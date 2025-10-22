„Saulės“ scenoje – energijos, jausmų ir gyvos muzikos vakaras su Vilija ir Šiaulių bigbendu

Jų bendras projektas „Music for Everyone“ kviečia klausytojus pasinerti į čia ir dabar gimstančią muziką – kupiną jausmo, ritmo, improvizacijos ir bendrumo. Tai bus koncertas visiems, pasiilgusiems tikro garso, nuoširdumo ir šventiškos atmosferos.
„Kvietimas koncertuoti su Šiaulių bigbendu mane labai nudžiugino – seniai teko dirbti su tokiu gausiu ir energingu kolektyvu. Tai tarsi sugrįžimas į laikus, kai turėjau savo orkestrą – kupinas nostalgijos ir džiaugsmo vėl būti tame stiprios energijos lauke, kur visi siekia to paties tikslo – kad muzika gyventų“, – sako atlikėja Vilija.
Programoje skambės tiek Vilijos autorinės dainos – „Make Me Better“, „Think of You“, „Attention“, – tiek visiems puikiai pažįstami pasauliniai hitai: „Proud Mary“, „Rolling in the Deep“, „Valerie“, „Mas Que Nada“, „At Last“. Bigbendo aranžuotėse šie kūriniai atgis naujai – su stipriu ritmu, sodriu pučiamųjų skambesiu ir Vilijos charizmatišku balsu, kuriame dera jėga ir švelnumas.
Atlikėja pabrėžia, kad šis pasirodymas jai – ypatingas, tarsi naujas kūrybinis etapas. „Esu kitokia nei buvau prieš kelerius metus. Po studijų Vaidybos fakultete Klaipėdoje atsirado visai kitokia energija ir santykis su scena. Jaučiu, kad šįkart scenoje sprogs kažkas naujo – ir labai noriu, kad tą energiją pajustų žiūrovai“, – teigia Vilija.
Pasak atlikėjos, gyva muzika niekada nebūna vienoda – ji nuolat kinta, priklausomai nuo nuotaikos, improvizacijos ir ryšio tarp atlikėjų bei publikos. Kiekvienas pasirodymas turi savitą kvapą, energiją ir emociją, todėl šis koncertas žada būti ypatingas tiek muzikantams, tiek klausytojams. Vilija tikisi, kad žiūrovai galės atsipalaiduoti, pasinerti į muziką ir leisti jai juos paliesti. Ji nori, kad žmonės iš šio vakaro išsineštų šypseną, vidinį džiaugsmą ir tikrą emociją – tą, kurios taip trūksta skaitmeniniame pasaulyje, kai muzika vėl tampa gyva ir jaučiama visu kūnu.
Nepraleiskite progos šį ypatingą vakarą patirti gyvai – pasirūpinkite bilietais iš anksto ir pasiruoškite energijos bei jausmų kupinam koncertui su Vilija ir Šiaulių bigbendu! Bilietus, kurių kaina – 12 Eur (studentams, senjorams, moksleiviams ir neįgaliesiems taikoma 50 % nuolaida), galite įsigyti jau dabar www.ticketmarket.lt ir Šiaulių koncertų salės „Saulė“ kasoje.