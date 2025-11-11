Ansamblis NIKO pradeda 20-ąjį koncertų sezoną: laukia ypatingi susitikimai

Ansamblio istorija prasidėjo dar 2006 metais, kai jauni muzikantai, vadovaujami kompozitoriaus ir dirigento Gedimino Gelgoto, surengė savo pirmąjį koncertą Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo tada NIKO surengė jau beveik šimtą koncertinių gastrolių, apkeliavo Europą, JAV ir Aziją, koncertavo prestižinėse salėse ir festivaliuose. Jų pasirodymų klausėsi Popiežius Pranciškus, Jo Šventenybė Dalai Lama, Norvegijos Karalienė Sonja, bei dešimtys Europos valstybių lyderių.
Jubiliejinį savo sezoną NIKO pažymės intensyviu gastrolių grafiku 2026-aisiais ir ryškiais pasirodymais Lietuvoje. Jau šį šventinį gruodžio mėnesį kolektyvas savo klausytojams dovanos tris ypatingus koncertus – juose laukia ne tik išskirtinis repertuaras, bet ir netikėtos, ryškios scenos partnerystės.
Gruodžio aštuntąją Vilniuje, LVSO koncertų salėje, skambės programa, skirta vien tik britų kompozitoriaus Maxo Richterio kūrybai. Jo muzika, jungianti klasiką ir kino estetiką, jau daugiau nei dešimtmetį yra svarbi NIKO repertuaro dalis. „Richter muzika mums artima – jo kūriniai balansuoja tarp meditatyvumo ir didelės emocinės įtampos, tarp šiuolaikinės estetikos ir klasikinės struktūros. Jau kelioliką metų nuosekliai gilinomės į šio kūrėjo darbus, jaučiame, kad atėjo laikas visą vakarą paskirti būtent jam“, – sako ansamblio įkūrėjas ir meno vadovas Gediminas Gelgotas.
Gruodžio dvidešimt pirmąją NIKO koncertuos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre, kur scenoje susitiks su pianistu Petru Geniušu. Jų bendra programa „Ekspresijos era“ šįkart keliauja į pajūrį. Kupina intensyvumo, emocinių virsmų ir netikėtų garsinių jungčių tarp klasikos, minimalizmo, bei šiuolaikinės muzikos, programa ir ją atliekantis muzikų duetas jau pelnė klausytojų simpatijas neseniai vykusiuose pirmuose „Ekspresijos eros“ koncertuose Vilniuje ir Kaune.
Prieš pat sutinkant Naujuosius metus, gruodžio trisdešimtąją, NIKO sugrįš į Vilnių, kur Valdovų rūmų Didžiojoje salėje pirmą kartą dalinsis scena su legendine pianiste Mūza Rubackyte. Šis koncertas taps ne tik simboliniu sezono uždarymu, bet ir iškilminga muzikine dovana visiems, kurie šventiniu laikotarpiu ieško ypatingos meninės patirties. „Pirmieji kartai scenoje – visada ypatinga. Šiame koncerte tai bus ne tik pirmąkart mūsų atliekama muzika, bet ir pirmąkart muzikuojama su pianiste Mūza Rubackyte. Tai – išties laukiamas momentas“, – pasakoja Gediminas Gelgotas.
Dvidešimt metų scenoje NIKO išliko ištikimi savo kūrybinei vizijai – jungti akademinę muziką su šiuolaikiniais meno reiškiniais ir kurti koncertus, kurie tampa daugiau nei pasirodymais. Jie atlieka muziką mintinai, jungia šviesos ir judesio elementus, o kiekvienas koncertas virsta gyvu, emociniu performansu. „Visada siekiame, kad muzika ne tik skambėtų, bet ir kalbėtų. Kad žiūrovui kiekvienas koncertas virstų įsimenančia patirtimi“, – sako kolektyvo įkūrėjas ir meno vadovas Gediminas Gelgotas.