Festivalyje „Kaunas Jazz“ – kritikų ir muzikantų liaupsinama JAV dainininkė Lady Blackbird

„Paslaptinga ir pritrenkianti“ – apie šią ugningą vokalistę rašo dienraštis „The New York Times“. „Dainos ir pasirodymai, kurie dega giliai jūsų viduje“, – vaizdžiai pritaria britų leidinys „The Guardian“. Ir tai tik dalis liaupsių, kurios šiame dešimtmetyje skrieja šios dainininkės adresu.
Dar 2022–aisiais radijo stoties „Jazz FM“ apdovanojimuose Lady Blackbird buvo išrinkta geriausia metų užsienio atlikėja (šioje kategorijoje, beje, nurungė „Kaunas Jazz“ koncertavusį trimitininką Theo Crokerį), o komplimentų jai negaili ryškiausi pasaulio atlikėjai – nuo Gregory Porterio iki grupės U2 dainininko Bono.
Šios išskirtinės charizmos ir talento dainininkės žvaigždė sužibo 2021–aisiais, kai ji išleido debiutinį albumą „Black Acid Soul“, tačiau iki tol ji jau buvo nuėjusi ilgą ir vingiuotą, iššūkių kupiną kelią.
Lady Blackbird – „It‘s Not That Easy“:
Marley Munroe (tikrasis dainininkės vardas, slapyvardį ji pasirinko, išgirdusi Ninos Simone įrašytą dainą „Blackbird“) gimė nedideliame Naujosios Meksikos valstijos miestelyje. Religingoje šeimoje augusi mergaitė nuo mažų dienų pasinėrė į muziką – dainavo bažnyčioje ir sporto varžybose, būdama dvylikos pasirašė sutartį su krikščioniškos muzikos leidykla ir pradėjo dainuoti su repą ir roką derinančia krikščioniška grupe „DC Talk“.
Paauglystėje įvyko lūžis – mergina suprato, jog religija – ne jai, o varžančios taisyklės trukdo asmeniniam augimui.
„Supratau, kad religija man buvo primesta ir man niekada nebuvo gera su ja. Pradėjau jaustis atsumta, kai suvokiau, kad mėginau slėpti, kas esu iš tiesų. Turėjau surasti kelią ištrūkti“, – emocingai apie patirtus vidinius prieštaravimus pasakoja Lady Blackbird, nevengianti šių temų ir savo dainose.
Pradėjusi siekti karjeros, ji dainavo su popžvaigžde Anastacia ir elektroninės muzikos veteranu Moby, pasirašė sutartį su didele leidykla „Epic“, tačiau ten nesulaukė deramo dėmesio.
Viskas pasikeitė, kai dainininkė pradėjo dirbti su prodiuseriu Chrisu Seefriedu, kuris tapo jos ištikimu kūrybiniu bendražygiu.
Debiutinis albumas „Black Acid Soul“ sulaukė fantastiškų recenzijų. Nuo džiaugsmo iki sielvarto, nuo džiazo iki soulo, nuo psichodelinio roko iki popmuzikos – Lady Blackbird pademonstravo įspūdingą kūrybinę įvairovę ir fantaziją. Visa tai įprasmino įspūdingas vokalas, kuris skirtinguose epizoduose buvo ir galingas, ir švelniai šnabždantis.
Dėmesį atkreipė ir drąsus bei ekscentriškas jos įvaizdis – pavyzdžiui, dainos „Woman“ klipe dainininkė įsiamžino nuoga.
Lady Blackbird – „Woman“:
Amerikietės karjera ypač įsibėgėjo Jungtinėje Karalystėje – čia jos albumas pakilo į populiariausiųjų dešimtuką ir tapo klausomiausiu savaitės džiazo įrašu. Netrukus Lady Blackbird jau koncertavo garsiose salėse „Koko“ ir „Barbican“, apšildė Gregory Porterio pasirodymus ir dainavo populiariojo TV laidų vedėjo Grahamo Nortono šou.
Čia įvykęs jos pasirodymas internetu apskriejo visą pasaulį – apstulbę Lady Blackbird balso klausėsi U2 dainininkas Bono bei viena populiariausių pasaulio atlikėjų Taylor Swift.
Pasirodymą galite pamatyti čia:
Nenuostabu, kad dainininkę pasirodyti savo kuruojamame festivalyje „Meltdown“ pakvietė legendinė vokalistė Chaka Khan, o vienas žymiausių britų popmuzikos prodiuserių Trevoras Hornas pasiūlė įrašyti naują dainos „Slave To The Rhythm“, kurią kadaise parašė ikoniškajai dainininkei Grace Jones, versiją.
„Todėl, kad Lady Blackbird yra džiazo Grace Jones“ – abiejų dainininkių ryškų ir ekstravagantišką stilių palygino jis.
2024–aisiais pasirodė antrasis Lady Blackbird albumas „Slang Spirituals“, ir vėl tapęs ryškiu muzikinio gyvenimo įvykiu.
Dainininkė neslepia, kad šios dainos – apie jos patirtus iššūkius žengiant gyvenimo keliu, laisvės ir savo identiteto paieškas. Tai muzika, kuri intymi ir viltinga. Lady Blackbird jame nebijo pasirodyti pažeidžiama ir dar labiau išplečia savo muzikinės išraiškos paletę.
Lady Blackbird – „Let Not (Your Heart Be Troubled)“:
„Tai dainos, kurios gimė viešbučių baruose per gastroles. Noriu parodyti pasauliui, kas esu. Pagaliau galiu laisvai kvėpuoti ir dainuoti apie tai. Tai tarsi dienoraštis. Pasakoju savo kelionę – nuo dienų, kai buvau vadinama nusidėjėle, iki laisvės atradimo ir savęs priėmimo, be jokios veidmainystės. Įrašai buvo lyg terapija“, – sako Lady Blackbird.
Kritikai ir toliau laužo liežuvius, bandydami rasti tinkamą terminą jos kūrybai apibūdinti. Neogospelas? Avangardinis soulas?
Pati Lady Blackbird šypsosi, girdėdama bandymus ją įsprausti į žanrų rėmus, nes akivaizdu – tai tiesiog neįmanoma. Geriausia šią muziką patirti gyvai, ir pati dainininkė tam pritaria.
„Scena man kaip namai, kiekvieną sykį, kai į ją žengiu, matau, kaip pro akis prabėga visas mano gyvenimas. Nekantrauju pakviesti publiką į kelionę su manimi ir ją išlaisvinti“, – sako dainininkė, „Kaunas Jazz“ kvietimu pirmą kartą koncertuosianti Lietuvoje.
