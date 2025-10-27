Justina Gringytė ir Almas Švilpa pirmą kartą dainuoja LNOBT „Don Karlo“ spektakliuose

LNOBT stengiasi sugrąžinti į Vilniaus sceną tuos lietuvių menininkus, kurių vardai nuolat mirga užsienio teatrų afišose. Viena tokių – mecosopranas J.Gringytė, šiuo metu besiruošianti savo debiutui operoje „Don Karlas“.
Debiutas, kurio reikėjo išlaukti
„Daug kartų esu sulaukusi kvietimų dainuoti Eboli, tačiau anksčiau nejausdavau, kad tam atėjo laikas. Atskiras scenas iš „Don Karlo“ esu dainavusi ir studijuodama magistrantūroje Karališkajame Velso muzikos ir dramos koledže Kardife, ir stažuotėje Karališkajame „Covent Garden“ operos teatre Londone, taip pat atlieku jas įvairiuose koncertuose. Tačiau, mano įsitikinimu, Eboli, kaip ir kitos vėlyvųjų G.Verdi operų partijos, reikalauja vokalinės, sceninės ir asmeninės brandos.
O dabar manau, kad laikas atėjo. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę debiutuoti čia, Lietuvoje, su tokiu nuostabiu kolektyvu, kaip dirigentas Martynas Staškus ir pagrindinių „Don Karlo“ partijų atlikėjai Gastonas Rivero, A.Švilpa, Viktorija Miškūnaitė, Liudas Mikalauskas, Steponas Zonys“, – sakė J.Gringytė.
Solistė teigė, kad Eboli vaidmuo operoje ir emociškai svarbus, ir sudėtingas: „Pirmoji jos arija „Canzone del velo“ (Daina apie šydą) skamba taip, tarsi būtų parašyta visai kitam balsui, o paskutinė – „O don fatale“ (O, lemtingoji dovana) – laikoma viena iš sudėtingiausių ir dramatiškiausių ne vien G.Verdi kūryboje, bet apskritai visoje operos žanro istorijoje. Eboli dvasinė kelionė „Don Karlo“ scenoje nuo pirmojo iki paskutinio jos pasirodymo – labai daug temų apimanti. Ir nors LNOBT rodomame režisieriaus Günterio Krämerio pastatyme iškupiūruotos kai kurios operos vietos, netikusios jo siūlomai dramaturginei linijai, dirbti šiuolaikiškuose operų pastatymuose man yra įdomu“, – džiaugėsi artėjančiu debiutu operos solistė.
Meilės ir draugystės nenusipirksi
Beveik tris dešimtmečius Vokietijos scenose dainuojantis A.Švilpa Pilypo Antrojo partiją pirmą kartą atliko Eseno „Aalto“ teatre, kurio trupėje dirba nuo 1997 m. Įdomu, kad Don Karlą tame spektaklyje dainavo tenoras G.Rivero, kurį jau nebe pirmą kartą girdėsime ir Vilniaus scenoje.
„Po Eseno Pilypą dainavau Vysbadeno valstybiniame teatre, tad LNOBT pastatymas man bus trečiasis. O dar anksčiau „Don Karlo“ spektakliuose dainuodavau Vienuolį ir Didįjį inkvizitorių, todėl visos šios operos boso partijos jau yra mano repertuare“, – teigė A.Švilpa.
Savojo Pilypo debiuto solistas sąmoningai išlaukė: „Berods buvau baigęs antrą kursą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kai mano pedagogas Vladimiras Prudnikovas nurodė per vasarą išmokti Pilypo ir Rodrigo duetą iš operos „Don Karlas“. Aš išmokau ir tas duetas labai patogiai gulė ant mano balso. Kai baigęs studijas pradėjau dainuoti LNOBT spektakliuose, pats pasisiūliau mokytojui parengti Pilypo partiją. Bet V.Prudnikovas pasakė: „Kada ant tavo galvos atsiras ne vienas žilas plaukas ir turėsi suaugusius vaikus, tada galėsi dainuoti Pilypą.“
Dabar suprantu, ką jis turėjo omenyje. Šiai partijai išties reikalinga branda. Gal ne tiek vokalinė (boso repertuare esama ir sudėtingesnių partijų), kiek gyvenimiškas susitupėjimas. Dabar esu jau senelis, turintis pusantrų metų anūką, ir visai kitaip Pilypo personažą suprantu, nei būčiau jį supratęs prieš 10 ar 15 metų.
Pilypas operos scenoje patiria ir meilę, ir išdavystę, ir baimę, ir neapykantą. Juk neretai matome, kaip pagyvenę vyrai, jau susikūrę karjerą ir tvirtą materialinę bazę, veda jaunas moteris, o po to, kaip Pilypas savo garsiojoje arijoje, praregi: „Ella giammai m’amo“ (Ji manęs niekada nemylėjo). Nes tikros meilės ir draugystės už pinigus nenusipirksi: apie tai ir yra ši arija, atskleidžianti jautriąją valdovo pusę“, – pasakojo A.Švilpa.
Du „Don Karlo“ spektakliai LNOBT laukia jau šią savaitę – spalio 30 ir 31 d. Į teatro sceną ši opera sugrįš ir kitų metų vasarį, kai Pilypo Antrojo žmonos Elizabetės partiją Vilniuje pirmą kartą atliks ukrainiečių operos solistė Ksenija Bakhritdinova.
Almas ŠvilpaJustina Gringytėopera Don Karlas
Rodyti daugiau žymių