Šeštadienį Vilniuje – elektroninės muzikos naktis su techno krikštatėviu Carlu Craigu

„Niekas neeksperimentavo taip, kaip mes“, – yra pasakojęs Carlas Craigas. „Mane domino filter house, albumuose „Throw“ ir „69“ jaučiasi drum and bass įtaka. Bandžiau džiazą, eksperimentavau su įvairia muzika – šie bandymai, kartu su gebėjimu priimti nesėkmes ir judėti pirmyn, lėmė, kad Detroito techno neliko įstrigęs vienoje „dėžutėje“, apribotoje vienos etiketės. Mūsų kuriamas garsas tapo elektroninės muzikos evoliucijos dalimi, kuri išsiveržė už Detroito techno ribų, už bet kokių ribų. Negaliu pasakyti, kad yra daug kitų techno formų, kuriose kūrėjai būtų tiek eksperimentavę, jog peržengtų žanrus“, – Detroito techno išskirtinumą pabrėžė šio žanro pionierius.
„Grammy“ nominantas Carlas Craigas drąsiai gali teigti, kad jis sukūrė muzikos stilių ir daugiau nei 30 metų jį tobulino. Išgarsėjęs 1980–1990-ųjų sandūroje, jis komponuoja ir prodiusuoja techno stiliaus muziką, įkvėptą gerokai platesnės žanrų amplitudės – soulo, džiazo, new wave, industrial, krautrock. Nors techno yra jo kūrybos ašis, Carlo Craigo muzikoje suskamba ir ambient techno, breakbeat, house, klasikos elementai ir moduliniai sintezatoriai. Pasak „Vinyl Me, Please“, jis „ne tik sugebėjo praplėsti Detroito techno ribas, bet ir įnešė veržlumo bei melodingumo į IDM pasaulį“.
Menininko muziką paveikė tokie atlikėjai kaip „The Electrifying Mojo“, Prince, „Kraftwerk“, Juan Atkins ir Jeff Mills. Carlas Craigas po įvairiais pseudonimais yra išleidęs šešis pilnos trukmės albumus ir parengęs daugiau nei 600 remiksų. Už savo meistriškus remiksus, tarp kurių yra „Depeche Mode“, Theo Parrish, Tori Amos ir kitų žinomų atlikėjų kūriniai, jis yra sulaukęs įvertinimo – 2008 m. už remiksuotą „Junior Boys“ dainą „Like a Child“ atlikėjas buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui. Carlas Craigas yra pasirodęs žymiausiuose elektroninės muzikos festivaliuose: „Time Warp“, „Sónar“, „Dekmantel“, „Nuits Sonores“, „Mutek“, taip pat „Glastonbury“ ir „Coachella“ festivalių elektroninės muzikos scenose.
2022 m. Carlas Craigas surengė specialų pasirodymą 59-ojoje Venecijos bienalėje, o jo įkurtas „Carl Craig Synthesizers Ensemble“ pasirodė garsiosios koncertų salės „Carnegie Hall“ surengtame „AFROFUTURISM“ festivalyje. 2024 m. pasirodė dokumentinis filmas apie atlikėjo gyvenimą „Desire: The Carl Craig Story“ (rež. Jean-Cosme Delaloye), kurio premjera įvyko garsiajame Tribekos kino festivalyje Niujorke. Juostoje pasakojama apie menininko kelią nuo gyvenimo viduriniosios klasės šeimoje iki pasaulinės šlovės muzikos ir meno pasaulyje, antrajame plane atskleidžiant Detroito miesto nuosmukį ir atsigavimą.
Be įspūdingojo Carl Craig pasirodymo publika galės mėgautis ir trijų išskirtinių Lietuvos elektroninės scenos kūrėjų muzika: Ambroza – vienas ryškiausių Lietuvos naujosios bangos elektroninės muzikos kūrėjų, kurio pasirodymai pasižymi intensyvia energija, stipriais ritmais ir vizualiniu preciziškumu, jungiančiu techno, industrial ir eksperimentinį skambesį; Maria Paskevic pristatys gyvą pasirodymą, kuriame skambės naujai perdirbta XX amžiaus muzika, jos kūrybinis eksperimentas tyrinėja laiko, atminties ir technologijos sankirtas, jungdamas istorinius garsus su šiuolaikine elektronika. Under Black Helmet – pasaulinio techno scenos vardas iš Lietuvos, užkariavęs Europos klubus nuo Berlyno iki Londono. Jo muzika – tamsi, intensyvi ir tiksliai valdoma, idealiai užbaigsianti šią elektroninės muzikos naktį.
Elektroninės muzikos naktis su legendiniu Carl Craig ir trijų išskirtinių lietuvių elektroninės scenos atlikėjų Ambroza, Maria Paskevic ir Under Black Helmet pasirodymais – lapkričio 8 d. Vilniuje, Menų fabrike „Loftas“. Didžiulis elektroninės nakties renginys prasidės po 20:00 valandos ir tęsis beveik iki 03:00 nakties. Bilietus platina „Bilietai.lt“.
