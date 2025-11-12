IX Vilniaus fortepijono festivalis „Diptichas Čiurlioniui“ suburs aukščiausio lygio pianistus

„Sveikinu visus sulaukus jau devintojo Vilniaus fortepijono festivalio, kuris skirtas M. K. Čiurlioniui. Ši išskirtinė asmenybė, genialiai suderinusi menus, per kūrybą liudijanti, kaip susisieja tapyba ir muzika, mums įkvėpė festivalio šūkį „Diptichas Čiurlioniui“. Šįkart festivalyje išgirsime filosofine prasme įvairių diptichų, atskleidžiančių, remiantis enciklopedija, bet kuriuos du skirtingus, vienas kitą papildančius aspektus. Pianistą ir dirigentą, dirigentą ir kompozitorių, pedagogą ir pianistą, galiausiai jau tapusį tradiciniu naujų fortepijono pasaulio vardų tandemą... Simboliškai sveikinsime 150-ąjį gimtadienį švenčiančius Čiurlionį ir Ravelį – tokius skirtingus ir tokius artimus, žavėsimės paryžiečių Satie ir Chopino kūrybine sąsaja“, – sako festivalio meno vadovė M. Rubackytė.
Pasak festivalio rengėjo – Nacionalinės filharmonijos – generalinės direktorės Rūtos Prusevičienės, Čiurlioniui skirtas IX Vilniaus fortepijono festivalis praturtins sostinės kultūrinį gyvenimą aukšto lygio koncertais, kuriuose gros pripažinti Lietuvos ir užsienio atlikėjai. „Filharmonijos salėje išgirsime skambinant pačią Mūzą Rubackytę, Guodą Gedvilaitę, Denis Pascalį, Philippe’ą Cassard’ą, Fran?ois-Frédéricą Guy, prancūzų fortepijono legendą Jeaną-Efflamą Bavouzet, prestižinių konkursų nugalėtojus Jamesą Zijian Wei, Evreną Ozelį, Anną Geniušienę, jaunuosius Lietuvos talentus. Festivalį turėtų vainikuoti ilgai laukta premjera – M. Rubackytei dedikuotas maestro Stefano Lano Antrasis koncertas fortepijonui, o festivalio atidarymo koncerte įvyks Arvydo Malcio simfoninio kūrinio „Dedikacija Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui“ premjera. Už tai, kad galime džiaugtis tokia turtinga festivalio programa ir visu jo vyksmu, esame dėkingi festivalio mecenatui „Allianz Lietuva“ ir rėmėjams: Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus klubui, Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondui, „Urbo“ bankui, Prancūzų institutui Lietuvoje“, – sako R. Prusevičienė.
Lapkričio 15 d. festivalio atidarymo koncerto „Dedikacija JAM“ pradžiai Modesto Pitrėno diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (LNSO) pirmą kartą atliks A. Malcio „Dedikaciją Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui“. Tai vienas iš Čiurlionio 150-mečio akcentų festivalio programoje ir LNSO veikloje. Minint ne tik Čiurlionio, bet ir Maurice’o Ravelio gimimo 150-metį, koncerte skambės Guodos Gedvilaitės ir LNSO atliekamas šio kompozitoriaus Koncertas fortepijonui kairei rankai ir orkestrui. Antra koncerto dalis bus skirta fortepijono poetui ir virtuozui Ferencui Lisztui. Skambės jo „Preliudai“ orkestrui ir „Fantazija vengrų liaudies melodijų temomis“ fortepijonui ir orkestrui, o prie fortepijono išvysime pačią festivalio įkūrėją M. Rubackytę, kurią JAV leidinys „Fanfare“ pavadino „viena geriausių gyvųjų Liszto atlikėjų“. Pianistei šis vakaras, o ir visas festivalis bus ypatingi dar ir dėl naujausio, 2025-ųjų, leidinio pristatymo. Publika galės susipažinti ir įsigyti M. Rubackytės ir Keri-Lynn Wilson diriguojamo LNSO įgroto dar vieno pianistei itin svarbaus autoriaus – Krzysztofo Pendereckio – kūrinių plokštelę (išleido firma „Evidence“), kurioje skamba dešimties dalių koncertas fortepijonui „Resurrection“ ir „Ciaccona“ (tai buvo transkripcijos fortepijonui solo pasaulinė premjera). Taigi, festivalio atidarymo koncerto pavadinimas „Dedikacija JAM“ turės ne vieną reikšmę.
Festivalį lapkričio 16 d. pratęs jau tradiciniu tapęs koncertas visai šeimai, kuriame pasirodys M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ globojami ir prof. M. Rubackytės konsultuojami jaunieji pianistai Aurelija Vanagaitė, Emilija Joana Šoriūtė, Klėja Kašubaitė, Meda Siliūtė, Joris Mikužis. „Mums atrodo labai svarbu padrąsinti ir paskatinti jauną muziką visuose jo vystymosi etapuose“, – sako M. Rubackytė.
Jaunųjų talentų koncertas taps gera įžanga į tolesnę festivalio rečitalių programą. Iš devynių festivalio koncertų penki bus rečitaliai, pratęsiantys dvi jau tradicinėmis tampančias festivalio rubrikas: „Nugalėtojo rečitalis“ arba „Nugalėtojų tandemas“ ir „Paryžietiški vakarai Vilniuje“.
Lapkričio 18 d. „Nugalėtojo rečitalį“ atliks jaunosios kartos kinų pianistas Jamesas Zijian Wei. Jis yra 2024 m. Klivlando tarptautinio fortepijono konkurso pirmosios vietos laureatas, 76-ojo Ženevos tarptautinio muzikos konkurso trečiosios vietos laimėtojas ir Rose-Marie Huguenin specialiojo prizo laureatas. Festivalio dvigubo rečitalio tradiciją šiemet lapkričio 25 d. pratęs „Nugalėtojų tandemas“ – du pianistai, pelnę sidabro medalius JAV prestižiniuose konkursuose: 2024 m. Klivlando ir 2025 m. Vano Cliburno konkursų laureatas Evrenas Ozelis ir 2022 m. Vano Cliburno konkurso laureatė Anna Geniušienė. Visi šie pianistai greta įvairių kompozitorių muzikos atliks M. K. Čiurlionio kūrinių, taip prisidėdami prie festivalio dedikacijos Čiurlioniui.
„Paryžietiškuose vakaruose Vilniuje“ lauks prancūzų muzikos programos, atliekamos Prancūzijos fortepijono meistrų. Antai lapkričio 20 d. Filharmonijos Didžiojoje salėje skambės Eriko Satie atminimui skirta programa, o ją atliks vienas originaliausių prancūzų pianistų Denis Pascalis. Lapkričio 23 d. Filharmonijos Mažojoje salėje vyks intymi paryžietiška popietė, į kurią C. Debussy muzika kamerinėje salėje mėgautis pakvies maestro Philippe’as Cassard’as. Šis pianistas lapkričio 21 d. 10 val. ves prancūzų muzikos meistriškumo kursus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Paryžietiškus vakarus vainikuos lapkričio 27 d. vyksiantis mūsų publikai jau pažįstamo prancūzų pianisto Jeano-Efflamo Bavouzet rečitalis, skirtas M. Ravelio 150-mečiui.
Klasikos gerbėjus lapkričio 22 d. pamalonins vieno garsiausių nūdienos Prancūzijos pianistų Fran?ois-Frédérico Guy ir Lietuvos kamerinio orkestro atliekama programa „Klasikos diptichas“, gretinsianti Mozarto ir Beethoveno muziką.
Festivalio kulminacija lapkričio 29 d. taps uždarymo koncertas „Dedikacija JAI. Teįvyksta premjera!“. Scenoje po kelerių metų vėl susitiks LNSO, M. Rubackytė ir dirigentas bei kompozitorius Stefanas Lano. Maestro festivalio publikai greta kitų kūrinių interpretacijų šiemet dovanos naujausio savo opuso pasaulinę premjerą! Tai M. Rubackytei dedikuotas Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 (? Mūza Rubackytė avec admiration et affection). Publikos lauks ne tik ypatinga premjera, bet ir nepaprasta šio kūrinio atsiradimo istorija. „Esu nepaprastai sujaudinta dedikacija man ir kartu įpareigota atskleisti jums, mieloji publika, viso šio nepaprastai kompleksiško kūrinio gilumą ir prasmę“, – sako M. Rubackytė.
Festivalio metu Nacionalinės filharmonijos fojė veiks Dmitrijaus Matvejevo fotografijų paroda „Susikimai“. Joje – rinktiniai kadrai iš Vilniaus fortepijono festivalio fotoalbumo.
Visą IX Vilniaus fortepijono festivalio programą rasite interneto svetainėse www.filharmonija.lt ir www.vff.lt.
MuzikaLietuvos nacionalinė filharmonija (LNF)Vilniaus fortepijono muzikos festivalis
Rodyti daugiau žymių