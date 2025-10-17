Viena ryškiausių dabarties Didžiosios Britanijos kompozitorių Helen Grime atvyksta į „Gaidą“

Helen Grime muziką atlieka garsiausi pasaulio orkestrai, tarp kurių – Londono, Bostono, Paryžiaus simfoniniai orkestrai, Karališkasis „Concertgebouw“ orkestras, Mančesterio Hallé, Vokietijos Berlyno, Švedijos radijo simfoniniai orkestrai. Jos kūrinius yra dirigavę žymiausi batutos meistrai – seras Simonas Rattle’as, seras Markas Elderis, Pierre’as Boulezas, Kentas Nagano, Oliveris Knussenas, George’as Benjaminas, Danielis Hardingas, Marin Alsop, Thomasas Dausgaardas. H. Grime kūrinius yra užsakęs Londono simfoninis orkestras, Barbicano centras, Aldeburgo muzikos festivalis, Birmingamo šiuolaikinės muzikos grupė, Britten Sinfonia, BBC Škotijos simfoninis orkestras, Linkolno centro kamerinės muzikos draugija ir Tanglewoodo muzikos centras.
Spalvingais orkestriniais kūriniais garsėjančios H. Grime muzika neretai įkvėpta kitų meno sričių – tapybos, skulptūros bei literatūros ir yra giriama tiek dėl kruopščios struktūros, tiek dėl įtaigumo. Plačiosios visuomenės dėmesį kompozitorė patraukė 2003 m., kai jos Koncertas obojui pelnė Britų kompozitorių apdovanojimą. 2008 m. H. Grime gavo Leonardo Bernsteino stipendiją studijuoti prestižiniame Tanglewoodo muzikos centre. 2011–2015 m. ji buvo Mančesterio Hallé orkestro asocijuota kompozitorė, o 2016 m. – Londono „Wigmore Hall“ reziduojanti kompozitorė. 2020 m. jai buvo suteiktas Britų imperijos ordino narės titulas už nuopelnus muzikai.
Festivalio publika turės galimybę susitikti ir pabendrauti su Helen Grime gyvai. Susitikimas-pokalbis su kompozitore vyks spalio 19 d. 18 val. Nacionalinėje filharmonijoje, įėjimas laisvas.
Šeštadienį nuskambės Helen Grime kūrinys „Limina“ simfoniniam orkestrui ir Koncertas trimitui, kurį atliks „trimito čempione“ vadinama britų atlikėja Matilda Lloyd. Publiką ji pakeri ir savo virtuoziškais įgūdžiais, ir muzikalumu, sukurdama „platų spalvų spektrą ir frazuodama kaip puiki dainininkė“ („Fanfare Magazine“). 2024–2025 m. sezoną trimito virtuozė buvo Europos koncertų salių organizacijos (ECHO) „Kylanti žvaigždė“ ir surengė pasirodymus 18 prestižiškiausių Europos scenų, tarp kurių – Amsterdamo „Concertgebouw“, Vienos „Musikverein“, Hamburgo Elbės filharmonijoje, Paryžiaus filharmonijoje ir kt. Praėjusį sezoną atlikėja gastroliavo po visą Europą su BBC Škotijos simfoniniu, Lilio nacionaliniu, Estijos nacionaliniu simfoniniu, Ulsterio, Konstancos Pietvakarių Vokietijos filharmonijos ir San Carlo teatro orkestrais.
M. Lloyd bus ne vienintelė solistė renginyje – kitoje koncerto dalyje publika galės išgirsti ir jaunąją smuiko žvaigždę, prestižinių Sibelijaus ir Paganinio konkursų nugalėtoją Inmo Yang. Smuikininkas itin žaibiškai išgarsėjo po pergalės prestižiniame „Premio Paganini“ konkurse 2015 m. ir ypač patraukė jaunosios kartos klausytojų dėmesį, taip į klasikinę muziką atvesdamas daugybę naujos auditorijos. I. Yangą „Boston Globe“ gyrė už „nepriekaištingą techniką ir švelniai šiltą garsą“, derančius su „įtraukiu vidinio nuoširdumo pojūčiu“.
Garsios britų kompozitorės Helen Grime muzika skambės Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerte spalio 18 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Koncerte dalyvaus išskirtiniu muzikalumu garsėjanti britų trimito virtuozė Matilda Lloyd ir naujoji smuiko žvaigždė Inmo Yang. Bilietus platina „Kakava.lt“. Tarptautinį aktualios muzikos festivalį „Gaida“ (www.gaidafest.lt) finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.
viešnagėfestivalis GaidaVilniaus festivaliai
Rodyti daugiau žymių