28-asis Tarptautinis akordeono festivalis „VILNIUS 2025“: nuo pasaulinių premjerų iki etno-beato

Iki lapkričio 22 dienos, niūriausias metų laikas bus praskaidrintas šviesos, naujų pažinčių ir netikėtų atradimų. Festivalio organizatorius Lietuvos akordeonistų asociacija, kviečia Jus net į 11 geriausių šalies ir užsienio atlikėjų koncertų, iš kurių didžioji dalis – dovanojami Vilniui ir sostinės svečiams visiškai nemokamai. Todėl tai puiki galimybė aplankyti plataus profilio atlikėjų koncertus suteiksiančius dideles pasirinkimo galimybes net pačiam įnoringiausiam klausytojui.
Tarptautinis akordeono festivalis Vilniuje, tai erdvė pristatyti plačiai auditorijai ryškias, aukštai įsitvirtinusias pasaulines žvaigždes bei kylančius Lietuvos ir pasaulio akordeono vardus atveriant duris į tarptautines aukštumas ir klausytojų širdis. Skirtingų kartų, stilių ir žanrų atlikėjai yra kaip kompasas rodantis aktualiausias šiuolaikinio akordeono meno kryptis pasaulyje.
Tai kas gi laukia šių metų festivalyje ?
Lapkričio 7 d. 18 val. Šv. Jonų bažnyčioje
Festivalį atvers koncertas, kuriame pasaulinės premjeros ir originalios interpretacijos susijungs į vientisą programinę visumą, pažymėdamos šio instrumento meninę brandą ir jo vietą dabartinėje muzikos kultūroje. Vakaro centre – akordeonistas Raimondas Sviackevičius, vienas ryškiausių šiuolaikinio akordeono scenos asmenybių Lietuvoje, garsėjantis dėmesiu Lietuvių kompozitorių naujų opusų akordeonui atsiradimui. Atlikėjas, muzikos kritikų ir klausytojų vertinamas už atliekamų kūrinių originalumą ir interpretacijos gylį. Akordeono intelektualu tituluojamas Raimondas Sviackevičius Šv. Jonų bažnyčioje pasirodys su scenos bičiuliais, puikiais muzikais – smuikininke Rusne Mataityte, Klaipėdos kameriniu orkestru vadovaujamu violončelininko, meno vadovo Mindaugo Bačkaus. Prie dirigento pulto –ryškiausias šiuolaikinės muzikos ekspertas, kompozitorius ir dirigentas Vykintas Baltakas. Koncertą ves muzikologė dr. Jūratė Katinaitė.
Sceninę programą, greta kitų koncerte skambėsiančių kūrinių, sudaro dvi specialiai akordeono festivaliui sukurtos ir atlikėjui R. Sviackevičiui dedikuotos pasaulinės premjeros – lietuvių kompozitoriaus Dominyko Digimo kūrinys „Banga girdėti iš toli“ ir lenkų kompozitoriaus Mikołaj Majkusiak „Chamber Concerto Nr. 2“.
Lapkričio 9 d. 19 val. – LUIKU BAND / Ukraina. Vilniaus lenkų kultūros namai (Koncertų salė), Naugarduko g. 76, Vilnius
Pirmą kartą Lietuvoje LUIKU BAND – Užkarpatės etniniai ritmai iš Ukrainos Ši „World Beats“ grupė iš Kijevo pristato unikalų muzikinį pasaulį, kuriame susilieja Balkanų, Viduržemio jūros ir Ukrainos tradicijos. Tai jaudinantis projektas, kuriame susipina elektroniniai ir gyvieji mušamieji, pučiamųjų skambesys, moteriški balsai, akordeonas ir daugybė kitų instrumentų, kuriančių sodrų, daugiakultūrį muzikinį audinį. LUIKU koncertas Lietuvoje, tai daugiau nei muzika. Tai gyvas kultūrinis pasakojimas, kuris kviečia išgirsti Ukrainos balsą šiandien – jos stiprybę, dvasią ir vienybę net karo sąlygomis. Grupės siela – žinomas Ukrainos muzikantas ir prodiuseris Dmytro Tsyperdyuk. LUIKU gimęs kaip garso takelio projektas dokumentiniam filmui, greitai lyg sprogstamoji jėga peržengė kino ribas ir tapo koncertine sensacija, pavergiančia publiką nuo pirmųjų akordų. Projekto pavadinimas „Luiku“ – kelių žodžių junginys: personažo Loiku Zabaro, iš garsaus filmo „Čigonų taboras iškeliauja į dangų“, ir vakarų Ukrainos žodžio „vuiko“, reiškiančio „dėdė“. Įvairių etninių motyvų gausa LUIKU muzikoje yra Dmytro ilgamečio susižavėjimo pasaulio muzika rezultatas. Keliaudamas po Užkarpatės regionus, jis rinko autentišką vietinę muzikinę medžiagą, mokėsi groti tradiciniais instrumentais. LUIKU muzika tapo spalvingu Užkarpatės regiono tautinių garsų mišiniu: ukrainiečių, romų, turkų, lenkų, vengrų, rumunų ir Balkanų kultūrų. Šie ritmai sukuria ypatingą atmosferą – klausytojas pasineria į muziką, kuri kviečia judėti, šypsotis ir pamiršti kasdienybę. „Luiku – ne tik muzika. Tai etno-beatas, kuris sujungia Karpatų melodijas, Balkanų ritmus ir Ukrainos širdį. Mes pažadame, kad Luiku bus Jūsų metų atradimas, kurį tiesiog privalote išgirsti gyvai“ – sako grupė.
Lapkričio 11 d. 18 val. – „Neregimųjų giesmės“. MACIEJ FRĄCKIEWICZ (akordeonas) / Lenkija Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Trakų g. 10
Atlikėjo Maciej Frackiewicz koncertas keliauja per šviesos ir šešėlių pasaulius, tyrinėdamas muziką, kuri gyvena paslėptame, dvasiniame ir efemeriškame lygmenyje. Jis prasideda Bartłomiejaus Pękielio barokine „Fantazija“, kurios sudėtingos kontrapunktinės linijos paruošia mus kitam kūriniui. Toliau skamba Norberto Palejaus „Seen (Widzenia)“ – mistiškas triptikas, pereinantis nuo šv. Margaritos Marijos Alacoque intensyvios vizijos per ramius, pasikartojančius Marijos kalvos aukštumus iki švytinčio Saulės stebuklo nuostabos.
Bogdano Prečo „Opowieść starego Lirnika“ įneša tamsesnių atspalvių – skamba „Dies irae“ aidai, o muzika seka trapią atminties ir netekties naštą (kūrinys skirtas Andrzejaus Krzanowskio atminimui).
Witoldo Lutosławskio „Bucolics“ suteikia trumpų pastoralinio ramumo akimirkų – tai švelnus, bet karstelėjęs atokvėpis vakaro introspekcijoje.
Marcino Bortnowskio „before morning comes“ sprogsta netikėtu intensyvumu – emocijų ir dramos pliūpsnis perskrodžia tylą, fiksuodamas trapią, bet sprogstamą energiją, slypinčią tarp nakties ir aušros.
Programa užsibaigia Stanisławo Moniuszkos „Za zmarłych“ – iškilminga meditacija apie mirtingumą, atminimą ir tylų vilties ištvermingumą, paliekanti ilgesingą aidą tarp garso ir tylos.
Lapkričio 13 d. 19 val. – „Sacred Harmonies“ / Estija. Henri Zibo (akordeonas), Mikk Langeproon (akordeonas) Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2
„Sacred Harmonies“ – išskirtinė programa, kurioje akordeonų duetas Henri Zibo ir Mikk Langeproon naujai prikelia vargonų muzikos šedevrus. Bacho, Francko, Boëllmanno ir Sūdos kūriniai atskleidžia akordeono didybę, dvasinį gilumą ir šviesos galią. Tai koncertas, kuriame klasika atgimsta nauju, kvapą gniaužiančiu skambesiu. „Sakralinės harmonijos“ – tai ypatinga koncertinė programa, sukurta pagal dueto naują albumą, išleistą 2025 m. rugsėjį. Programą sudaro keturi vargonų kūriniai, naujai aranžuoti dviem akordeonams. Skambės Peeterio Sűdos, Johanno Sebastiano Bacho, César Francko ir Léono Boëllmanno muzika. Šie kūriniai atskleidžia akordeono gebėjimą perteikti didybę, gelmę ir dvasinį skambesį, paprastai siejamą su vargonais.
Programos centre – akordeonininkai Henri Zibo ir Mikk Langeproon, kurie kartu muzikuoja nuo 2012 metų. Per pastarąjį dešimtmetį jie surengė šimtus koncertų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Suomijoje, pasirodydami garsiausiose koncertų salėse. Muzikantai taip pat dažnai pasirodo televizijos laidose, tarp jų – Classical Stars, Songs for the Soldier, Morning Shows, Ringvaade ir kt.
Dueto repertuare – žymiausi pasaulinės klasikinės muzikos kūriniai, tokie kaip Modesto Musorgskio „Parodos paveikslėliai“ ar Piotro Čaikovskio „Spragtuko siuita“, taip pat daugybė trumpesnių kūrinių ir Estijos kompozitorių premjerų.
Su programa „Sakralinės harmonijos“ Zibo ir Langeproon pristato naują vargonų muzikos interpretaciją, klausytojams siūlydami gilią ir jaudinančią koncertinę patirtį.
Lapkričio 15 d. 18 val. – „Young Accordion Stars“. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42 (Didžioji salė) KONCERTAS – MARATONAS
Festivalio organizatoriai kasmet suteikią erdvę jauniesiems atlikėjams, norintiems augti, eksperimentuoti ir įsitraukti į gyvą, tarptautinį akordeono meno kontekstą.Šį kartą kvietimas į išskirtinai jaunatvišką akordeono muzikos vakarą, kurį klausytojams dovanoja 18 talentingiausių jaunųjų atlikėjų iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Ukrainos. Tai energijos, kūrybingumo ir aktualios muzikos kupinas pasirodymas. Daug jaunų talentų scenoje ir jaunatviška jų energija.
Dalyvauja: Urtė Baltakytė (Lietuva), Maciej Bobrowski (Lenkija), Arkhyp Borovyk (Latvija – Ukraina), Mantas Cipkus (Lietuva), Elijus Danilevičius (Lietuva), Motiejus Dudnikas (Lietuva), Gerda Gudaitytė (Lietuva), Jeļena Jasjuļaņeca (Latvija), Gvidas Kairys (Lietuva), Vaiva Karčiauskaitė (Lietuva), Ādams Keišs (Latvija), Jokūbas Kolesnikovas (Lietuva), Toms Rolavs (Latvija), Oskar Ruliov (Lietuva), Mykolas Šopaga (Lietuva), Maksymilian Sztabiński (Lenkija), Hubertas Valenta (Lietuva), Tymoteusz Żyliński (Lenkija).
Lapkričio 16 d. 18 val. – LMTA Akordeono katedros ansambliai. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Didžioji salė
Muzikinėmis emocijomis dalinsis jaunosios kartos atlikėjai kviečiantys pasisemti gaivališkos ir aktualios muzikos energijos. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Akordeono katedros ansamblių vakare dalyvaus skirtingų sudėčių ir apimčių ansambliai. Skambės pati įvairiausia, originali ar efektingai pritaikyta muzika akordeonams. Repertuarą sudaro tiek modernūs ar klasikiniai kūriniai, tiek aukštos kokybės koncertiniai tango ar džiazo elementų nestokojantys opusai.
Akordeonų duetas Marius Kukšta – Žilvinas Šimkus
UnSeen Trio – Edgaras Dičpinigaits, Matas Sabaliauskas, Ruslanas Grimbovskij
Ovidijus Miežetis (akordeonas) – Lukrecija Kalinauskaitė (violončelė)
Akordeonų duetas Gabrielė Jasiukevičiūtė – Karolis Lukoševičius
Aistis Tamulevičius (akordeonas) – Simas Miklovis (birbynė)
Skaistė Poškutė (akordeonas) – Oresta Kvitka (klarnetas)
Akordeonų Trio – Nojus Rimkus – Eva Vitkovska – Paweł Senda
Akordeonų kvintetas Marius Kukšta – Adrianas Pikis – Ruslanas Grimbovskij – Aistis Tamulevičius– Žilvinas Šimkus
Lapkričio 17 d. 19 val. – Yves Moulin (Šveicarija) & Sonum Brass Ensemble. Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus g. 30
Žymus Šveicarijos akordeonistas Yves Moulin kartu su Lietuvos vario žvaigždėmis –Sonum Brass Ensemble (Jonasz Rudolf Dziuba – trimitas, Aretas Baranauskas – trimitas, Egidijus Stanelis – valtorna, Valentas Marozas – trombonas, Sergijus Kirsenka – tūba) pristatys išskirtinę programą, kur akordeonas ir variniai pučiamieji jungiasi į gyvą, energingą garsų srautą, kuris užburia ir nepalieka abejingų. Kiekvienas kūrinys, nuo originalių kompozicijų iki specialiai ansambliui pritaikytų transkripcijų, kviečia į nepaprastą muzikos kelionę ir palieka neišdildomą įspūdį.
Yves Moulin pasirodymai – tai emocijų ir muzikos dialogas, kur kiekvienas garsas pasakoja istoriją. Tai retas kvietimas stebėti ne tik meistrą muzikantą, bet ir kūrėją, kuris per garsus pasiekia širdis. Na, o pats atlikėjas žada atėjusiems ne vieną muzikinę staigmeną. Sonum Brass Ensemble savo vardą kildina iš lotyniško žodžio Sonus („garsas“, „tonas“). Ansamblis išsiskiria ne tik lankstumu ir instrumentine sudėtimi, bet ir energija, kuria uždega kiekvieną salę. Pajuskite, kaip akordeonas ir variniai pučiamieji kuria unikalų garsų pasaulį, kuris paliečia jausmus ir lieka atmintyje ilgam.
Lapkričio 18 d. 18 val. GRZEGORZ STOPA (akordeonas) / Austrija. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42 (Didžioji salė)
Dar vienas ypatingai patrauklus koncertas Jūsų laukia Lietuvos muzikos ir teatro akademijos didžiojoje
salėje. Su dideliu malonumu, festivalio organizatoriai pristato atlikėją iš Austrijos, akordeono virtuozą Grzegorzas Stopa. Vienas ryškiausių savo kartos atlikėjų, koncertuojantis prestižinėse pasaulio scenose – nuo Vienos Musikverein iki Beethovenfest klausytijų ir kritikų yra vertinamas pagal bet kokius standartus: tiek atliekamų stilių įvairovę, tiek komponavimą. Stopa pasirodymai garsėja ypatingu techniniu meistriškumu ir muzikiniu intelektu, jungiančiu klasikinę tradiciją su šiuolaikinėmis interpretacijomis. Šiandien Stopa – vienas įtakingiausių Europos akordeono pedagogų, kurio mokiniai laimi svarbiausius tarptautinius konkursus visame pasaulyje.
Lapkričio 19 d. 18 val. ZIMU WANG (akordeonas) / Kinija. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Trakų g. 10
Pastaraisiais metais ryškiai sužibęs jaunosios kartos akordeonistų atstovas, vienas iš pirmaujančių jaunųjų
Akordeonistų, Tarptautinio akordeonistų Vilnius 202025 konkurso bei daugelio kitų tarptautinių
konkursų laureatas, virtuozišku grojimu išsiskiriantis atlikėjas ZIMU WANG.
Jaunosios akordeono kartos talentas iš Kinijos, šiuo metu studijuoja Sibelijaus muzikos akademijoje Helsinkyje pas profesorių Veli Kujalą. Jo pasirodymai jungia Rytų subtilumą ir Šiaurės Europos intelektualų skaidrumą, kuriant išskirtinį, šiuolaikišką muzikinį balsą.
Lapkričio 20 d. 18 val. LMTA Akordeono katedros solistai. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42 (Karoso salė)
Festivalio koncertų lankytojus pakviesime į pažintį su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Akordeono katedros studentais, kurie šiai progai paruošė kruopščiai atrinktą programą. Savo ateitį susieję su profesionalaus akordeono atlikimo menu, tarptautinių konkursų laureatai, produktyvus ir aktyvus jaunimas, koncerte atliks baroko, klasikinės, originaliai modernios, virtuozinės muzikos programą akordeonui.
Lapkričio 22 d. 18 val. GIANCARLO PALENA ( bandoneonas) / Italija DIMITRIS SOUKARAS (gitara) / Graikija. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42 (Didžioji salė)
Festivalį uždarysime ir iki pasimatymo kitiems metams tarsime lapkričio 22 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jūsų laukia išskirtinis bandoneono ir gitaros duetas. Ansamblio įkvėpimo šaltinis – paslaptingas ir viliojantas Viduržemio jūros kraštas ir temperamentingas pietietiškas kraujas. Nors jauni menininkai, tačiau jų muzikos patirtis ir kūrybiškumas leidžia subtiliai pateikti savitas autorines aranžuotes, pasitelkiant transformuotus klasikinės Europos muzikos elementus. Jausmingas ir lyriškumu dvelkiantis garsas bei improvizacija, kiekvieną pasirodymą nudažo vis kita spalva.
Giancarlo Palena – italų bandoneoninkas pelnęs daugybę prizų tarptautiniuose konkursuose, studijavęs Italijoje, Londono Karališkojoje muzikos akademijoje ir Varšuvos Fryderyko Šopeno universitete. Jo pasirodymai sujungia techninį meistriškumą, muzikos grožio pojūtį ir ekspresyvumą, o soliniai ir kameriniai koncertai skambėję prestižinėse salėse visame pasaulyje – nuo Royal Festival Hall Londone iki Vatikano muziejų.
Dimitris Soukaras – graikų gitaristas ir aranžuotojas, gyvenantis Londone, baigęs Karališkąją muzikos akademiją ir Surrey universitetą, kur pelnė aukščiausią akademijos atlikimo apdovanojimą DipRAM. Jo pasirodymai jungia klasikinę, barokinę ir elektrinę gitarą, o kritikai giria jį kaip „išskirtinį“ ir „jaunosios kartos klasiką“ (Kathimerini). Dimitris yra atlikęs daugiau nei 20 premjerinių kūrinių, specialiai parašytų jam, bendradarbiavo su Grammy laureatais Leo Brouweriu ir Sergio Assadu.
Dueto programoje: J. Dowland, A. Piazzolla, M. Arena, E. Morricone
Meno vadovas prof. Raimondas Sviackevičius ir organizatorius Lietuvos akordeonistų asociacija linki malonių įspūdžių festivalio renginiuose ir kviečia į naują pažintį atidžiau pasineriant į klausymosi malonumą.