildučiai“ lauks mažų ir didelių! Švęskime teatrą!
IgnalinaTeatrasPažink Ignaliną

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.