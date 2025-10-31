Kitą savaitę Vilniuje – garsiojo britų virtuozo Lawrence'o Powerio pasirodymas LVSO koncerte

Didžiulį tarptautinį pripažinimą britų virtuozas Lawrence Power pelnė per pastarąjį dešimtmetį, kuomet jis tapo nuolatiniu kviestiniu solistu garsiausiuose pasaulio orkestruose – Čikagos simfoniniame, Bostono simfoniniame, Karališkajame Concertgebouw, Bavarijos radijo, taip pat jis reguliariai koncertuoja su Londono Philharmonia, BBC simfoniniu, BBC Škotijos simfoniniu, Karališkuoju Liverpulio filharmonijos orkestrais, Europos kameriniu orkestru ir kt. Lawrence’as Poweris taip pat dažnai kviečiamas į Zalcburgo, Verbier, Aspeno, Oslo ir kitus žymiausius festivalius ir jau koncertavo su tokiomis muzikos garsenybėmis kaip Joshua Bellas, Maksimas Vengerovas, Stevenas Isserlisas, Nicolas Alstaedtas, Simonas Crawford-Phillipsas, Vilde Frang ir kt. Lawrence’as išpopuliarino altą ne tik rengdamas aukščiausio lygio pasirodymus, bet ir per savo įkurtą „Viola Commissioning Circle“, skatinančią žymiausius pasaulio kompozitorius kurti naujus kūrinius šiam instrumentui.
Lapkričio 7 d. koncerte L. Poweris atliks vieno žymiausių šiandienos kompozitorių Anderso Hillborgo Koncertą altui ir orkestrui. Šį kūrinį užsakė pats atlikėjas, norėjęs pagroti koncertą, kuris atskleistų herojiškas alto savybes, o ne stereotipiškai vaizduotų jį kaip elegišką instrumentą. „Nuostabus kūrinys, sukurtas išnaudojant Lawrence’o Powerio virtuoziškumą ir charizmatišką muzikinę asmenybę“, – rašė „Edinburgh Music Review“. Kitas muzikinis portalas „Bachtrack“ apie Koncertą altui ir jo atlikimą pabrėžė: „Kūrinys buvo užburiantis, <...> harmoniškai kompleksiškas, bet labai lengvai suprantamas. Powerio techninis užtikrintumas buvo įspūdingas, kaip ir jo neišsenkanti ištvermė.“
Šiame koncerte skambės ir dar vienas A. Hillborgo kūrinys – Antrasis koncertas fortepijonui „MAX“, kurį atliks žinomas lietuvių pianistas Zbignevas Ibelhauptas. Kūrinio pavadinimas „MAX“ byloja apie dedikaciją žymiam JAV pianistui Emanuel Ax, kurį bičiuliai vadina „Manny“. Kaip pabrėžia kompozitorius, prie pianisto pavardės pridedant pirmąją bičiuliško vardo raidę, didžiosiomis raidėmis parašytas MAX koncerto pavadinimas perteikia šio iškilaus pianisto veržlumą ir nuoširdumą.
Šį koncertą užsakė San Fransisko simfoninis orkestras, dosniai remiamas Johno Kongsgaardo – ilgamečio E. Axo, A. Hillborgo ir dirigento Esa-Pekka Saloneno bičiulio. Kalifornijoje vyndaryste užsiimantis J. Kongsgaardas, gyvenantis Napa slėnyje, yra aistringas muzikos mylėtojas ir ištikimas A. Hillborgo kūrybos gerbėjas. Impulsą sukurti koncertą fortepijonui kompozitorius gavo būtent iš J. Kongsgaardo: po žmonos mirties šis paprašė A. Hillborgo parašyti kūrinį jos atminimui. Tad Koncerte, šalia intensyvių ir virtuoziškų epizodų, taip pat juntamas ypatingas švelnumas ir emocinis trapumas – ypač finalinėje dalyje „Ascending Piano“. Kūrybos procese A. Hillborgas, kaip visada, buvo itin atviras pasiūlymams ir bendradarbiavimui – tad būtent atlikėjo E. Axo iniciatyva nuspręsta, kad kūrinio pabaigoje fortepijonas negroja su orkestru iki pat galo, o paskutiniuose taktuose „ištirpsta“ į tylą. Plačiai nuvilnijantis „Ascending Piano“ finalas tampa paskutiniu didingu solisto gestu, išnykstančiu tolumoje.
Pasaulinį pripažinimą pelniusio britų virtuozo Lawrence’o Powerio pasirodymas su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru – lapkričio 7 d. LVSO koncertų salėje Vilniuje. Koncerte taip pat pasirodys pianistas Zbignevas Ibelhauptas. Bilietus platina „Bilietai.lt“. Didžiausią Lietuvoje ir Baltijos šalyse rengiamą aktualios muzikos festivalį „Gaida“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.