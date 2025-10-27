Pakartojimo nebus: dovanojamas „Makbetas“ po atviru dangumi

Šis renginys – kultūrinė dovana, jungianti Lietuvą ir Ukrainą. Dėka Lietuvos ambasadų Ukrainoje, Ukrainos ambasados Lietuvoje, Ukrainos kultūros ministerijos ir nepriklausomos media kompanijos Ukrainoje Suspilne Ukraine, operos transliacija vienu metu vyks ir Kyjive bei Charkive, simboliškai vienydama miestus kultūros galia.
Operos pastatymas – dviejų Lietuvos scenos meistrų, režisierės Dalios Ibelhauptaitės ir maestro Gintaro Rinkevičiaus, bendras kūrinys. „Pakartojimo nebus: Makbetas“ – aukščiausios meninės kokybės pastatymas, kuriame pasirodys ryškiausios Lietuvos ir pasaulio operos žvaigždės: Asmik Grigorian, Edgaras Montvidas, Tadas Girininkas, Karolis Kašiuba, Gabrielė Kupšytė, Žilvinas Miškinis, Lina Dambrauskaitė, Kamilė Bonte, Nojus Žalys ir kiti. Kartu pasirodys Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Valstybinis Kauno choras.
Vilnius City Opera džiaugiasi galėdami pristatyti ir šio vakaro Makbetą –Dalibor Jenis, dainuojantį tokiuose teatruose kaip Karališkoji opera Londone, Milano La Scala, Vienos valstybinėje operoje ir daugelyje kitų.
D. Ibelhauptaitė taip pat atvirauja, dalindamasi, pasak jos, vienu sunkiausių karjeros pasirinkimu: „Šį kartą teko skaudžiai suvokti, kaip sunku šiandienos sudėtingoje geopolitinėje situacijoje, nes aukščiausio vokalinio profesionalumo kriterijus nebėra pagrindinis svertas renkantis atlikėją ir turi me aprėpti visą įmanomą informaciją. Pasirodo kartais net ir solistų agentai nežino visų savo atstovaujamų solistų veiksmų.
Pradžioje mūsų Makbetu turėjo būti vienas iškiliausių šių laikų baritonų Željko Lučić‘ius, atliekantis šią partiją Niujorko Metropolitene ir visose didžiausiose Europos scenose. Patys su jauduliu laukėme tokio lygio solistų sudėties. Tai būtų buvęs pirmas kartas kai viena iškiliausių šių dienų Lady Makbet – Asmik Grigorian scenoje susitinka su praėjusio dešimtmečio legendiniu Makbetu. Netikėtai mums patiems, Lietuvos muzikologų pastangomis buvo išsiaiškinta, jog šis solistas prieš metus buvo komisijos nariu Maskvoje vykusiame Glinkos vokalistų konkurse. Tai buvo didžiulis šokas, nes tiek mes, tiek jo agentai buvome įsitikinę, jog nuo 2018 m. jis neturėjo jokių ryšių su Rusija. Suprantant sudėtingą ir grėsmingą šiandienos šalies ir pasaulio situaciją, priėmėme muzikine prasme sudėtingą sprendimą atsisakyti šio solisto paslaugų, nes akivaizdu, jog šiandien moralinė pozicija turi būti svarbiausia.
Jaučiame atsakomybę prieš Lietuvos žmones, rengdamiesi ne tik vakarui LVSO koncertų salėje, bet ir tiesioginei transliacijai Rotušės aikštėje, ir tuo pat metu dviems gyvoms transliacijoms Ukrainos miestuose. Palaikydami ir Kultūros protestą, tvirtai stovėsime savo šalies ir žmonių gerovės bei interesų pusėje, neidami į jokius vertybinius kompromisus.
Todėl atvira širdimi kviečiame jungtis į stebuklingą „Pakartojimo nebus“ patirtį Rotušės aikštėje. Nuo pat mūsų veiklos pradžios sakėme, jog opera neturi būti elitinis menas, – jis turi būti prieinamas visiems. Džiaugiamės galėdami tokiu masteliu įgyvendinti savo svajones, susiburti šventei Vilniaus centre, lyg tai būtų pagrindinės Londono, ar Niujorko aikštės, kuriose stebimos transliacijos iš Metropoliteno ar Karališkosios operos, o taip pat dovanoti šventę Ukrainos žmonėms.“
Renginį Vilniaus Rotušės aikštėje atidarys diskusija apie operos paslaptis ir patį „Makbetą“. Diskusiją moderuos Andrius Tapinas. Prieš transliaciją žiūrovų laukia užkulisių reportažai, o nuo 19:00 valandos – tiesioginė transliacija į Rotušės aikštę.
Bilietai į spektaklį buvo iššluoti vos per dvi dienas, tačiau spalio 28 dieną visi norintys galės mėgautis šiuo reginiu nemokamai. Organizatoriai ragina nepabūgti rudeniško oro – Rotušės aikštėje lauks šilti gėrimai ir ribotas skaičius sėdimų vietų.
Renginį organizuoja Laisvės TV, bendradarbiaudama su Vilnius City Opera, Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus rotuše, LRT, „Pirma kava“, OWEXX ir NT Service.
Renginio data: spalio 28 d. (antradienis)
Vieta: Vilniaus Rotušės aikštė
Pradžia: 18:00