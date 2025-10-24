Vilniuje vieši vienas žymiausių dabarties kompozitorių Anders Hillborg – jo kūrinius gros garsūs pasaulio atlikėjai

Andersas Hillborgas – ypatingas menininkas, kurio muzika paliečia daugelio skirtingų šalių ir kultūrų klausytojus. Šio kompozitoriaus muziką atlieka patys žymiausi pasaulio solistai: sopranas Renée Fleming, mecosopranas Anne Sofie von Otter, smuikininkė Lisa Batiashvili, klarnetininkas Martinas Fröstas, altininkas Lawrence’as Poweris ir eilė kitų pasaulinio lygio atlikėjų. Jo kūrinius orkestrui dirigavo daugybė iškilių batutos meistrų, tarp kurių – Gustavas Dudamelis, Esa-Pekka Salonenas, Yannickas Nézet-Séguinas, Jukka-Pekka Saraste, Susanna Mälkki, Hannu Lintu, Johnas Storgårdsas, Danielis Hardingas ir daugelis kitų. A. Hillborgo muziką nuolat atlieka aukščiausio kalibro kolektyvai – Los Andželo filharmonijos, Čikagos simfoninis, Berlyno filharmonijos, Ciuricho Tonhalle, Niujorko filharmonijos, Švedijos radijo, Karališkosios Stokholmo filharmonijos, Geteborgo simfoninis ir kiti orkestrai.
Festivalyje „Gaida“ A. Hillborgo kūrinius gros prestižiškiausiose pasaulio koncertų salėse pasirodantys atlikėjai. Šiandien, spalio 24 d., kompozitoriaus Antrąjį koncertą smuikui ir orkestrui pagrieš viena ryškiausių dabarties smuikininkių pasaulyje, Vokietijos smuiko įžymybė Carolin Widmann. Šiai garsiajai smuiko virtuozei savo kūrinius dedikuoja žymiausi pasaulio kompozitoriai. Spalio 25 d. jo kūrinį „The Breathing of the World“ violončelei, saksofonui ir chorui atliks garsiausiose pasaulio scenose spindintis violončelės virtuozas Nicolas Altstaedtas. Būdamas ypač įvairiapusis muzikantas, N. Altstaedtas taip pat yra neįtikėtinai įtaigus dabar kuriamos muzikos atlikėjas – jam savo koncertus violončelei ir kitus kūrinius yra dedikavę tokie žymūs dabarties kompozitoriai, kaip Thomas Ad?sas, Fazilas Say, Sofija Gubaidulina, Erkki-Svenas Tüüras ir kt. Lapkričio 7 d. A. Hillborgo Koncertą altui atliks pasaulinio garso britų alto virtuozas Lawrence‘as Poweris, garsėjantis ypač turtingu skambesiu, stulbinančiu techniniu meistriškumu ir aistra dabartyje kuriamai muzikai. A. Hillborgo kūrinius festivalyje taip pat atliks Lietuvos nacionalinis ir valstybinis simfoniniai orkestrai, choras „Polifonija“, pianistas Zbignevas Ibelhauptas, dirigentai Modestas Pitrėnas, Gediminas Gelgotas, Robertas Šervenikas.
Festivalio publika turės išskirtinę galimybę susitikti su A. Hillborgu gyvai. Susitikimas-pokalbis su kompozitoriumi vyks rytoj, spalio 25 d. 18 val. Nacionalinėje filharmonijoje, įėjimas laisvas.
A. Hillborgas anksti susidomėjo elektronine muzika ir pradėjo savo karjerą improvizuodamas klavišiniais pop grupėje. Tačiau susidūrimas su vienais žymiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų Brianu Ferneyhoughu ir György Ligeti greitai jį paskatino pasinerti į savitą, originalią muzikinę kalbą ir į orkestrinę kūrybą. Nuo to laiko A. Hillborgo meilė „grynajam garsui“ ir jo perteikiama energija patraukė daugelio garsiausių dirigentų dėmesį, tarp jų – Alano Gilberto, Sakari Oramo, Kento Nagano ir Gustavo Dudamelio.
Šio švedų kompozitoriaus kūryba aprėpia ne tik koncertų sales – jis taip pat aktyviai dirba popmuzikos ir kino srityse. 1996 m. A. Hillborgas laimėjo Švedijos „Grammy“ apdovanojimą už kūrinį „Jag vill se min älskade komma från det vilda“ („I want to see my beloved come from the wild”). Pripažindama jo muzikos tarptautinį žinomumą, Švedijos vyriausybė 2015 m. kūrėjui skyrė Muzikos eksporto premiją – apdovanojimą, kuris dažniausiai atitenka pop ir roko muzikos atlikėjams.
Vieno garsiausių šiandienos kompozitorių Anderso Hillborgo muzika skambės Nacionalinėje filharmonijoje: spalio 24 d. – Vokietijos smuiko žvaigždės Carolin Widmann ir LNSO koncerte, diriguos Gediminas Gelgotas, spalio 25 d. – pasaulinio garso violončelės virtuozo Nicolas Altstaedt ir choro „Polifonija“ koncerte; LVSO koncertų salėje: spalio 30 d. – fortepijono įžymybės Fazilo Say ir LNSO koncerte, diriguos Modestas Pitrėnas, lapkričio 7 d. – garsiojo britų virtuozo Lawrence Power ir LVSO koncerte, diriguos Robertas Šervenikas. Bilietus platina „Kakava.lt“ ir „Bilietai.lt“. Tarptautinį aktualios muzikos festivalį „Gaida“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.
