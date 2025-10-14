Ignalinoje – jubiliejinis teatrų festivalis

Jubiliejinė šventė tęsis tris dienas. Jos bus skirtos vaikų, jaunimo ir profesionaliems teatrams. Ignaliną aplankys seni geri bičiuliai ir nauji draugai iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Plungės, Ukmergės, Molėtų, Pasvalio, Kretingos, Jurbarko. Per tris dienas bus parodyta 13 spektaklių.
Du naujus spektaklius pristatys Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos teatro IKI jaunesniųjų ir vyresniųjų grupės. IKI premjeros visada laukiamos. Linksmųjų pertraukų metu tradiciškai koncertuos Ignalinos krašto jaunieji solistai, šokėjai, vyks kūrybinės dirbtuvės festivalio dalyviams. Gražus kultūrinis akcentas – aktoriaus ir režisieriaus Justo Tertelio akustinis koncertas.
„Bildučiai“ lauks mažų ir didelių! Švęskime teatrą!