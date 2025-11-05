28-ojo Tarptautinio akordeono festivalio VILNIUS 2025 atidarymo koncerte: pasaulinės premjeros akordeonui

Festivalį atvers koncertas, kuriame pasaulinės premjeros ir originalios interpretacijos susijungs į vientisą programinę visumą, pažymėdamos šio instrumento meninę brandą ir jo vietą dabartinėje muzikos kultūroje.
Vakaro centre – akordeonistas Raimondas Sviackevičius, vienas ryškiausių šiuolaikinio akordeono scenos asmenybių Lietuvoje, garsėjantis dėmesiu Lietuvių kompozitorių naujų opusų akordeonui atsiradimui. Atlikėjas, muzikos kritikų ir klausytojų vertinamas už atliekamų kūrinių originalumą ir interpretacijos gylį.
Akordeono intelektualu tituluojamas Raimondas Sviackevičius Šv. Jonų bažnyčioje pasirodys su scenos bičiuliais, puikiais muzikais – puikia smuikininke Rusne Mataityte, Klaipėdos kameriniu orkestru vadovaujamu violončelininko, meno vadovo Mindaugo Bačkaus. Kolektyvas nuosekliai plėtoja šiuolaikinės muzikos repertuarą ir pasižymi atviru požiūriu į šiuolaikinės muzikos interpretaciją.
Prie dirigento pulto –ryškiausias šiuolaikinės muzikos ekspertas, kompozitorius ir dirigentas Vykintas Baltakas. Šio menininko kūrybinė patirtis šiuolaikinės muzikos lauke lemia tikslų, architektūriškai aiškų garsinį balansą. Koncertą ves muzikologė dr. Jūratė Katinaitė.
Tokios solidžios pajėgos, sutelktos vienoje scenoje, leidžia nuspėti intriguojančius ir negirdėtus muzikinius sprendimus. Juolab, kad Raimondas nuo pat savo muzikinės karjeros pradžios puoselėja naująją šiuolaikinę muziką ir nenuilstamai pildo akordeono repertuarą, kuris vis plečiasi nuo įdomiausių ir įvairiausių autorių kompozicijų.
Jo meistriškai valdomas akordeonas kompozitorių vizijas perteikia savita ir įtaigia kalba bei atskleidžia ribines būsenas, tokias artimas šiuolaikiniam žmogui – nerimą, įtampą, ekstazę, nusivylimą ar pulsuojantį adrenalinu gyvenimo tempą.
Šį kartą sceninę programą, greta kitų koncerte skambėsiančių kūrinių, sudaro dvi specialiai akordeono festivaliui sukurtos ir atlikėjui R. Sviackevičiui dedikuotos pasaulinės premjeros – lietuvių kompozitoriaus Dominyko Digimo kūrinys „Banga girdėti iš toli“ ir lenkų kompozitoriaus Mikołaj Majkusiak „Chamber Concerto Nr. 2“.
Dominykas Digimas – kompozitorius, kurio muzikai būdingas garsinės erdvės ir laiko pojūtis, meditatyvumas ir tylos struktūra. Jo kūryba dažnai remiasi natūralių procesų logika – tarsi garsai patys formuotųsi, augdami iš akustinių detalių ir mikrojudesių. Jo naujame kūrinyje „Banga girdėti iš toli“ atsiveria pajūrio peizažo įkvėptas garsinis mąstymas – miško ošimo, bangų mūšos ir oro virpesių sąveikoje gimsta organiškas, kvėpuojantis garso pasaulis.
Akordeonas čia tampa tarsi gamtos balsu, įgyja organinį, beveik kvėpavimo pavidalą atspindinčiu ne tik garsą, bet ir fizinį jo pojūtį, kai jūros alsavimas girdisi net iš toli.
Lenkų kompozitorius Mikołaj Majkusiak, vienas ryškiausių savo kartos Lenkijos autorių, garsėja ypatingu ritminiu temperamentu ir instrumentiniu mąstymu. Jo muzikoje susitinka baroko polifonijos pėdsakai, modernios harmonijos įtampos ir tvirtas dramaturginis pulsas. „Chamber Concerto Nr. 2“ – dinamiškas opusas, kuriame akordeonas veikia ne tik kaip solinis balsas, bet ir kaip orkestro partneris, provokuojantis klausos reakcijas nuo kontrapunktinės įtampos iki impulsyvių perkusinių sprogimų.
Majkusiako muzika dažnai apibūdinama kaip „emocingai architektūriška“ – ji statoma iš garsinių blokų, kurių viduje kaitaliojasi lankstus virpesys ir preciziška struktūra.
Vakaro programos derinys tampa daugiau nei festivalio atidarymu – tai akordeono meno dabarties manifestas, kuriame instrumentas atsiskleidžia ne kaip folklorinis ar techninis objektas, bet kaip pilnavertis šiuolaikinės muzikos balsas. Festivalio pradžia žymi ir tolimesnį akordeono meno judėjimą link naujos klausymosi etikos, kur garsas tampa mąstymo forma, o muzika – erdvės patyrimu. Kur gilios interpretacijos ir intymaus garsinio jautrumo pašnekesiai prisipildys subtiliu tarpusavio muzikiniu santykiu.
Festivalis tęsis iki lapkričio 22 dienos. Daugiau: www.akordeonofestivalis.lt