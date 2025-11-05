„Nusišypsok mums, Viešpatie“: išskirtinė paroda nukelia tris dešimtmečius atgal

Tai neįprastas neeilinio scenos kūrinio pristatymas. Ekspozicija žadina atmintį, nukelia į tą dešimtmetį, kai 1994-aisiais režisieriaus Rimo Tumino spektaklis „Nusišypsok mums, Viešpatie“, sukurtas pagal Grigorijaus Kanovičiaus romanus „Nusišypsok mums, Viešpatie“ ir „Ožiukas už porą skatikų“ tapo Lietuvos kultūros istorijos reiškiniu, plačiai nuskambėjo teatro pasaulyje.
Ir štai dabar, praėjus daugiau kaip trims dešimtmečiams, vėl skamba – šįkart jau parodų salėje – Fausto Latėno muzika, muziejaus lankytojai turi unikalią galimybę iš arti pamatyti spektaklio kostiumus, rekvizitą, scenografijos detales ir net klestelėti ant garsiojo suolo. Ant jo tarsi paukščiai nutūpdavo trys Miškinių žydai, susiruošę nupeipusios kumelės traukiamu vežimu keliauti į Vilnių. Ant šio suolo rypuodavo Sigito Račkio akmentašys Efraimas Dudakas, sielodamasis dėl savo sūnaus Hiršos, šovusio į Vilniaus generalgubernatorių, likimo; iškalbingai tylėdavo Vytauto Grigolio vandenvežys Šmulė Senderis, mąstydamas apie Amerikoje gyvenantį sūnų, jo didelį automobilį, auksinį laikrodį ir svajojantis, kad ant jo antkapio iškaltų „misteris“; spirgėdavo Gedimino Girdvainio elgeta Avneris Rozentalis, vis prisimindamas savo bakalėjos parduotuvėlę, sudegusią su visomis razinomis ir cinamonu... Dar tas suolas mena Vytauto Šapranausko Chloinę-Genechą ir jo žydiškus anekdotus...
Kodėl dabar prisimintas spektaklis ir jam skirta ekspozicija? Todėl, kad Valstybinis Vilniaus mažasis teatras ir verslininkas Daumantas Levas Todesas padovanojo muziejui spektaklio kostiumų, didžiąją dalį rekvizito, scenografijos fragmentų. Nudžiugino. Sujaudino. Ir – įkvėpė surengti parodą, kuri primintų ir legendinį spektaklį, ir jį kūrusias iškilias teatro asmenybes.
Net trys menininkai – režisierius Rimas Tuminas, kompozitorius Faustas Latėnas ir aktorius Gediminas Girdvainis – už spektaklį „Nusišypsok mums, Viešpatie“ 1995 m. pelnė teatralų teiktus „Kristoforo“ apdovanojimus.
„Nusišypsok mums, Viešpatie“ buvo tarp pastatymų, už kuriuos Rimui Tuminui 1994-aisiais buvo paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Ir kiti spektaklio kūrėjai, tiesa, skirtingais metais už nuopelnus Lietuvos menui buvo įvertinti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija: scenografas Adomas Jacovskis – 2000 m., inscenizacijos bendraautoris Almantas Grikevičius – 2009 m., kompozitorius Faustas Latėnas – 2013 m., rašytojas Grigorijus Kanovičius – 2014 m.
Visuotinė žiūrovų meilė ir kritikų pripažinimas lydėjo spektaklį Lietuvoje, gastrolėse toli už šalies ribų. Šiandien muziejus tarsi atsuka laiką atgal – vėl kviečia ir ištikimus spektaklio gerbėjus, ir jaunus žiūrovus patirti svaiginančią teatro šedevro „Nusišypsok, mums, Viešpatie“ magiją.
Parodą parengė:
Kuratorė Liucija Armonaitė
Scenografas Adomas Jacovskis
Techninis koordinatorius Audrius Janulevičius
Techninis atlikimas Evaldas Narkevičius, Vytenis Lukšys
Montažo režisierius Vidmantas Kazlauskas
Fotografas Zenonas Nekrošius
Parodaspektaklis Nusišypsok mums ViešpatieRimas Tuminas
Rodyti daugiau žymių