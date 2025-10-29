Šventiniu laikotarpiu – dvasinga ir prasminga muzika su „The Naghash Ensemble“ iš Armėnijos

„The Naghash Ensemble“ muziką leidžia prestižinė muzikos leidykla „ACM Records“, garsėjanti išskirtinės meninės vertės projektais, o žurnalas „Rolling Stone“ jų kūrybą pavadino „malonės ir meditacijos akimirka“. 2019 m. Vilniuje ir Kaune viešėję muzikantai sužavėjo ir Lietuvos publiką – koncertas Šv. Jonų bažnyčioje buvo išparduotas.
Ansamblį 2007 m. įkūrė armėnų kilmės amerikiečių kompozitorius John Hodian, sujungęs XV a. armėnų mistiko, poeto, kunigo Mkrtich Naghash kūrybą su armėnų dvasine ir šiuolaikine muzika. Hodian kūrybos ištakos – netikėtos: lankydamasis Jerevano Garni šventykloje, jis išgirdo kvintetą, giedantį viduramžių armėnų dvasinę muziką. Šis skambesys, anot paties kompozitoriaus, „pasiliko galvoje dienų dienas“ ir tapo naujo kūrybinio kelio pradžia.
Kolektyvo sudėtyje – trys nuostabūs moteriški balsai Hasmik Baghdasaryan, Tatevik Movsesyan, Arpine Ter-Petrosyan bei keturi žymiausi Armėnijos instrumentalistai, grojantys duduku, ūdu, dholu ir fortepijonu. Šie tūkstantmetę istoriją skaičiuojantys instrumentai, suderinti su vakarietiškos klasikos formomis ir moderniomis harmonijomis šiandien skamba visiškai naujai.
„The Naghash Ensemble“ koncertas Vilniuje bus daugiau nei įprastas muzikos vakaras – tai galimybė pasisemti prasmės ir dvasingumo. Šv. Kotrynos bažnyčios erdvė suteiks koncertui ypatingą akustinę ir estetinę patirtį ir pakylės aukštai virš kasdienybės.
Bilietai: bilietai.lt
Daugiau informacijos: www.gmgyvai.lt
Koncerto informacinis partneris: LRT